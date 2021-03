La Comisión del 8-M pide la dimisión de Franco: «La situación sanitaria es una excusa. Hay razones políticas» La plataforma feminista recurrirá la decisión pero no participará en acciones ilegales, anuncia

«Nos obligan a desconvocar las plazas pero no podemos desconvocar la lucha feminista» es el encabezado del manifiesto de la Comisión 8-M en Madrid, que mantiene para el lunes sus ansias de protestar pese a la prohibición de la Delegación de Gobierno.

A la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se pronuncie respecto a la decisión de no autorizar las movilizaciones en el centro de la capital, la Comisión 8-M se reafirma en sus intenciones de reivindicar «que ante la emergencia social, el feminismo es esencial». «La prohibición de Delegación no obedece a ninguna medida sanitaria. Ante esta situación queremos remarcar que el feminismo resiste. El feminismo siempre es la alternativa. Llamamos al apoyo popular. Esta situación va más allá de la comisión 8M. Necesitamos a toda la ciudadanía visibilizando el rechazo a una prohibición sin contenido sanitario, necesitamos a las mujeres de otros territorios, a las mujeres de todos los movimientos sociales, a nuestras alianzas. Vamos a usar todo lo que sí nos está permitido en el espacio público: salir a consumir, salir a producir, salir a cuidar, salir a estudiar; para teñir Madrid de morado».

La comisión pide la dimisión del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, al considerar que «la situación sanitaria no puede ser una excusa para eliminar una a una toda las alternativas legales ofrecidas a Delegación para poder visibilizar el 8 de marzo: la descentralización, transformar las manifestaciones en concentraciones, reducir horarios y aforos. Un aforo muy reducido, casi ridículo si lo comparamos con los hacinamientos en el transporte público o la concentración de personas en centros comerciales; el protocolo sanitario y el despliegue de medidas de cuidados, de estrategias de información y comunicacion de los protocolos, la organización para la entrada y salidas escalonadas a las plazas para evitar aglomeraciones, etc. Esta prohibición por tanto, no es por razones sanitarias, sino políticas. Exigimos que Delegación de Gobierno se retracte, la dimisión del señor Franco y que se exigan todas las responsabilidades ante esta violación de nuestros derechos». También revelan que van a recurrir la decisión, porque contaban con todas las garantías sanitarias y permisos correspondientes.

La plataforma feminista va a replicar la lectura de un manifiesto en todos los espacios el 8 de marzo a las 20.00 horas.

«Por ahora, vamos a encontrarnos en las convocatorias sí legalizadas, como una acción que se produdirá este viernes 5 de marzo ante el CIE de Aluche y mañana sábado exigiendo luz para la Cañada Real y en Vallecas con Territorio Doméstico», revelan.