Caos e improvisación horas antes de la primera vuelta al trabajo

El dispositivo del Gobierno para la entrega de mascarillas a los trabajadores que regresan hoy a sus labores en Madrid y así prevenir contagios de coronavirus ha estado muy lejos de la organización y previsión que se esperan para tal extremo. Entrada la tarde, horas después de una reunión en la Delegación del Gobierno, nadie en la Comunidad sabía cuál era el protocolo de actuación ; ni el Ejecutivo regional, ni los ayuntamientos, ni Metro.

La comunicación se hizo esperar hasta las seis, a través de una carta del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, que no hizo sino aumentar las dudas de las administraciones. En la misiva se detalló que hoy y mañana se entregaría el material -de 6 a 9 de la mañana- en las 302 las estaciones de Metro, las líneas de autobuses de EMT y las paradas de Cercanías en Madrid ciudad. Es decir, sin reparto en los municipios del área metropolitana y en otras estaciones del suburbano.

La labor, a pesar de que el Ejecutivo regional planteó que fuera asumida por el Ejército para evitar que se debilitara la prestación en residencias, recayó supuestamente en la Policía Municipal de Madrid y en los voluntarios de Protección-Civil, aunque desde el ayuntamiento de la capital aseguraron a ABC que no recibieron esa indicación, sino prestar apoyo a la Policía Nacional, que se ocupa de las más concurridas. Fuentes del área de Seguridad de la capital explicaron ayer que fueron advertidos a las ocho de la tarde y en una hora montaron un dispositivo con cien agentes , además de un protocolo para entregar mascarillas en 32 nodos de la EMT.

Fuentes de la Consejería de Justicia e Interiorior de Madrid denunciaron a ABC que la única reunión fue para explicar que aún no sabían cómo iban a proceder para la entrega de mascarillas por la falta de instrucciones del Gobierno central. «Estamos desesperados. Pese a la responsabilidad de la población, tememos que un pelotón de gente y que desaparezcan las distancias de seguridad ».

La indignación por el reparto de mascarillas no se disimuló en el País Vasco . El lendakari, Iñigo Urkullu , no se molestó en disimularla en la conferencia de presidentes: «No hay directrices claras y necesitamos certezas -manifestó-. Cada vez me resulta más difícil esta permanente escenificación». En todo caso, el País Vasco no será una excepción, y a partir del próximo martes -debido a que mañana es festivo en este territorio- agentes de la Ertzaintza y de las diferentes Policías Locales comenzarán a repartir las mascarillas en los transportes públicos, informa Adrián Mateos .

En Galicia, la Xunta también mostró su malestar por la falta de coordinación en el reparto de mascarillas. El presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo , aseguró que no tenía constancia de en qué ciudades o puntos geográficos se suministrarán a los gallegos. En rueda de prensa tras participar en la Conferencia de Presidentes, Feijóo explicó que tan sólo ha recibido una llamada del delegado del Gobierno en la Comunidad en la que se le indicó que se entregarán en estaciones de autobuses y de trenes. Como el lendakari, el presidente de la Xunta censuró que durante la videoconferencia celebrada ayer, Pedro Sánchez no ofreciera más detalles. Reclamó al Gobierno central un protocolo claro para el uso de mascarillas que establezca de forma nítida cuál es exactamente la propuesta . Feijóo insistió que la mascarilla es una medida complementaria, pero que no puede reemplazar al distanciamiento social. «Es más importante estar a dos metros de otra persona», dijo y pidió a los ciudadanos que sigan extremando la limpieza de manos y que eviten tocarse la cara, informa Natalia Sequeiro.

El presidente de la Junta de Castilla y León , Alfonso Fernández Mañueco , se quejó de la «insuficiente planificación» para la vuelta al trabajo de hoy, como lo demuestra la guía de buenas prácticas de la que se tuvo conocimiento el sábado. En este sentido, lamentó que no exista seguridad ni rigor sobre qué personas deben incorporarse a sus puestos ni sobre la forma de garantizar su seguridad. En cuanto a las mascarillas, señaló que es el Gobierno quien tiene que proporcionar ese material de protección y decir «a quién, cómo y cuándo» y pidió «más transparencia» sobre estas entregas «porque a Castilla y León no le salen las cuentas». Mañueco reclamó a Pedro Sánchez que se espere «unos días» para la vuelta a las actividades no esenciales «porque aún no se dan las condiciones» y exigió conocer los informes de los expertos que avalan la decisión del Gobierno de España. En cualquier caso, recomendó a los trabajadores de Castilla y León que no utilicen el transporte público y que vayan a sus puestos andando, en moto, bicicleta o en su vehículo particular.

Por su parte, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla , reclamó más claridad, más información, más previsión y medidas concisas y rotundas para atajar todos juntos la crisis. Asimismo, pidió a Sánchez que vaya explicando ya a las comunidades cómo serán las medidas de desconfinamiento para que no suceda como con las mascarillas para los usuarios del transporte público cuya distribución para esta mañana a partir de las 6 se conoció en una reunión en la tarde noche de ayer domingo, informa Stella Benot .