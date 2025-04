Coronavirus España en directo: España suma 619 muertos en 24 horas, el peor dato en los últimos tres días

5.38

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este domingo la ampliación por una semana más de las medidas de distanciamiento social y toque de queda vespertino, así como del uso obligatorio de la mascarilla para frenar el avance del coronavirus en el país centroamericano. En una cadena nacional de radio y televisión, el mandatario subrayó que todas las actividades en los ámbitos público y privado seguirán suspendidas, así como la restricción al transporte público, el cierre de fronteras aérea y terrestre (salvo permiso tramitado con los países vecinos), el tránsito interdepartamental y el toque de queda entre las 4 de la tarde y las 4 de la mañana.

La Asamblea Legislativa de El Salvador pospuso este domingo, hasta el lunes, la votación para ampliar por 30 días más el estado de excepción, tras la petición hecha por el Gobierno de Nayib Bukele como una medida para frenar la propagación del COVID-19. Los 84 diputados del Parlamento salvadoreño fueron citados a una sesión extraordinaria para avalar hoy la ampliación de dicho régimen pero en el último momento, y tras la presentación de una propuesta del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena), se decidió que la votación sería el próximo jueves.

Los contagios provenientes del extranjero, los llamados casos "importados", continúan aumentando en China y supusieron 98 de las 108 nuevas infecciones detectadas este domingo en el país asiático, un nuevo máximo desde marzo, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Esta cifra supone un aumento respecto a los 97 "importados" (99 totales) del día anterior, que a su vez había más que duplicado los 46 nuevos infectados totales por el coronavirus SARS-CoV-2 que las autoridades sanitarias comunicaron el pasado sábado en su parte diario.

El número de fallecidos por COVID-19 en Argentina ascendió este domingo a 95, tras registrarse cinco nuevas muertes, y el número de contagios subió a 2.208, informaron las autoridades sanitarias. El presidente, Alberto Fernández, estimó esta noche que el pico de contagios podría registrarse de forma más lenta por efecto de la cuarentena y pidió cumplir con el aislamiento social obligatorio decretado porque "no hay que desperdiciar todo en dos minutos".

México registró este domingo 296 fallecidos por COVID-19, 23 decesos más que el día anterior, mientras que el Gobierno estudia alargar las medidas de distanciamiento social al menos hasta el 10 de mayo. Las autoridades sanitarias informaron en rueda de prensa que desde el inicio de la pandemia el país lleva 4.661 enfermos confirmados, un aumento de 442 casos en las últimas 24 horas, y 1.846 personas se han curado.

Miles de simpatizantes del partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) volvieron a retar la pandemia de COVID-19 este domingo en Nicaragua, con desplazamientos multitudinarios a balnearios y fiestas populares. Los sandinistas acudieron a las actividades masivas organizadas por el Gobierno del presidente Daniel Ortega, en las que predominaron la música y eventos con personas que competían por un regalo, en contradicción con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El pasado 4 de abril el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que para su país esta semana sería "la más dura". El mandatario no se equivocó ni para EE.UU. ni para el resto del continente, que este Domingo de Resurrección cerró con más de 640.000 casos y 25.000 muertes por la pandemia. Trump anunció aquel sábado previo a la Semana Santa que habría "mucha muerte" de forma inminente y acotó que sería "probablemente la semana más dura", y así fue.

Los casos de coronavirus en Colombia ascendieron este domingo a 2.776 tras confirmar el Ministerio de Salud 67 nuevos contagios, la cifra más baja de la última semana, así como nueve fallecidos que elevan el número de víctimas mortales a 109. Según el boletín diario de contagios, hoy se procesaron 1.364 pruebas, menos de la mitad que las tomadas el sábado cuando se hicieron 3.193 y se reportaron 236 contagios.

Los casos confirmados de COVID-19 en Florida (EEUU) aumentaron a 19.895 y las muertes a 461, según el Departamento de Salud del estado, que el sábado por la tarde había contabilizado 18.896 casos y 438 muertes. Los condados de Miami-Dade (7.058), Broward (2.945) y Palm Beach (1.640), en el sureste del estado, acumulan mas de la mitad de los casos. Las hospitalizaciones por COVID-19 han llegado a 2.672 y las pruebas realizadas para detectar la enfermedad son ya 185.520, de las cuales 19.895 han dado positivo, lo que significa un 10,7 % del total.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha instado esta noche al Gobierno, a través de su cuenta en Twitter, a "garantizar la seguridad de los trabajadores para que puedan reanudar su actividad laboral sin riesgo" a partir de este lunes. Casado refiere en su tuit que "muchos empleados vuelven mañana a su trabajo y una vez más la tónica general es la confusión", y denuncia "falta de procedimientos claros, improvisación y cambios de criterio".

Las últimas cifras de hospitalizaciones, ingresos en unidades de cuidados intensivos e intubaciones de Nueva York, el epicentro de la pandemia del coronavirus, han llevado a los principales expertos de EE.UU. a expresar un "cauto optimismo" para empezar a reabrir el país el mayo, en un Domingo de Resurrección con iglesias vacías y en el que la región neoyorquina está cerca de registrar ya los 10.000 fallecimientos. Estados Unidos. registraba ya más 550.000 infecciones este domingo, más del triple que ningún otro país del mundo, superando las 21.900 muertes, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, mientras que las autoridades del estado de Nueva York revelaron que el sábado fallecieron 758 personas más a causa del coronavirus.

El número de personas fallecidas en Cataluña a causa de la COVID-19 en las últimas 24 horas se ha elevado a 96, frente a las 111 del sábado, con lo que el cómputo global de víctimas mortales en esta comunidad desde el comienzo de la pandemia se eleva a 3.538 personas. El departamento de Salud de la Generalitat ha informado de que en las últimas horas se han confirmado 699 positivos nuevos de coronavirus SARS-Cov-2 en Cataluña, lo que eleva la cifra total a 34.726, de los cuales 5.403 son profesionales sanitarios.

El jefe de gobierno andorrano, Xavier Espot Zamora, ha anunciado esta noche que, en los próximos días, adoptarán medidas para "relajar" el confinamiento, poco a poco, y ha dado a conocer un segundo paquete de medidas económicas que incluyen recortes salariales bajo la fórmula de la "suspensión temporal de contratos". El ejecutivo de Andorra, ha anunciado su máximo responsable, aprobará mañana un nuevo proyecto de ley para garantizar "la supervivencia del tejido empresarial", así como los puestos de trabajo.

Cuba envió este domingo a un segundo contingente de personal sanitario a Italia para la lucha contra el coronavirus, en este caso 38 médicos y enfermeros que se dirigen a la región de Piamonte, fuertemente afectada por la pandemia. El grupo, compuesto por 20 doctores y 18 enfermeros de la brigada Henry Reeve que durante la última década y media ha asistido en diversos desastres y crisis sanitarias internacionales, fue despedido con una ceremonia en las cercanías del aeropuerto José Martí de La Habana.

Las islas Canarias han alcanzado las dos jornadas sin registrar fallecimientos por coronavirus, desde las 95 que se registraron el pasado viernes, y los pacientes recuperados ascienden ya a 458 personas, once más que este sábado. Según los datos de la Consejería de Sanidad actualizados hasta las 20.00 horas de este domingo, el archipiélago se ha situado con un acumulado de 1.946 casos de Covid-19 desde el inicio de la pandemia, 28 positivos más que el mismo dato del día anterior, de los que 23 han tenido lugar en Tenerife.

Las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) están tramitando más de 80.000 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) diarios, una cifra que “aumentamos cada día”. Así lo pone de manifiesto el SEPE en varios mensajes en Twitter en los que explica que quedan “muchas prestaciones” de afectados por ERTE pendientes de reconocer y que el volumen de tramitación de estos expedientes supera los 80.000 diarios, una cifra que "aumentamos cada día.

El ministro del Interior turco, Süleyman Soylu, ha anunciado este domingo su dimisión tras la polémica por el toque de queda del fin de semana, anunciado el viernes a última hora para reducir la propagación del coronavirus, pero que motivó aglomeraciones en tiendas de alimentación. En un mensaje difundido en su cuenta oficial en Twitter, Soylu hizo referencia a las imágenes difundidos el mismo viernes por la noche, que mostraban largas colas ante tiendas de comida y similares establecimientos, al anunciarse con solo dos horas de antelación que a partir de la medianoche se impondría un toque de queda de 48 horas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha escrito al arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, para agradecer la labor “de apoyo a las personas más vulnerables” que está realizando Cáritas Diocesana de Madrid a través de sus parroquias en esta crisis sanitaria. Según ha informado la Archidiócesis de Madrid en un comunicado, y como han confirmado a Efe fuentes municipales, Martínez-Almeida se dirigió este Jueves Santo “en nombre de los vecinos” de Madrid al cardenal Osorio por carta para agradecer su labor “en medio de esta enorme crisis que está poniendo a prueba los recursos humanos, materiales y morales de la sociedad madrileña”.

Lionel Messi, futbolista del Barcelona, mostró este domingo su "más profundo agradecimiento" a los sanitarios por su trabajo en la lucha para superar la crisis del coronavirus. A través de su cuenta oficial de Instagram, el jugador argentino aplaudió la labor de los profesionales de la sanidad que pelean en todo el mundo por contener los efectos de la pandemia.

El vicepresidente de la Comunidad y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, planteará a la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, que proponga en la próxima Conferencia de Presidentes que las obligaciones de confinamiento para los menores se vean relajadas desde el próximo 26 de abril, fecha en la que termina oficialmente la cuarenta a la espera de nuevas medidas a adoptar por el Gobierno central. "Creo que a partir del 26 de abril, si las cosas siguen evolucionando como hasta ahora y la curva de contagios y hospitalización sigue bajando, tienen que ser los primeros en ver cómo se relaja el confinamiento", ha señalado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Según informa Reuters, el Kremlin ha informado de una llamada entre Putin y Trump en la que han discutido «estrategias de seguridad». Además, ambos mandatarios han apoyaydo con el rey Salman de Arabia Saudí el acuerdo de la OPEP+ para reducir la producción mundial de petróleo. La OPEP, Rusia y otras naciones productoras de petróleo acordaron el domingo reducir la producción en una cantidad récord, lo que representa alrededor del 10% de la oferta mundial, para apoyar los precios del petróleo en medio de la pandemia de coronavirus.

Un total de 89.780 militares han participado hasta el día de hoy en las casi 11.000 intervenciones llevadas a cabo en 1.207 poblaciones dentro de la Operación Balmis, desarrollada por las Fuerzas Armadas como respuesta a la pandemia de coronavirus que afecta a España. Dentro de las labores efectuadas, que desde el 1 de abril superan las 500 al día, se han totalizado 1.124 apoyos a hospitales, 667 a centros de salud y 558 a centros sociales, que comprenden lugares de tratamiento de personas discapacitadas, de reinserción, de apoyo a personas sin hogar y a personas dependientes, ha informado en un comunicado el Ministerio de Defensa.

Los sindicatos han emitido este domingo un comunicado para denunciar que ninguna empresa debería retomar su actividad si no puede garantizar la seguridad de sus trabajadores ante la pandemia de coronavirus.

Un juez de instrucción ha enviado a prisión a un vecino de Reus (Tarragona) que se saltó hasta 14 veces el confinamiento por el coronavirus, y al que ya se había dictado una orden cautelar de permanecer en casa. Entre el 18 de marzo y el 10 de abril, los Mossos lo detuvieron por prsuntos delitos de distinta índole, en colaboración con la Policía Local de Reus, ha informado la policía catalana a Europa Press este domingo.

El Gobierno distribuirá entre este lunes y este martes 1,4 millones de mascarillas a los profesionales que se reincorporen al trabajo en la Comunidad de Madrid, un reparto que tendrá lugar entre las 6.00 y las 9.00 horas en "los principales intercambiadores y puntos de acceso" al transporte público de la región. Los agentes que las repartirán se ubicarán principalmente en los accesos a los intercambiadores modales y estaciones ferroviarias con mayor afluencia de pasajeros, como por ejemplo Atocha, Chamartín, Nuevos Ministerios, Sol, Príncipe Pío o Méndez Álvaro.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Fiscal , ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "utilizar datos falsos a sabiendas" para acusar al Gobierno central de "no atender a Andalucía como se merece o de no facilitarle herramientas". En un comunicado, Fiscal ha criticado que Moreno "sigue instalado en la confrontación contra el Gobierno de España deslizando medias verdades que son la peor de las mentiras" y le ha exigido que "deje de mentir, y que reconozca los datos" en la crisis del coronavirus.

El sindicato CGT ha convocado una huelga este lunes en Airbus ante la conclusión del periodo de suspensión excepcional de actividades no esenciales, ya que consideran que se debe "anteponer la salud y la seguridad a la producción". Según han señalado en un comunicado, titulado 'Mantente a salvo', el objetivo de la huelga es dar cobertura legal a los trabajadores que estimen la no necesidad de acudir esta próxima semana a sus centros de Getafe, Madrid, Sevilla, Albacete e Illescas.

a Comunidad, donde este domingo ha aterrizado un avión con 113 toneladas de material para los hospitales de la región, ha sumado 194 muertes en las últimas 24 horas, un alza del 3,2 % que de nuevo rompe la tendencia de descensos de esta semana, pero los infectados han subido solo en 738, la cifra más baja en casi un mes. Por su parte, la Delegación del Gobierno en Madrid coordinará la distribución entre este lunes y martes de 1,4 millones de mascarillas a los profesionales que se reincorporen al trabajo mañana en la Comunidad de Madrid, un reparto que tendrá lugar entre las 6.00 y las 9.00 horas en "los principales intercambiadores y puntos de acceso" al transporte público de la región.

El tráfico de salida del área metropolitana de Barcelona ha subido hoy, Domingo de Pascua, un 4,5 por ciento respecto al pasado domingo, día 5 de abril, mientras que el de entrada ha crecido un 1,4 por ciento. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado este domingo de que, hasta las 18:00 horas, el tráfico de salida ha bajado un 90,7 por ciento respecto al domingo de la Semana Santa del pasado año, y el de entrada, un 91,4 por ciento.

La denominada Prueba de Bachillerato de Acceso a la Universidad se celebrará en Castilla-La Mancha los días 6, 7 y 8 de julio, según ha adelantado este domingo en rueda de prensa el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha visto "prácticamente imposible" recuperar las clases presenciales.

El rey Salmán de Arabia Saudí ha decretado este domingo la extensión del toque de queda vigente en el reino árabe por el coronavirus hasta nueva orden debido a la velocidad a la que se está propagando la enfermedad por el país, que ha constatado más de 400 contagios en las últimas 24 horas. El toque de queda se impuso por primera vez el 23 de marzo y poco después se prohibió el movimiento entre las trece regiones del reino. También se ha impuesto esta restricción en las dos ciudades más sagradas del Islam, La Meca y Medina.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha insistido en que en Madrid "de aprobados generales nada" y que no han tirado la toalla sobre la posibilidad de que haya tiempo todavía para clases presenciales. Lo ha señalado este domingo en una conversación vía Instagram Live con su homólogo andaluz, Juan Marín. Aguado ha destacado que la educación on-line está funcionando "bastante bien", como demuestra los datos que manejan: un 93 por ciento de los alumnos de Bachillerato están entregando las tareas en tiempo y forma.

El presidente de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido, ha expresado "cierta preocupación" ante la reanudación este lunes de las actividades no esenciales como industria y construcción, después de que los intentos de muchas pymes de adquirir material de protección contra el coronavirus hayan tenido resultados "escasísimos", y considera que "la Administración que impone unas normas debe garantizar si se puede contar con los materiales".

El director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de EEUU, Anthony Fauci, expresó este domingo un "cauto optimismo" sobre la ralentización de la expansión del coronavirus y apuntó que "quizá el próximo mes" podría iniciarse la reapertura parcial del país. "Cuando miras a las admisiones, las hospitalizaciones, los cuidados intensivos, y las necesidades de intubación", se está empezando a doblar la esquina", dijo Fauci en declaraciones a la cadena CNN sobre las cifras de Nueva York, epicentro del brote en EE.UU. con más de 8.000 fallecidos.

19.01

El Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha informado de que ya han muerto en España 23 médicos por Covid-19, de los que 14 ejercían en Atención Primaria. Por ello ha demandado más protección y test para los profesionales de la atención primaria con el fin de que puedan desarrollar su trabajo durante esta pandemia provocada por el Covid-19. Así lo indica el Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) este domingo, con motivo del Día Mundial de la Atención Primaria. En concreto reclaman "como medida eficaz que ha funcionado en otros países la realización de test diagnósticos para este colectivo de riesgo", que cifran en más de 200 profesionales de atención primaria que están destinados el hospital de campaña de Ifema, otros realizando labores de atención domiciliaria o telefónica y sin contar los que están de baja o en cuarentena.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado por buscar "una fórmula pactada con expertos" para que en próximos días los niños puedan salir de casa con sus padres a dar un paseo "de forma limitada, controlada, ocasional y segura". En la rueda de prensa posterior a la reunión por videoconferencia con el resto de líderes autonómicos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Feijóo ha recordado que los niños cumplirán el próximo 26 de abril --fecha límite del estado de alarma vigente actual-- "mes y medio sin poder salir", lo que se podría alargar incluso hasta "los dos meses".

Las muertes por coronavirus en Italia descendieron hasta las 431 registradas el domingo frente a las 619 el día anterior, y el número de nuevos contagiados bajó hasta los 4.092 frente a los 4.694 de ayer. Esta cifra de muertes supone el registro más bajo desde el pasado 19 de marzo. El total de fallecidos en Italia se sitúa entonces en los 19.899, según ha comunicado Protección Civil, la segunda más alta del mundo después de que este sábado fueran superados por Estados Unidos.

Un total de 9.385 personas han muerto por coronavirus en Nueva York tras la confirmación de 758 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas , según ha informado el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Este balance de nuevos fallecidos diarios es menor que los registrados el sábado, 783, ha confirmado el gobernador. Cuomo ha destacado un descenso en el ritmo de hospitalizados, "prácticamente plano a lo largo de los últimos tres días", que componen un total de 18.700 pacientes.

La Semana Santa se vive a puerta cerrada y sin peregrinos en Jerusalén a causa del coronavirus. En este Domingo Santo, el administrador apostólico del Patriarcado Latino Pierbattista Pizzaballa, quiso enviar un mensaje a los fieles de todo el mundo desde las puertas del Santo Sepulcro y declaró que «la Semana Santa es un tiempo para la vida y pese a la señal de muerte que nos rodea estos días, la vida prevaleverá». El templo donde se encuentra la tumba de Jesús está cerrado desde hace dos semanas. Israel ha superado este fin de semana los 100 muertos y los 10.000 infectados y Jerusalén se ha convertido en el segundo lugar con más contagios del país por detrás de Bnei Brak, ciudad de judíos ultraortodoxos próxima a Tel Aviv. Las autoridades mantienen el toque de queda decretado para Pascua judía en 17 barrios de la ciudad santa. Informa Mikel Ayestaran.

El portaaviones nuclear francés Charles de Gaulle y la fragata que lo acompaña atracaron este domingo en el puerto militar de Tolón, en la costa mediterránea, para evacuar a los 1.900 marinos que viajan en ellos y ponerlos en aislamiento, tras detectarse 50 casos de la COVID-19 en el navío. Los 1.700 integrantes del portaaviones y los 200 de la fragata comenzaron a ser evacuados de forma individualizada para evitar nuevos contagios y dirigidos hacia varios destinos militares en el sureste de Francia, donde deberán cumplir sus cuarentenas de dos semanas.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó este domingo de que en las últimas 24 horas se registraron 286 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva la cifra total hasta 7.213, y reconoció las dificultades para comprar respiradores mecánicos dada la «guerra mundial» por estos artículos. «Nuestro plan es llegar a 3.315 ventiladores mecánicos, no es fácil. Hay en el mundo entero una verdadera guerra por los ventiladores mecánicos», dijo el mandatario conservador. En Chile hay actualmente 387 personas ingresadas en unidades cuidados intensivos, 318 de las cuales necesitan respiración artificial, aunque el gobernante aseguró que aún hay disponibles 553 ventiladores mecánicos «para donde se requieran».

El número de muertes registradas en hospitales del Reino Unido por COVID-19 ha aumentado en 737 en las últimas 24 horas, hasta un total de 10.612, informó este domingo el ministerio de Sanidad. Esta cifra es algo inferior a los 917 fallecimientos confirmados el sábado y al récord de 980 anunciado el viernes, que fue la mayor cantidad registrada en un día en un país europeo. Los últimos datos, que siguen marcando una tendencia ascendente, coinciden con la salida hoy del hospital del primer ministro, Boris Johnson, que sin embargo seguirá recuperándose en casa de la enfermedad del coronavirus.

El presidente de la CARM, Fernando López Miras, ha señalado que es una «temeridad» que mañana se incorporen al trabajo miles de trabajadores sin tener aún datos sobre la efectividad de las medidas de confinamiento e insiste en que el Gobierno debe escuchar a los expertos. López Miras, que ha participado en la quinta reunión entre el presidente Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos, le ha vuelto a trasmitir «lo mismo» que en las anteriores citas: «lealtad, trabajo conjunto y necesidad de material».

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha exigido este domingo que las empresas garanticen la seguridad y salud de los trabajadores durante la crisis sanitaria por COVID-19 en su vuelta al trabajo a partir de este lunes, tras la reanudación de las actividades no esenciales. Ávarez ha señalado, en un videocomunicado, que la actividad sólo podrá reanudarse si se hace «en condiciones plenamente seguras y saludables», tanto en el transporte para acudir a la empresa como en el propio centro de trabajo, donde debe garantizarse la distancia entre trabajadores.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha agradecido a los trabajadores sanitarios del país la labor que han desempeñado durante la semana que ha permanecido ingresado en un hospital por coronavirus en su primer discurso ante la nación tras recibir el alta, donde ha elogiado sin paliativos la sanidad pública británica como «el mejor recurso del país». «No tengo palabras para expresar la deuda que siento hacia ellos. Me han salvado la vida, así de simple», ha hecho saber Johnson. «Quiero dar las gracias a todos, en todo el país, por los esfuerzos y los sacrificios que estamos haciendo», ha añadido.

Irán ha confirmado 117 nuevos fallecimientos por la epidemia del coronavirus en el país, que elevan el total de víctimas mortales a 4.474, según el último balance del Ministerio de Salud de la república islámica. Los 71.686 casos registrados por Irán hasta el momento son un repunte de 1.657 respecto al sábado. El país tiene la octava cifra de contagios más alta del mundo, y es por descontado el más afectado de la región.

Un avión de Air France, que iba a repatriar a París a ciudadanos extranjeros ante el cierre de fronteras por el coronavirus , fue inmovilizado en el aeropuerto Pointe-Noire de Brazzaville, en la República del Congo, tras recibir un disparo de un gendarme, supuestamente ebrio. El avión acababa de llegar del aeropuerto parisino Charles de Gaulle, la pasada noche, cuando el policía realizó dos disparos, que alcanzaron la bodega y el suelo, según reportaron este domingo medios congoleños.

El número de contagios de coronavirus registrado en África se encuentra ya en los 13.676 casos, según el último balance continental actualizado a este domingo por los Centros Africanos para la Prevención y Control de Enfermedades. Un total de 744 personas han fallecido en todo el continente desde la declaración de la pandemia, que ha alcanzado ya a 52 países africanos. Solo Lesoto y Comoros no han registrado casos. Un total de 2.064 personas han recibido el alta. Sudáfrica, con 2.028 casos y 25 muertos, encabeza la lista de países más afectados, seguida de Egipto, Argelia, Marruecos, Camerún, Senegal y Costa de Marfil.

Iberdrola ha informado este domingo de que ayer aterrizó en la base militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid, un avión con parte de los 4,6 millones de mascarillas donadas por la compañía y que en próximos días se espera, además, la llegada de 438 respiradores y un lote de gafas de protección y trajes sanitarios. Además de los 4,6 millones de mascarillas y los 438 respiradores, Iberdrola ha adquirido también 120.000 trajes y 20.000 gafas de protección, todo ello a través de los proveedores Iturri, Wottoline, Amara y Viral Health, y en coordinación con las autoridades.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha señalado que, en caso de que la futura desescalada para salir del estado de alarma decretado por la pandemia del nuevo coronavirus se haga por territorios, ese proceso conlleve una supresión de la movilidad entre los mismos. En declaraciones difundidas por su gabinete tras la reunión por videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con sus homólogos del resto de comunidades, Barbón ha señalado que el Ministerio de Sanidad ya trabaja en un plan específico para llevarlo cabo dada su complejidad.

Un grupo multidisciplinar de expertos valencianos definirá criterios que sirvan a la Comunitat Valenciana para trasladar propuestas al Gobierno para llevar a cabo la «desescalada» del confinamiento. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha explicado tras una reunión por videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus homólogos autonómicos, que se tienen que plantear «miradas específicas y miradas globales» ya que algunas medidas deben tener «un acento diferenciado» en función de unos criterios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que tiene la intención de poner en marcha una renta mínima vital «cuanto antes». En rueda de prensa tras la videoconferencia con los presidentes autonómicos, Sánchez ha asegurado que va a cumplir con dicho acuerdo entre las dos fuerzas políticas que forman parte del Gobierno de coalición. «La intención es ponerla en marcha cuanto antes será una de las políticas públicas que pondremos en marcha cuanto antes y nos gustaría que la propuesta contara con el aval de los agentes sociales y de las fuerzas políticas, que pudieran ser parte de ese acuerdo por la reconstrucción que vamos a empezar de manera urgente», ha señalado.

El Reino Unido podría ser el país europeo con más muertes por el nuevo coronavirus, que se sitúan ya en 9.875, afirmó este domingo el científico Jeremy Farrar, miembro del equipo asesor del Gobierno británico. En declaraciones a la BBC, Farrar constató que «las cifras en el Reino Unido han continuado aumentando» y dijo que «es probable» que el país sea «uno de los más afectados, o el más» por la pandemia en toda Europa, por delante de Italia, España y Francia.

La jefa del Ejecutivo autonómico madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su «ataque al Gobierno de Madrid en el Congreso» porque «está fuera de lugar" y esperaba de él una disculpa, «que no se ha producido». Ayuso ha participado este domingo en la reunión telemática mantenida entre Sánchez y los presidentes autonómicos después de recibir en Barajas al último avión procedente de China con material sanitario. El equipo de la presidenta ha trasladado a Europa Press que Ayuso intentó conectarse pasadas las 11 horas pero tardó más de media hora en poder hacerlo por fallo de los equipos. Esa desconexión se produjo minutos después hasta que los servicios de Moncloa solventaron la situación.

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ha enviado este domingo de Pascua un mensaje de unidad y esperanza a los italianos para superar la actual pandemia de coronavirus que ha dejado casi 20.000 fallecidos en todo el país. Un mensaje dedicado especialmente «a los que hoy sufren, a los que tienen una silla vacía enfrente, a quienes combaten en los hospitales para enjugar las lágrimas y el dolor de su comunidad», ha manifestado en el mensaje, publicado en su cuenta de Facebook.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido a Hungría de que habrá una respuesta legal ante las nuevas restricciones del Gobierno del primer ministro Viktor Orbán si atacan innecesariamente libertades fundamentales. Von der Leyen ha asegurado que está «dispuesta a actuar si las restricciones van más allá de lo permitido», según declaraciones publicadas este domingo por el periódico 'Bild am Sonntag'.

La Policía Nacional ha puesto en marcha dispositivos de seguridad específicos contra el robo en farmacia durante las 24 horas del día, según ha informado la comisaria principal de la Policía Nacional, María Pilar Allué, quien ha explicado que se ha incrementado en su vigilancia con presencia activa, y, sobre todo, con las unidades de seguridad ciudadana. En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, ha aclarado que concretamente este aumento de vigilancia ha permitido esclarecer 19 robos a farmacias cometidos en Madrid desde la declaración del estado de alarma. Se ha tratado de dos operaciones que se han saldado con cinco detenidos. Esta operación se suma a otra realizada la pasada semana en la que se detuvo a dos atracadores cuando cometían un robo en una farmacia de Carabanchel, o a un atracador el martes pasado en Palma de Mallorca. «Como se ve nosotros no bajamos la guardia . Seguimos actuando con rapidez y eficacia para protegerlos a todos y por supuesto a los comerciantes que siguen trabajando en servicios esenciales», ha concluido.

Iberdrola ha informado de que ayer aterrizó en la base militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid, un avión con parte de los 4,6 millones de mascarillas donadas por la compañía y que en próximos días se espera, además, la llegada de 438 respiradores y un lote de gafas de protección y trajes sanitarios. Además de los 4,6 millones de mascarillas y los 438 respiradores, Iberdrola ha adquirido también 120.000 trajes y 20.000 gafas de protección , todo ello a través de los proveedores Iturri, Wottoline, Amara y Viral Health, y en coordinación con las autoridades. En total, el grupo energético se ha comprometido a destinar al menos 25 millones de euros a la donación de material sanitario y de prevención , que contribuya a mitigar las consecuencias de la pandemia provocada por el Covid-19, ha señalado en un comunicado.

Siga aquí, en directo, la rueda de prensa de Pedro Sánchez tras reunirse con los presidentes autonómicos.

El primer ministro británico, Boris Johnson, infectado de coronavirus, recibe el alta hospitalaria. Lea aquí la noticia completa .

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado al Gobierno central «test masivos» para que los trabajadores no contagiados puedan reincorporarse a sus puestos porque «la economía no puede seguir parada mucho más tiempo». Almeida ha hecho estas declaraciones tras asistir al homenaje que la banda de música de la Policía Municipal ha hecho a los sanitarios del Hospital Gregorio Marañón, donde ha estado acompañado por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y por la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz. El regidor ha reclamado «test masivos pra que se pueda salir a la calle por parte de todos aquellos que no estén infectados, que son la solución y la pasarela que conecta que se siga en la prioridad de atención sanitaria y no bajar la guardia pero también en la reactivación de la vida económica».

El Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha informado de que ya han muerto en España 28 médicos por Covid-19, de los que 14 ejercían en Atención Primaria. Por ello ha demandado más protección y test para los profesionales de la atención primaria con el fin de que puedan desarrollar su trabajo durante esta pandemia provocada por el coronavirus . Así lo indica el Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) este domingo, con motivo del Día Mundial de la Atención Primaria.

Los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han advertido de que no bajarán la guardia ni relajarán los controles aunque mañana (pasado en Cantabria al ser fiesta) vuelva a estar permitida en algunas actividades la vuelta al trabajo, como la construcción, aunque con medidas de seguridad para evitar contagios. Tanto la comisaria principal de la Policía Nacional Pilar Allué como el general del Estado Mayor de la Guardia Civil José Manuel Santiago, ha dejado claro que seguirán controlando que los ciudadanos cumplan con las restricciones impuestas ante la pandemia de la COVID-19.

La subdirectora de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, Pilar Allúe, ha defendido que los agentes «colaboran a sostener el ánimo de la población» mediante las felicitaciones a los niños o su presencia para animar a los ciudadanos. Por ello, ha negado que se haya impartido ninguna orden por parte del Gobierno que prohíba estas actuaciones. «Niego que se haya impartido nada en ese sentido», ha sentenciado Allúe.

Castilla-La Mancha ha comenzado a recibir y repartir las mascarillas que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha puesto a disposición de los trabajadores de los servicios de transporte urbano en la región. Los delegados del Fomento en cada una de las provincias han sido los encargados de recoger este material en las oficinas de Correos y de distribuirlos entre los ayuntamientos, informa la Consejería de Fomento.

La secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, ha anunciado que se reforzarán los servicios de transporte público en las horas de mayor afluencia a partir de este lunes, coincidiendo con la reactivación de la actividad económica no esencial. Así lo ha indicado durante la rueda de prensa telemática del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, en la que ha señalado que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está en coordinación con todas las comunidades autónomas para colaborar y coordinar dicho ajuste de horarios.

El primer equipo del Levante UD ha llegado a un acuerdo con el club para reducirse el sueldo un 20% siempre que no concluya la temporada, y mínimo un 1% en caso de que se reanude con público, y evitar así el expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) por la pandemia de coronavirus, ha confirmado este domingo la entidad levantinista. El acuerdo, en el que la plantilla ha estado representada por los capitanes y que también afecta al entrenador Paco López y al presidente del Consejo de Administración Quico Catalán, pretende «disminuir el impacto de la situación actual en la economía» y sus consecuencias en el sector del fútbol profesional «ante la incertidumbre del retorno de la competición».

Es la quinta reunión por videoconferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno desde que se decretó el estado de alarma. Pero hay cosas que no cambian. Pedro Sánchez ha tenido que volver a escuchar en boca de algunos de ellos críticas por cómo está gestionando la crisis. Fuentes gubernamentales confirman que Sánchez ha tenido que enfrentarse a varios reproches. El primero del presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, ha criticado que el Gobierno no haya prolongado el permiso retribuido por lo que un buen número de personas volverán a trabajar entre mañana y el martes. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

Algunos hospitales moscovitas empiezan a estar saturados mientras la mayoría tratan de prepararse ante una previsible avalancha de enfermos. Con 1.306 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, 276 más que el sábado, y un total de 10.158 infectados, Moscú sigue siendo el ente territorial ruso en donde la enfermedad está teniendo mayor incidencia. La capital rusa contabiliza ya 72 fallecidos como consecuencia directa de la neumonía COVID-19. Los datos referidos al conjunto de Rusia muestran un repunte de la enfermedad con 2.186 nuevos contagios. El día anterior la cifra fue de 1.667. El total se sitúa por tanto en 15.770 infectados y 130 fallecidos. Informa Rafael Mañueco.

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha tachado de «irresponsable» que se obligue a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la distribución de mascarillas, decisión que ha sido tomada sin tener en cuenta su opinión. «Supone una grave irresponsabilidad al aumentar el riesgo de contagio de los agentes de la Policía Nacional y por consecuencia de todos los ciudadanos con los que estos agentes tendrán que tener contacto, sin poseer de las medidas de protección necesarias», ha indicado en un comunicado el portavoz de Jupol, Pablo Pérez.

Metro de Madrid ya ha realizado 24 pruebas de test PCR de cara a detectar coronavirus entre los trabajadores y cuenta ya con 17 resultados, de los cuales 16 han dado negativo y solo un positivo. Aparte, la compañía realizará en breve otras 20 pruebas a trabajadores del suburbano en aislamiento que se han ofrecido voluntarios y que en caso de dar negativo, como ya ha ocurrido con los 16 primeros casos, se reincorporarán al trabajo.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Miguel Ángel Villarroya, ha informado este domingo de que las fuerzas armadas están colaborando con los Bancos de Alimentos y distintas ONG para transportar alimentos a los más vulnerables por la crisis del coronavirus. «El reparto de comida se realiza en camiones militares» que se encargan de que llegue a centros de acogida, residencias o centros de Cáritas, según el general, quien ha precisado que en esta jornada son 7.229 los efectivos militares desplegados en 206 localidades en el marco de la operación Balmis contra el coronavirus .

El Foro de Médicos de Atención Primaria considera un error haber puesto a los hospitales en el centro de la gestión del coronavirus y ha criticado la falta de recursos en sus centros mientras éstos se destinaban a hoteles y hospitales de campaña. En un comunicado difundido hoy con motivo del Día de la Atención Primaria, el Foro reivindica su papel como «eje del sistema sanitario» a todos los efectos y exige que, en lugar de cerrar centros, se les dote de equipos de protección y de test de detección de la enfermedad, que no están recibiendo.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido «claridad» al líder del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, y que el mando único durante el estado de alarma por la crisis sanitaria garantice «información contrastada y homologable». Según adelantan fuentes del Ejecutivo gallego a Europa Press, Feijóo también ha demandado, durante su turno de intervención en la videoconferencia de presidentes autonómicos, que se conozcan «las previsiones» del comité clínico del Estado sobre el estudio epidemiológico que prepara el Ministerio de Sanidad con una muestra de población.

María Pilar Allué ha desmentido que se haya dado órden a los agentes de la Policía Nacional para que se limiten a sus labores y no animen a los ciudadanos confinados ni feliciten cumpleaños. «Son un bálsamo; no hay intrucciones en ese sentido», ha asegurado la comisaria principal y jefa de personal de la Policía Nacional.

La doctora Sierra ha aclarado quiénes son los grupos prioritarios para ser sometidos al test del coronavirus. «El criterio para establecer a quien se le hace prueba diagnóstica, además de a personas con cierta gravedad o personal sanitario. Otros grupos a los que se recomienda es a personas vulnerables, siempre con un criterio individual y de su médico».

La secretaria general de Transporte, María José Rallo, ha asegurado que el reparto de mascarillas en el transporte público dependerá de cada Comunidad Autónoma. «Los nodos de transporte donde se van a repartir dependerá de las comunidades autónomas. A lo largo de la tarde informarán en concreto los que se verán afectados».

«No se trata de un repliegue definitivo, sino temporal. Se han replegado fuerzas de Afganistán, Irak y Mali por suspensión de los programas de colaboración», ha anunciado el jefe del Estado Mayor de la Defensa, sobre la repatriación de militares.

«Hay pacientes asintomáticos. En países que llevan más tiempo hay ya distintos estudios en los que ven el impacto de estos asintomáticos y algunos hablan de entre un 5% o un 10%. En España no hay estudios reglados, pero se ha ido observando desde que comenzó este virus de que hay personas que enferman pero no presentan síntomas, aunque no es una cifra elevada», ha informado la doctora Sierra, que también habló de algunos tratamientos «clásicos de la malaria» que se están empleando contra el coronavirus.

La doctora Sierra ha insistido también en la importancia de la atención primaria, trabajo que será todavía más decisiva cuando comience el «proceso de desescalada». «Ha jugado un papel fundamental, con el servicio domiciliario. Detección precoz y aislamiento precoz van a ser más importantes cuando se inicie la desescalada», ha asegurado.

María José Rallo ha recordado que «continúa el estado de alarma y las limitaciones a la movilidad», pese a que se retomen mañana ciertas actividades. Asimismo, ha incidido en las recomendaciones sugeridas por el Gobierno en el día de ayer para todos aquellos trabajadores que vuelven a sus empleos, así como ha insistido en que esta situación no supone una «desescalada» del confinamiento, aunque se reforzará el transporte público. También ha informado de que esta mañana se ha llevado a cabo el proceso de distribución de mascarillas a todas las Comunidades Autonónomas, con la colaboración de Correos, y mañana tendrá lugar su reparto en las islas. «Este virus lo paramos entre todos, lo paramos unidos», ha querido decir, al final de su intervención, la secretaria general de Transportes.

José Manuel Santiago, general de brigada y jefe del estado mayor de la Guardia Civil, ha destacado que «la gran mayoría de los ciudadanos ha venido cumpliendo de manera ejemplar con las restricciones del estado de alarma». A continuación, detalló el despliegue de la benemérita en la última jornada: «22.000 guardias civiles prestaron ayer servicio, más de 14.000 en patrullas. Se interpusieron 4.800 denuncias por incumplir el estado de alarma y 28 personas fueron detenidas».

María Pilar Allué, comisaria principal y jefa de personal de la Policía Nacional, ha lamentado el incremento de «las personas insolidarias», con 99 detenidos en las últimas 24 horas, lo que se concreta en un total de 1.900 personas detenidas desde que se decretó el estado de alarma. Asimismo, ha recordado que «la vuelta a las actividades laborales no implica relajamiento». «No vamos a bajar la guardia, es por la salud de todos, por el bien de todos».

Por su parte, Miguel Ángel Villaroya ha anunciado las actividades más destacadas de las Fuerzas Armadas, desplegadas en 206 localidades, sobre todo enfocadas en desinfección de instalaciones. «Las Fuerzas Armadas están siempre al servicio de los españoles, sea cual sea la circunstancia. Nuestras funciones constitucionales así lo marcan y nosotros las cumplimos con orgullo», ha asegurado el jefe del Estado Mayor de Defensa.

María José Sierra ha repasado las cifras actualizadas del coronavirus, informando de la continuación de la «tendencia descendente» de la incidencia del Covid-19. «Seguimos, al igual que en los últimos días, con un incremento de casos del 3% pero con una tendencia descendente desde el 25 de marzo, acentuada desde el 1 de abril».

La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha recibido este domingo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a un avión de la Comunidad de Madrid con 113 toneladas de material sanitario que se repartirán entre los hospitales de la región para hacer frente al coronavirus . Fuentes del Gobierno regional han informado de que en los diez últimos días han llegado tres aviones gestionados por el Ejecutivo de Díaz Ayuso con un total de 253 toneladas de material sanitario.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía va a autorizar la salida de los ancianos no contagiados por coronavirus que viven en centros residenciales, según una Instrucción del director general de Salud Pública, José María de Torres Medina. Sin una cifra cierta de la población beneficiaria de la medida, fuentes de la Consejería de Salud han recordado que el viernes 10 de abril se anunció que el jueves se habían empezado el reparto de 90.000 test rápidos a los distritos sanitarios de Andalucía para que el propio viernes se comenzaran a hacer la prueba a todos los residentes y profesionales de residencias de mayores, según explicaba Salud en una nota.

Son muchos los españoles que han perdido a un ser querido desde que se desencadenó la grave crisis sanitaria del COVID-19 que afecta a todo el mundo, y el último rostro conocidos que ha despedido de un familiar ha sido el cantante Ramoncín. El veterano cantante conectaba anoche con el programa La Sexta Noche, donde desvelaba el fallecimiento de su madre y cómo habían vivido esta complicada situación. «No hubo ningún momento en el que no pudiéramos saber la situación en la que estaba mi madre. Echó a volar», confirmaba Ramoncín, que continuaba: «Mi madre es una víctima de todo esto», y ha explicado emocionado: «Mucha gente mayor, que vivió la guerra, se han ido solos. Es muy triste. Ahora es un espíritu libre».

Tanatorio Rivero de Andújar (Jaén) ha recibido en los últimos diez días cuerpos de fallecidos procedentes de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha para aliviar la sobrecarga que sufren los crematorios de otras comunidades autónomas, especialmente los de la capital de España. Según han precisado fuentes del tanatorio a Europa Press, los de Castilla La Mancha vienen sobre todo de la provincia de Ciudad Real y esta es una práctica que están haciendo más tanatorios de todo el país, pues hay personas que de lo contrario tardarían mucho más tiempo en poder tener las cenizas de sus seres queridos. Estos días también han recibido de las localidades cercanas a Andújar de Lahiguera, Marmolejo y Arjona, entre otras.

Las campanas de las iglesias navarras han repicado este mediodía al unísono en recuerdo a las víctimas del coronavirus , una llamada que había hecho la Conferencia Episcopal para acompañar el momento en el que en Roma el Papa Francisco ofrecía su bendición «urbi et orbi» . Han sido campanadas «para anunciar la resurrección y la esperanza» en el día en el que la Iglesia Católica celebra el domingo de Pascua, "la victoria de Cristo sobre la muerte", ha explicado el arzobispado en una nota.

Los migrantes a bordo del barco de rescate 'Alan Kurdi' serán traslados a una nueva embarcación en cuestión de horas para atravesar allí la cuarentena por la pandemia de coronavirus que ha impedido el desembarco del navío en las costas italianas, según ha anunciado el Ministro de Transportes del país transalpino este domingo. El barco, operado por la ONG Sea-Eye, traslada a 150 rescatados desde el pasado lunes y lleva toda la semana a la espera de puerto. Una vez efectuado el traslado al nuevo barco, serán atendidos por Cruz Roja Italia y las autoridades médicas nacionales, de acuerdo con el comunicado publicado por el Ministerio en su página web.

a Comunidad de Madrid ha registrado este domingo un total de 6.278 pacientes fallecidos por coronavirus , lo que supone un repunte de 194 muertes más con respecto a las últimas 24 horas. El número total de casos confirmados en la Comunidad de Madrid escala hasta los 46.587, con 1.332 pacientes ingresados en las UCIs. Los pacientes curados llegan hasta los 24.683. La evolución de casos mortales de Covid-19 había encadenado hasta este domingo varias jornadas en línea descendente dado que el pasado lunes el crecimiento de fallecidos fue de 195, hace una semana llegó a 218.

El Gobierno griego sospecha que Turquía tiene un plan para «empujar al mar» a migrantes contagiados por coronavirus, según han informado fuentes bajo condición del anonimato al diario 'Kathimerini'. Según estas fuentes, las autoridades griegas han descubierto que numerosos inmigrantes en Turquía se han concentrado en las ciudades costeras del oeste del país, como si estuvieran listos para cruzar hacia las islas vecinas de Grecia en el Mar Egeo.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, España suma 619 muertos en 24 horas, la peor cifra en los últimos tres días. El total de fallecidos es de 16.972, mientras que los casos confirmados ascienden a los 166.019, con un incremento de 5.167 en un día. Los pacientes recuperados, por su parte, son ya 62.000.

El gobierno metropolitano de Tokio ha informado de que el sábado se confirmaron 197 contagios más de coronavirus en la capital japonesa, en lo que se trata de la cuarta jornada consecutiva que se registra un récord de casos. Según el balance oficial, el viernes se contabilizaron 189 casos; el jueves, 178, y 144 el miércoles. Hasta el momento, se han confirmado 1.902 infecciones en la metrópoli, de acuerdo con las cifras, recogidas por la cadena NHK.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, desaconsejó hoy hacer ya las reservas de vacaciones para el verano ante la imposibilidad de hacer pronósticos fiables sobre los efectos de la pandemia del coronavirus. «Recomiendo esperar antes de hacer planes. Nadie puede hacer ahora pronósticos fiables para julio y agosto», afirmó Von der Leyen, desde la edición dominical del popular diario Bild, el más leído de Alemania.

El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, ha anunciado que lucha contra el coronavirus definirá la presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea, que comenzará en el segundo semestre del año. «Haremos una 'presidencia del corona' con el objetivo de superar las consecuencias de la pandemia», ha asegurado el ministro en un artículo publicado por el periódico «Die Welt».

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que, cuando se ha llegado «hasta el extraordinario extremo de exportar virus letales» como el coronavirus, «el pueblo vasco ha de tener las mismas oportunidades y capacidades que las naciones de su entorno». Por ello, en el día en que se celebra el Aberri Eguna, se ha marcado como objetivo «lograr las máximas cotas de autogobierno» para Euskadi, con capacidad de decisión y que los vascos sean «dueños de su destino». Ortuzar ha hecho público este domingo un vídeo con su mensaje con motivo del 'Día de la Patria Vasca', que ha sido grabado frente al despacho originario del fundador del PNV, Sabino Arana, que se conserva en la sede de Sabin Etxea de Bilbao.

La Guardia Civil de Navarra ha detenido a un hombre de 43 años y una mujer de 24 en Puente la Reina por «incumplir reiteradamente» las limitaciones de movilidad impuestas por el Estado de Alarma. El suceso tuvo lugar el jueves de madrugada, según informa este domingo la Benemérita, que explica que en un dispositivo nocturno de verificación de personas y vehículos para garantizar el cumplimiento de las restricciones de circulación identificaron a los dos ocupantes de un vehículo que no podían justificar las causas del desplazamiento.

Los concesionarios de vehículos han dejado de matricular alrededor de 45.000 vehículos desde que se decretara el estado de alarma con motivo de la crisis del coronavirus y que derivó en el cierre de muchos puntos de venta y la práctica paralización del mercado. Según los cálculos del presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), Gerardo Pérez, el canal de concesionarios ha perdido 45.000 ventas de coches nuevos y también 30.000 de vehículos usados desde el pasado 16 de marzo, primer día en vigor del estado de alarma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este domingo, por videoconferencia, con los presidentes de las distintas comunidades autónomas para ponerles al día de las medidas adoptadas contra el coronavirus y conocer su opinión sobre los posibles pasos a seguir en esta crisis. Fuentes gubernamentales han indicado que ya ha comenzado el encuentro, que se repite cada domingo desde el inicio de la pandemia, y en el que participan también los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ha avisado de que cientos de miles de libios viven atrapados ahora entre un conflicto, cada vez más intenso, entre las fuerzas del este del país y el Gobierno de Trípoli por un lado, y por la amenaza del coronavirus por otro, que «amenaza con propagarse y debilitar el frágil sistema de salud del país». El CICR ha manifestado su temor a que el virus, que ya ha dejado 25 casos confirmados y un fallecimiento, agrave el sufrimiento de las familias afectadas por el conflicto, que ya están luchando para satisfacer las necesidades básicas, desde refugio hasta comida, agua y atención médica.

El comité de empresa de la UTE Ambulancias Cuenca ha informado este domingo del fallecimiento por coronavirus de un técnico de emergencias sanitarias de Tarancón (Cuenca). En una nota, el sindicato CCOO ha informado de que el fallecido, de 51 años, era trabajador de la UVI de Tarancón, y llevaba «un largo periodo» ingresado en el Hospital «Virgen de la Luz» de la capital conquense, donde ha fallecido. El sindicato ha señalado que este trabajador es «el primero del servicio público del transporte sanitario terrestre que muere en esta difícil etapa y circunstancias de la epidemia».

Rusia ha registrado este domingo el mayor repunte diario de casos de coronavirus desde la declaración de la pandemia en el país: 2.816 contagios, según el nuevo balance del Gobierno ruso, y un total de 24 fallecimientos en las últimas 24 horas. En total, el número acumulado de contagios en Rusia asciende a 15.770 y los fallecidos son ya 130, de acuerdo con el balance, que señala también un total diario de 246 altas hospitalarias, para un total de 1.291 curados.

La ciudad-Estado de Singapur, uno de los países que mejor había contenido la expansión de la COVID-19, registra un repunte de casos que ha obligado al endurecimiento de las políticas. Desde que entrara en vigor el miércoles la suspensión de los trabajos no esenciales, las autoridades sanitarias han confirmado cerca de 1.000 nuevos enfermos y 2 fallecidos con el nuevo coronavirus , del total actual de 2.299 casos y 8 decesos registrados. Siendo el jueves el día con mayor número de casos, con 287.

El primer ministro indio, el nacionalista hindú Narendra Modi, pidió este domingo «fuerza» a su país, el segundo más poblado del mundo después de China, para enfrentar el coronavirus , en medio de los planes de una inminente extensión, de por los menos dos semanas más, del confinamiento de sus 1.300 millones de habitantes, en aislamiento desde el pasado 25 de marzo. El llamamiento del primer ministro tuvo lugar un día después de una reunión con todos los jefes de gobierno regionales del país para decidir la extensión de la cuarentena de la segunda nación más poblada del mundo, el mayor y más largo confinamiento de la historia.

Si algo han demostrado en los últimos años los grupos terroristas, especialmente Estado Islámico, es su capacidad para aprovechar los temas de actualidad y los asuntos que preocupan a la población para sacar partida en su propio beneficio. El coronavirus no iba a ser una excepción y por ello la maquinaria propagandística de los yihadistas ya se ha puesto en marcha para aprovechar la oportunidad que les brinda. Tanto Daesh como Al Qaeda han lanzado en las últimas semanas, tras ver cómo la pandemia del coronavirus iba propagándose inexorablemente de unos países a otros, mensajes en los que además de reafirmar su visión del mundo, buscan movilizar a nuevos combatientes e instan a aprovechar la actual coyuntura, con medidas que restringen movimientos y las fuerzas de seguridad encargadas de vigilar a quienes las infringen, para sacar rédito con nuevos ataques.

Las constructoras catalanas de obra pública pedirán indemnizaciones a las administraciones por tener las obras paradas y están dispuestas a ir a los tribunales si no se les compensa por estar obligadas a detener los trabajos por el coronavirus . El presidente de la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC), Joaquim Llansó, ha explicado a EFE que el artículo 208 de la ley de contratos del sector público contempla el pago de indemnizaciones si la administración para las obras.

El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos salió al paso de interpretaciones sobre una de sus normativas para aclarar que el programa de ayudas a las víctimas de violencia de género y personas desahuciadas «no permite la expropiación de viviendas vacías ni segundas residencias» mientras dure la crisis del coronavirus . Dicha afirmación se produjo después de que por redes sociales circulase una imagen de la orden ministerial que regula el programa de ayudas (la OM TMA/336/2020 de 9 de abril publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado) y se afirmase que el Gobierno podría quedarse con viviendas privadas.

La Organización Colegial de Enfermería ofrece una serie de recomendaciones para aquellas personas que se incorporen al trabajo este lunes para evitar posibles contagios por coronavirus al volver a sus domicilios. Según la Organización Colegial de Enfermería, al llegar a casa, lo primero que hay que hacer es quitarse los zapatos y dejarlos en una caja de cartón en la entrada junto al bolso, las llaves y la cartera. Desde ahí, es fundamental ir directamente a lavarse las manos sin tocar ninguna superficie de la casa y, si fuese posible, ducharse antes de continuar con la rutina doméstica. Lea estas y otras pautas aquí .

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha propuesto repicar las campanas de todas las iglesias a las 12.00 horas de este Domingo de Resurrección para «anunciar la resurrección y ofrecer esperanza a quienes hoy más lo necesitan» por culpa del coronavirus . Según informó la Conferencia Episcopal a través de un comunicado, se trata de un «gesto» para los familiares de los que han fallecido que se llevará a cabo coincidiendo con la bendición urbi et orbi del Papa Francisco, que convoca bajo el lema ‘Jesucristo ha resucitado, anuncia y realiza la victoria de la vida sobre la muerte. Somos testigos de esta esperanza’.

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe , ha recibido críticas a través de las redes sociales después de compartir un video descansando en un sofá con su perro, bebiendo té y leyendo, junto con un mensaje que dice a la gente que se quede en casa. En plena crisis por coronavirus , y tras semanas de confinamiento, muchos no se ha tomado bien la recomendación grabada del presidente nipón.

Rusia ha notificado hoy 2.186 nuevos casos de coronavirus , el mayor aumento diario desde el inicio del brote, llevando el recuento nacional de casos confirmados a 15.770. El número de muertes relacionadas con el coronavirus aumentó pasó de 24 a 130.

Alemania ha sumado este domingo más 2.800 de nuevos casos de coronavirus , lo que sitúa el cómputo global por encima de los 120.000 , incluidas más de 2.600 muertes , entre ellas 129 en la última jornada, según el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental responsable del seguimiento de enfermedades en el país.

Renfe procederá a anular los 126.000 billetes de tren que tenía vendidos para viajar entre los próximos días 12 y 26 de abril y devolverá su importe íntegro a los viajeros, ante la prórroga del estado de alarma del país y la consiguiente limitación de movimientos de los ciudadanos para este periodo condicionado por el coronavirus . La compañía informará a los pasajeros titulares de estos billetes sobre su devolución y la devolución del importe a través de distintos canales, tanto por email y mensajes de texto por teléfono, como mediante sus 'newsletters' y su página web. En paralelo, Renfe procederá a ajustar su oferta de servicios para dichos quince días comprendidos entre el 12 y el 26 de abril para seguir prestando la que tiene permitida desde la declaración del estado de alarma.

Mañana es el primer lunes desde que terminó el «permiso retribuido recuperable», pero el estado de alarma sigue vigente. Mañan podrán volver al trabajo sectores no esenciales, lo que básicamente se traduce en que construcción e industria podrán volver a trabajar. De todas formas, aquí te explicamos quién puede trabajar a partir de mañana 13 de abril .

Estados Unidos ya se ha convertido en el principal foco mundial de coronavirus por muertos y casos con más de medio millón de afectados y fallecidos por encima de los 20.000, según el balance actualizado a este domingo de la universidad Johns Hopkins , en un día en que, como nota positiva, ya son más de 400.000 el número de contagiados que ha superado la enfermedad. El balance arroja un total de 1.777.666 contagios y 108.867 fallecidos . De ellos, 20.608 personas han muerto en Estados Unidos, donde el número de casos ya alcanza los 529.951, aproximadamente las cifras combinadas de España (163.027), Italia (152.271) y Francia (130.730).

Un estudio del One Health Institute de la Universidad de California Davis (UC Davis) advierte de que las enfermedades infecciosas como el COVID-19 están conectadas al cambio climático y la desaparición de la vida silvestre, según publican en la revista 'Proceedings of the Royal Society B'. « La propagación de virus de animales es un resultado directo de nuestras acciones que involucran la vida silvestre y su hábitat», alerta la autora principal Christine Kreuder Johnson, directora del proyecto de USAID PREDICT y directora del EpiCenter for Disease Dynamics en el One Health Institute, un programa del Escuela de Medicina Veterinaria de las UC Davis.

El rey saudí, Salmán bin Abdulaziz al Saud , ha ordenado este domingo la extensión del toque de queda en el país «hasta nuevo aviso» por el avance de la pandemia del coronavirus . Así lo ha anunciado una fuente oficial del Ministerio de Interior saudí, que ha llamado a todos los ciudadanos a cumplir con la orden real para preservar «su salud y su seguridad», según ha informado la agencia estatal de noticias SPA. De esta forma, ha incidido en que siguen vigentes el resto de medidas de prevención que fueron anunciadas en varias ciudades y gobernaciones y ha recordado que está prohibida la circulación en 13 regiones del país.

La diferencia de datos entre España y Portugal resulta reveladora. «A fecha de este viernes día 10, la frialdad de las cifras lo dice todo: 15.843 muertos en España… por 435 en Portugal y 157.022 casos en España… por 15.472 en Portugal», informa nuestro corresponsal Francisco Chacón . «Se trata, sobre todo, de dos factores clave: que las medidas drásticas de contención se aplicaron con anterioridad, incluso con una baja incidencia de la pandemia, y que el Gobierno (igualmente socialista, pero en solitario) no ha cometido las negligencias que caracterizan día tras día la gestión de Pedro Sánchez».

El Gobierno de El Salvador ha anunciado este sábado nuevas medidas para hacer frente a la pandemia del coronavirus, entre las que se encuentra el uso obligatorio de las mascarillas fuera de las viviendas. «A partir del lunes, será prohibido andar en la calle sin mascarilla (además de tener una razón justificada para estar fuera de casa). Los que estén conduciendo vehículos y no tengan justificación para estar fuera de casa, se les decomisará su licencia, así como el vehículo», ha expresado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a través de su cuenta de Twitter.

Hoy, también en ABC, tenemos entrevista con el dermatólogo y presidente de Sesderma, Gabriel Serrano, que deja un titular llamativo: «Los efectos de la lactoferrina previenen y curan el coronavirus». Gabriel Serrano está convencido de haber dado con la clave para combatir la enfermedad. Al respecto, explica que la lactoferrina es una proteína derivada de la leche que constituye el elemento esencial del Lactyferrin Forte Solución, un suplemento de la dieta registrado por Sesderma en Bélgica y « comunicado a las autoridades sanitarias españolas ». Lea la entrevista completa .

El presidente del Partido Popular evalúa la gestión de Pedro Sánchez al frente de esta crisis del coronavirus. «Quiere tapar la incompetencia de su gestión con un pacto». «La crisis ha superado claramente al Gobierno. España tiene un Gobierno fallido para gestionar esta crisis. Me duele decirlo, pero es lamentable que al Gobierno de España le hayan engañado con timos y gangas y pretenda presumir de una gestión fallida». Lea aquí la entrevista completa .

El líder norcoreano Kim Jong Un ha presidido este domingo una reunión de su Buró Político en la que ha pedido tomar medidas más estrictas para hacer frente al coronavirus , según ha informado la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA. Así, las autoridades norcoreanas han trasladado que es imposible acabar con el riesgo de la infección del virus en un corto período de tiempo y han asegurado que eso «limita su lucha y su progreso», algo que puede crear «incapacidad». «Hemos mantenido una postura anti-defensiva al aplicar medidas de emergencia muy rápidas desde el principio», han sostenido. Además, han añadido que se seguirán implementando medidas a nivel nacional para impedir el contagio del virus en Corea del Norte.

Argentina superó este sábado la barrera de los 2.000 infectados de coronavirus al sumar 167 nuevos casos y totalizar 2.142 positivos, de los cuales 89 fallecieron, informó esta noche el Ministerio de Salud en Buenos Aires. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, la cifra de personas contagiadas con COVID-19 en Argentina incluye cinco casos registrados en las islas Malvinas, que fueron sumados a las estadísticas de la austral provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

China registró 99 nuevos contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 en el último día frente a los 46 de la víspera, en un periodo en el que, sin embargo, no se produjo ninguna muerte por la resultante neumonía COVID-19, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Las autoridades sanitarias precisaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT) del sábado, de esos 99 nuevos casos diagnosticados, 97 se detectaron en viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos "importados".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió extender este sábado por 30 días más el estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo para atender la pandemia por COVID-19, que hasta ahora arroja 175 contagiados en el país, 93 de los cuales ya se han recuperado. "El día de hoy el presidente Nicolás Maduro ha decidido extender el estado de alarma por 30 días más, en el marco de los estados de excepción contemplados en la Constitución (...) como una de las medidas para seguir controlando y previniendo el COVID-19", informó la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez.

Los casos confirmados de COVID-19 en Florida suman ya 18.986, de los cuales 458 ha resultado letales, según los últimos datos del Departamento de Salud de un estado en el que la situación de los sectores de menos recursos se está deteriorando significativamente. El número de muertos aumentó en 20 desde el anterior boletín, emitido este sábado por la mañana.