Coronavirus España en directo: 169.496 casos y 17.489 fallecimientos, 517 más que ayer

El comercio exterior de China cayó un 6,4 % interanual durante el primer trimestre de 2020, según las estadísticas oficiales publicadas hoy. Los datos divulgados por la Administración General de Aduanas muestran que, en los tres primeros meses del año, los intercambios comerciales de China con el resto del mundo se situaron en 6,57 billones de yuanes (unos 933.000 millones de dólares, 853.000 millones de euros).

Paraguay elevó este lunes a siete las muertes a causa del Covid-19, cuatro días después de la anterior, de un total de 159 casos confirmados, en medio del anuncio de la vuelta a nuevas restricciones luego de que algunos sectores de la economía comenzaran a moverse gradualmente. El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, informó en su habitual informe en las redes sociales de que en la fecha fueron procesadas 248 muestras que dieron 12 nuevos positivos, uno del exterior y 11 con antecedentes de otros casos.

Al menos 400.000 habitantes del estado mexicano de Jalisco serán beneficiadas del programa "Jalisco sin hambre" que une a empresarios, gobierno y organizaciones civiles para paliar los efectos económicos de la emergencia por la pandemia de la COVID-19. Al presentar la iniciativa, Guillermo Velasco, portavoz del proyecto "Juntos por el empleo y la economía", explicó a Efe que llevarán alimentos durante al menos los próximos tres meses a familias de bajos recursos o que se hayan quedado sin ingresos económicos durante la contingencia.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que no se registraron nuevas muertes por la neumonía COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, durante este lunes, un día en el que sí se detectaron 86 nuevos positivos en viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos "importados". Se trata del tercer día en el que las autoridades sanitarias aseguran que no se han producido muertes por la citada enfermedad, después de que también colocaran un cero en ese casillero durante los pasados días 6 y 11.

México alcanzó este lunes un registro de 5.014 contagios confirmados de la COVID-19, 853 casos más, el 20,4 %, con respecto al reporte anterior, y un acumulado de 332 muertos, 36 más que el día anterior. Al presentar el informe técnico de esta jornada, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, confirmó también que las autoridades tienen reportados 9.341 casos sospechosos y 23.040 negativos confirmados.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este lunes que mantendrá de forma indefinida la prohibición que rige desde hace un mes de ingresar al país desde Europa a causa de la pandemia del COVID-19. "Queremos hacerlo (levantar el cierre) muy rápidamente, pero queremos asegurarnos de que todo esté bien. Ahora mismo tenemos una prohibición muy fuerte y vamos a mantenerla así hasta que ellos (Europa) sanen", dijo Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Panamá registró 7 muertes más por COVID-19 que elevaron a 94 la cantidad de defunciones, y 72 nuevos casos de la enfermedad para llegar a 3.472 contagios confirmados, informaron este lunes las autoridades sanitarias. En el recuento diario de datos, se indicó que 2.983 personas se encuentran en aislamiento domiciliario con sintomatología leve, 694 de ellos han sido remitidos a hoteles-hospitales.

Artistas latinos como Ricardo Montaner, Alejandro Sanz, Carlos Vives, Luis Fonsi o Diego Torres respondieron al llamamiento de Disney para cantar el jueves en #SeparadosPeroJuntos, el concierto que transmitirá en Latinoamérica por todos sus canales de radio y televisión en medio de la cuarentena por el coronavirus. Otros intérpretes de la música que le dieron el sí a la compañía del ratón Mickey son Mau y Ricky, Tini, Sebastián Yatra, Maluma, Alfonso El Pintor, Cali & El Dandee, Cami, Camilo, Luciano Pereyra, Aitana, Diego Torres, Mya, CNCO, Abel Pintos, Morat, Danna Paola, Pablo Alborán, Lali, Reik, Sofía Reyes y Soledad Pastorutti.

Argentina confirmó este lunes 69 nuevos casos de COVID-19, con lo que el número total de contagios ascendió a 2.277, mientras que los fallecidos suman 98, tras registrarse hoy tres nuevas muertes por coronavirus. El reporte vespertino diario que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los fallecimientos verificados en el último día corresponden a un hombre de 70 años residente en la provincia de Córdoba (centro), otro de 86 años de la capital argentina y una mujer de 75 años residente en la provincia de Buenos Aires.

A partir de un descubrimiento del profesor puertorriqueño Mariano García-Blanco, científicos de universidades de Florida y Texas y del Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU. trabajan conjuntamente en busca de un medicamento que bloquee una enzima que ayuda al coronavirus de la COVID-19 a multiplicarse en el organismo humano. La Florida International University (FIU) informó este lunes de que el objetivo del equipo es descubrir entre los medicamentos ya existentes y aprobados en EE.UU. cuáles son los que mejor inhiben la enzima Topoisomerasa III-ß (TOP3B), para lo cual se ayudan con inteligencia artificial y modelos moleculares.

Los médicos "están cayendo como moscas" por la pandemia de la COVID-19 ante la falta de protección y seguridad, afirmó este lunes el gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla. "Ahora estamos viendo que (los médicos) están cayendo como moscas porque no se les dio la protección", dijo Bonilla en una conferencia en la que recordó haber dicho que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) iba a ser el "talón de aquiles" en esta emergencia.

Los casos de coronavirus en Colombia ascendieron este lunes a 2.852 tras confirmar el Ministerio de Salud 76 nuevos contagios, así como tres fallecidos más, que elevan el número de víctimas mortales a 112, equivalentes al 3,93 % de los enfermos. Según el boletín diario, hoy fueron procesadas 1.256 pruebas, un número inferior a las 1.364 de la víspera y a las 3.193 del sábado, sobre lo cual el ministerio no dio ninguna explicación.

Un farmacéutico de Nueva York acumuló y trató de vender equipos de protección personal y mascarillas con un alto margen de beneficio mientras los trabajadores de la salud reclamaban suministros para hacer frente al coronavirus, según informó The New York Post a partir de una orden de un registro ordenado por el Tribunal de Distrito Este de la ciudad. El farmacéutico del Upper East, Richard Schirripa, de 66 años y dueño de una farmacia en Madison Avenue, está acusado de comprar por cientos de miles de dólares mascarillas y otros productos de protección a principios de este año y aumentar los precios en abril, con la pandemia del Covid-19.

Escenario de vídeoclips de estrellas pop como Michael Jackson o Alicia Keys, la favela de Santa Marta, en Río de Janeiro, cuenta con un grupo de vecinos que, ante la falta de servicios públicos, limpian y desinfectan esta insigne barriada para evitar la propagación del coronavirus. Situada en la zona sur de Río de Janeiro, la favela de Santa Marta, también conocida como Dona Marta, se ha unido a la lucha contra la COVID-19 en Brasil, un país en el que ya se han registrado 1.328 muertes por el patógeno y 23.430 casos confirmados.

Con maletas cargadas de mascarillas, alcohol y gel hidroalcohólico, pasajeros españoles y mexicanos abordaron este lunes con una mezcla de alivio e incertidumbre el último vuelo de Aeroméxico a Madrid de abril por la pandemia del coronavirus. Con mostradores semivacíos en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), la española Sara Marín presentaba su documentación para regresar a casa apenas tres meses después de haber llegado a vivir a México sin saber cuándo volverá.

La mayor parte de los casos de COVID-19 que se consideran importados en Bolivia corresponden a portadores del virus procedentes de España, según un informe del Gobierno interino boliviano. Bolivia registra 27 fallecidos y 330 casos confirmados de coronavirus, de ellos 38 importados de otros países, de acuerdo con un informe presentado ante los medios este lunes en La Paz por el ministro interino de Salud, Marcelo Navajas.

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este lunes un alivio inmediato de la deuda para 25 países miembros con el objetivo de enfrentar el impacto económico de la pandemia del COVID-19 en esas naciones. Estos países recibirán ayuda financiera proveniente de un fondo para catástrofes que les permitirá cumplir con sus obligaciones de deuda con el FMI durante al menos los próximos seis meses. La mayoría de los países beneficiados pertenecen a África: Benín, Burkina Faso, República Centroafricana, Chad, Comoras, RD Congo, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Liberia, Madagascar, Malaui, Mali, Mozambique, Níger, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona y Togo.

Una vecina de Badajoz con obesidad mórbida, y que presentaba posibles síntomas de coronavirus, ha fallecido este lunes cuando era evacuada por bomberos y personal sanitario del interior de su casa, ubicada en el sexto piso de un edificio. El suceso ha tenido lugar en un bloque de viviendas de la avenida del Perú de la capital pacense, después de que efectivos sanitarios solicitaran la ayuda de los bomberos para poder evacuar a la mujer para su traslado a un centro sanitario, han explicado a EFE fuentes del servicio de Bomberos de Badajoz.

Brasil sumó 105 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, hasta un total de 1.328, mientras que el número de casos confirmados llegó a los 23.430, un 6 % más que la víspera, según los datos divulgados este lunes por el Gobierno. El estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil con cerca de 46 millones de habitantes, continúa siendo el epicentro de la pandemia en el país, con 608 muertes y 8.895 casos confirmados hasta el momento.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que un cuarto avión ha despegado dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez con 80 toneladas de material sanitario para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19. La presidenta madrileña ha señalado en una entrevista en 13 TV que este avión se suma a los otros tres que ya ha recibido Madrid, y que, en total suman más de 300 toneladas de material sanitario.

El número de personas fallecidas en Cataluña a causa de la COVID-19 en las últimas 24 horas se ha elevado a 128, frente a las 96 del domingo, con lo que el cómputo global de víctimas mortales en esta comunidad desde el comienzo de la pandemia se eleva a 3.666 personas. El departamento de Salud de la Generalitat ha informado de que en las últimas horas se han confirmado 471 positivos nuevos de coronavirus SARS-Cov-2 en Cataluña (699 el domingo), lo que eleva la cifra total a 35.197, de los cuales 5.504 son profesionales sanitarios.

Las incidencia de la COVID-19 en Perú superó este lunes los 200 fallecidos y alcanzó casi los 10.000 casos en cinco semanas desde que se reportó el primer positivo, aunque la progresión de la mortalidad se ha reducido a la mitad al bajar del 29 % al 14 % el incremento de nuevas muertes a causa del virus. Así lo anunció este lunes el presidente de Perú, Martín Vizcarra, en su aparición diaria televisiva para informar sobre el balance de la pandemia en el país, que de momento ha causado 216 muertos y 9.784 infectados. En las últimas veinticuatro horas se reportaron 23 nuevos fallecimientos y 2.265 nuevos casos de la enfermedad.

La dirección de la prisión de Soto del Real (Madrid) ha acordado el aislamiento del módulo 10 en el que se encuentran el extesorero del PP Luis Bárcenas , el exconsejero madrileño Alberto López Viejo , ambos condenados por Gürtel, y el exministro Rodrigo Rato , que cumple condena por las tarjetas black. Según han informado a Efe fuentes penitenciarias, la prisión ha tomado esta decisión esta tarde como medida de prevención después de que uno de los internos en este módulo tuviera que ser ingresado por contagio por Covid-19, si bien ya ha recibido el alta hospitalaria.

El Gobierno de Portugal ha decidido prolongar hasta el 15 de mayo los controles fronterizos con España, reinstalados el pasado 17 de marzo inicialmente por un mes, debido a la pandemia de la Covid-19. El ministro portugués de Administración Interna, Eduardo Cabrita, explicó en rueda de prensa que el paso de un lado a otro de la frontera seguirá limitado a nueve puntos y cerrado a desplazamientos que no sean transporte de mercancías o de trabajadores trasnacionales.

Keiko Fujimori reclamó este lunes desde su celda libertad para su padre por temor a que se contagie del coronavirus, a pesar de que el expresidente peruano Alberto Fujimori es el único recluso en el centro penitenciario donde purga una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad. En un mensaje publicado en sus redes sociales, la hija del exmandatario, manifestó su preocupación por la salud de su padre, de 82 años, ante las noticias de casos positivos del Covid-19 entre el personal de prisiones y reos de otras cárceles del país.

La Junta Central Electoral de República Dominicana anunció este lunes el aplazamiento de las elecciones presidenciales y legislativas del 17 de mayo, que serán reprogramadas al 5 de julio debido al coronavirus. En una resolución del pleno de la JCE, el organismo justifica el aplazamiento de las elecciones por motivos de "fuerza mayor" por la emergencia sanitaria.

La ONU está extremando las precauciones para evitar que sus "cascos azules" propaguen el coronavirus, lo que incluye una suspensión de los nuevos despliegues y de los relevos de tropas en las trece misiones de paz actualmente en curso. "No queremos ser parte del problema, queremos ser parte de la solución", explicó el jefe de las operaciones de mantenimiento de la paz, Jean-Pierre Lacroix, en una conferencia de prensa remota.

Nueva York es el epicentro de la pandemia de coronavirus, con más contagios que España o Italia y con más de diez mil muertos. Tras mes y medio con la enfermedad en su territorio -el primer caso se confirmó el 1 de marzo-, el estado empieza a ver la luz al final del túnel. Así lo consideró este lunes su gobernador, Andrew Cuomo, que aseguró que «lo peor ha pasado». Pero puntualizó que eso solo será cierto «si seguimos siendo inteligentes», es decir, si se mantienen las medidas de confinamiento impuestas para frenar la epidemia y se levantan solo cuando los datos lo permitan. Nos lo cuenta Javier Ansorena, corresponsal en Nueva York.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que, tras varias semanas con restricciones sociales y actividad económica limitada, hay países que están considerando relajar las medidas restrictivas o bien ponerlas en aplicación. En ambos casos, esta decisión debería tomarse teniendo en cuenta la protección de la salud humana. Informa María Teresa Benítez de Lugo, corresponsal de ABC en Ginebra.

E l Instituto Cervantes de Nueva Delhi concluirá el martes su misión como albergue de emergencia tras haber acogido a cerca de un centenar de turistas españoles que quedaron varados en la India por la sucesiva cancelación de vuelos y el cierre de fronteras tras el estallido de la pandemia de coronavirus. "El servicio se ha cumplido", afirmó este lunes a Efe el director del Instituto Cervantes en Nueva Delhi, Oscar Pujol, después de que en la noche del 28 de marzo comenzaran a llegar al centro los primeros 19 turistas españoles, de un total de 96.

El negocio de la plataforma de comercio electrónico Amazon sigue creciendo en tiempos de la pandemia de Covid-19, y la empresa anunció este lunes la contratación d e 75.000 personas en Estados Unidos , que se suman a las 100.000 que ya ha incorporado desde el inicio de la crisis. La firma con sede en Seattle reveló hoy que ya ha completado la contratación de las 100.000 nuevas personas anunciada el pasado 16 de marzo, y que ahora se dispone a incrementar la plantilla con todavía más empleados para sus almacenes y personal de reparto.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado este lunes que el Gobierno madrileño realizará "de manera masiva" los test rápidos de anticuerpos a los 250.000 madrileños que han sido atendidos por Atención Primaria, ya sea por seguimiento telefónico por padecer síntomas de coronavirus o de manera presencial.

El reparto de 1,2 millones de mascarillas para los cántabros anunciado por el Gobierno de esa comunidad ha generado polémica y dudas de su utilidad, lo que ha llevado al Ejecutivo y a su presidente, Miguel Ángel Revilla , a defenderlas y precisar que son una solución temporal ante el desabastecimiento. Su composición es una de las principales preocupaciones de aquellos que van a recibirlas, pero el Ejecutivo regional sostiene que es «óptima». Lea la noticia.

El Ayuntamiento de Madrid ha cancelado la programación musical, romerías y actividades familiares previstas para las fiestas de San Isidro , que se celebran anualmente en diferentes escenarios de la capital del 14 al 17 de mayo, debido a la “incertidumbre” provocada por la crisis sanitaria del coronavirus.

Disminuye el numero de nuevos contagios en Italia , aunque desgraciadamente aumentan los muertos: han sido 566 en las últimas 24 horas, lo que supone 134 fallecidos más que la víspera. Se supera así la terrible cifra de 20.000 desde el inicio de la epidemia. Nos lo cuenta Ángel Gómez Fuentes, corresponsal en Roma.

Vecinos de distintas ciudades y pueblos españoles han reiterado este lunes los aplausos desde sus balcones y ventanas para agradecer la labor de los sanitarios y los profesionales de servicios básicos en la lucha diaria contra la pandemia del coronavirus. Las ovaciones se iniciaron hace un mes, coincidiendo con la entrada en vigor del estado de alarma que imponía el confinamiento en casa para la mayoría de la población y restringía los movimientos.

Las cifras oficiales comunicadas por el ministerio de Sanidad, a última hora de la tarde del lunes, parecen confirmar una tímida tendencia a la mejora. Según la dirección general de Sanidad, durante las últimas veinticuatro horas (del domingo 12 al lunes 13), en Francia murieron 335 personas , una cifra semejante a las 310 muertes de un día anterior. Del sábado al domingo murieron 251 personas en las residencias. La tarde del lunes se esperaba una cifra “semejante”. Desde el principio de la crisis, en las residencias han muerto 5.379 personas y 9.588 en los hospitales públicos. Un total de 14.867 muertes. Cifra que continuará creciendo, incluso que se reduce el ritmo de los fallecimientos. El ministerio francés de Sanidad concede cierta importancia a la cifra de 27.718 hombres y mujeres que han sobrevivido y se han curado del Covid-19. Informa Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC en París.

"Debemos continuar los esfuerzos y seguir respetando las reglas (...) El encierro más estricto debe continuar hasta el lunes 11 de mayo . Tendremos que ser eficacez, ralentizar la expansión del virus, tener plazas en las UCI y tendremos que pedir a nuestros sanitarios que mantengan las fuerzas".

Macron: "Estos días y semanas han sido y seguirán siendo el honor de nuestros cuidadores, en la ciudad y en el hospital". "Esta situación era algo impensable y hemos actuado y hemos encontrado soluciones. Tendremos que acordarnos de esto para actur en el futuro".

Ábalos: "El Gobierno requirió a las CCAA una serie de infraestructuras para el confinamiento de personas que no tengan posibilidades. Todas las CCAA han enviado una relación de infraestructuras de este tipo". Termina la rueda de prensa.

Darias: "El Gobierno siempre ha sido cauto. Ha ido tomando medidas en función de una situación cambiante. Ahora empezaremos a ver los resultados de las medidas del confinamiento reforzado (...) Son más nuestros aciertos que nuestros errores y por eso se va aplanando la curva".

"Difícilmente podemos ser más transparentes: comparecemos diariamente y respodemos a todas las preguntas con total transparencia", dice Darias.

Ábalos, preguntado de nuevo sobre las medidas en torno a la vivienda: "Si el Gobierno amplía el plan estatal con 100 millones de euros no es para confiscar o para expropiar. No se puede forzar nada con respecto a la propiedad privada".

Ábalos, preguntado por un periódico italiano sobre la reapertura de fronteras: "El Gobierno no se lo plantea de momento, las medidas que se tomaron sobre fronteras van a seguir persistiendo durante el estado de alarma".

Darias: "Al mismo tiempo que se ha acudido al mercado internacional, se ha potenciado nuestra industria nacional para la producción de material sanitario".

Ábalos: "El Gobierno en su momento dará el homenaje y el reconocimiento a las víctimas de esta pandemia y a los que han salvado vidas y han ayudado a que se pueda poner fin al virus".

Ábalos, preguntado de nuevo por el "polémico" número de macarillas enviado a Cataluña: "Estamos centrados en acabar con la pandemia".

Ábalos: "Somos responsables de nuestras decisiones y de nuestras competencias (...) El régimen de confinamiento se sigue manteniendo durante el estado de alarma, que nadie piense que se relaja. Lo que no se da son los permisos retribuidos para determinadas acciones".

"La mascarilla es un elemento más de protección, como el distanciamiento social y la higiene. El Gobierno ha querido contribuir con el reparto de 10 millones de mascarillas", insiste Darias. Sobre la polémica en torno a las. 1.714.000 mascarillas: "El Gobierno no va a contribuir a eso. Nadie va a entender lo que se ha dicho sobre las cifras. Necesitamos estar a la altura".

Darias: "Debemos seguir preparándonos para el trabajo no presencial. Para el teletrabajo. Tenemos que prepararnos para salir, pero también a lo que pueda venir. El trabajo presencial de los trabajadores públicos está en el 27%".

Ábalos, preguntado sobre el distanciamiento en la playa: "No estamos en ese escenario, no le puedo decir (...) Nuestra preocupación ahora es acabar con la propagación del virus y evitar que el virus produzca un hundimiento económico".

Darias, preguntada a qué se va a hacer cuándo se repartan todas las mascarillas: "Es una recomendación. Hay que insistir en el aislamiento social y en la higiene. ¿Quién tiene que proveer? Son las propias empresas y así lo dice la guía sacada por el ministerio de Sanidad. A finales de esta semana está previsto que lleguen mascarillas a los puntos de venta".

Ábalos: "La previsión es que la movilidad sea como los primeros días del estado de alarma. Incluso menor, ya que entonces la ciudadanía se estaba adaptando. Será más bien como la segunda semana del estado de alarma. A nivel áreo, de transporte de larga distancia, no preveemos cambios. A corta distancia sí aumentará, pero hay que recordar que se hará más uso del transporte privado".

Darias: "Hoy se evidenció un buen desarrollo y total normalidad durante la entrega de mascarillas por parte de los efectivos policiales y entidades públicas".

"Seguimos en estado de alarma y siguen vigente todas las restricciones que se pudieron el 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma", recuerda la ministra.

"Esta pandemia ha impactado en nuestras vidas y en nuestros hábitos. Por eso es importante poner en práctica la cultura de la protección: distanciamiento social, la higiene de nuestras manos, el uso de mascarillas... Estos hábitos han llegado para quedarse entre nosotros. Por eso desde el Gobierno hemos comenzado a repartir en el día de hoy 10 millones de mascarillas. Será un reparto escalonado a lo largo de esta semana en todos los territorios de nuestro país", dice Darias.

Toma la palabra Carolina Darias, quien reaparece tras recuperarse después de haber dado positivo en coronavirus: "Quiero trasladar fortaleza y esperanza, algo que a mí me sirvió. La sociedad española valora la alta entrega de nuestros empleados públicos".

Termina Ábalos: "Es el momento de la máxima responsabilidad. El único patriotismo que existe es arrimar el hombro, Los españoles necesitan esperanza y sus representantes públicos debemos darles motivos para que no la pierdan".

"Les aseguro que no es de pedigüeños y sí es de europeístas requerir a Europa la respuesta global y la ayuda financiera que requieren los países más afectados", dice Ábalos.

Ábalos: "Esta pandemia no ha supuesto solo un duro golpe para España en términos de emergencia sanitaria. Nos ha empujado a una crisis económica sin precedentes (...) Esperamos que el resto de partidos tomen la mano del Gobierno y ayuden en la reconstrucción. Ningún Gobienro podría hacerlo solo".

Ábalos, sobre la última orden ministerial sobre vivienda: "No supone ningún ataque a la propiedad privada. No supone la expropiación de viviendas vacías ni segundas viviendas. Lo remarco porque es lo que se ha ido diciendo en las redes".

Dice Ábalos que "ha habido un desplazamiento del transporte público al privado". Recuerda la importancia del distanciamiento social. "Aunque hemos apostado por el transporte público, ahora recalcamos el distanciamiento social y el uso del vehículo privado".

"Hoy hemos aumentado las frecuencias en Cercanías". Y añade Ábalos: "Hemos entregado medio millón de mascarillas a los 47.000 transportistas en toda España, y seguiremos repartiendo en todos los sectores y ámbitos de transporte".

"Como diariamente hemos informado, las cifras de movilidad que manejamos se encuentran actualmente en valores testimoniales. Hoy hemos vuelto a los niveles de confinamiento de las dos primeras semanas de alarma, un confinamiento que se encuentra entre los más estrictos de los países de nuestro entorno (...). Es el que nos ha permitido reducir los casos de coronavirus. Ahora estamos más preparados, tenemos más medios, más herramientas de análisis, conocemos nuestros puntos débiles y la sociedad está más concienciada", dice Ábalos.

"El descenso de las cifras se debe, no tanto a las medidas tomadas en las dos últimas semanas, sino a las medidas tomadas cuando se decretó el estado de alarma", dice Ábalos.

Comparecen José Luis Ábalos, ministro Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y Carolina Darias , ministra de Política Territorial y Función Pública.

Los hospitales de Alemania están ocupados solamente al 40% de su capacidad. Pese a la pandemia de coronavirus, las camas UIC con respiradores siguen vacías y por ese motivo varios gobiernos regionales alemanes han decidido aceptar el traslado de pacientes italianos y franceses, cuyas vidas dependen de respiradores que sus propios países no les pueden proporcionar. Sin embargo algunas ciudades fronterizas a las que llegan no les proporcionan una buena acogida. Algunos franceses han informado a las autoridades de que les habían escupido durante un paseo o en las cajas de los supermercados. Informa Rosalía Sánchez, corresponsal de ABC en Berlín.

Para luchar contra el coronavirus, España ha recibido este lunes medio millón de mascarillas donadas por Taiwán , el país que mejor ha sabido parar la epidemia pese a su cercanía con China. Forman parte de un envío de siete millones de máscaras a Europa, según informa en un comunicado la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Madrid. De ellas, 5,6 millones están destinadas a nueve estados miembros de la Unión Europea y las restantes al Reino Unido y Suiza. Taiwán también ha donado dos millones más de mascarillas a Estados Unidos y un millón a sus aliados diplomáticos. Informa Pablo M. Díez.

El Salvador registró doce nuevos casos de contagio del coronavirus SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad del COVID-19), entre ellos ocho contagios locales, con los que la cifra de personas infectadas con el virus llegó a 137 , según datos oficiales consultados este lunes. De acuerdo con la página gubernamental covid19.gob.sv, se mantienen 109 casos "activos" de COVID-19, mientras que han fallecido 6 personas y 22 fueron reportadas como "recuperadas".

Italia ha superado este lunes los 20.000 fallecidos tras sumar en las últimas 24 horas otras 566 víctimas mortales mientras que el total de casos se ha quedado rozando los 160.000, según los datos anunciados por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli. Según ha informado, en el último día ha habido 1.363 casos adicionales, hasta un total de 159.516, mientras que los 566 fallecidos suponen un aumento con respecto al dato del día anterior, cuando hubo solo 431 muertos, y sitúan el total en 20.465.

El grupo Inditex, propietario de marcas como Zara o Massimo Dutti, ha anunciado que no presentará ningún Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en el mes de abril para el personal de tiendas, y sufragará la nómina íntegra de sus empleados. El presidente de Inditex, Pablo Isla , ha anunciado que la empresa "va a seguir sosteniendo con recursos propios el pago de la retribución a toda su plantilla en España, como ha venido haciendo hasta la fecha".

Un total de 10.056 personas han fallecido por Covid-19 en el estado de Nueva York, epicentro mundial de la enfermedad, anunció este lunes el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo. En su conferencia diaria, Cuomo comparó esta cifra con las 2.753 víctimas mortales causadas por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas y aseguró no obstante que los muertos en las últimas 24 horas (671) han registrado un descenso respecto a los días anteriores.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus , ha avisado de que el descenso de casos de coronavirus es "mucho más lento" que la evolución que ha tenido en todo el mundo transmisión del virus, por lo que ha pedido a los países levantar "lentamente" las medidas que han implantado para contener el virus. En una rueda de prensa, Tedros ha recordado que en algunos países las personas infectadas por el nuevo coronavirus se han duplicado cada tres o cuatro días, si bien la desaceleración de la curva se está produciendo de una forma "mucho más lenta". "Las decisiones para levantar las restrictivas medidas implantadas para contener al virus deben basarse, en primer lugar, en la protección de la salud humana y, posteriormente, en lo que se sabe hasta ahora del nuevo coronavirus y de cómo se comporta", ha aseverado el director general de la OMS.

Bélgica no prevé modificar las medidas de confinamiento que aplica desde hace un mes para frenar el coronavirus, pese a la disminución de las hospitalizaciones , porque todavía no se han logrado los objetivos necesarios para revisar la estrategia, dijeron este lunes las autoridades. El Centro de Crisis y el Servicio Público Federal de Salud informaron en rueda de prensa de los últimos datos sobre la epidemia en Bélgica: 942 nuevas infecciones en las últimas veinticuatro horas, 310 hospitalizaciones y 303 muertos (incluidos 105 casos confirmados y el resto sospechosos, producidos sobre todo en residencias de ancianos).

Los médicos holandeses han creado este lunes un sistema nacional para registrar los casos o muertes sospechosos de coronavirus y completar las cifras confirmadas por el Instituto de Salud Pública (RIVM) , que solo informa de los fallecimientos confirmados por pruebas. A partir de esta semana, los médicos de cabecera podrán registrar a los pacientes que no han sido sometidos a tests, pero que hayan estado gravemente enfermos o fallecido con la misma sintomatología que el Covid-19, un registro que tendrán también capacidad retroactiva y podrá incluir las muertes de las últimas semanas.

El presidente de Indonesia, Joko Widodo , ha declarado este lunes el desastre nacional por la pandemia de coronavirus, que ha dejado cerca de 400 muertos en todo el país y se ha extendido a un total de 34 provincias. El mandatario ha colocado, además, al jefe de la Agencia de Mitigación de Desastres de Indonesia (BNPB), Doni Monardo , al frente de la fuerza de trabajo que dirige la respuesta frente al Covid-19, según informaciones de la agencia de noticias Antara.

El ministro de Sanidad del país asiático ha anunciado un aumento de casi 400 casos en las últimas horas, lo que supone la mayor subida registrada en un día. Singapur cuenta ya con 2.918 positivos por coronavirus.

Ecuador ha retirado un total de 771 cadáveres de viviendas en el marco de la crisis del coronavirus, según ha informado este lunes Jorge Wated , el jefe de la Fuerza de Tarea, creada para esta labor. Wated ha publicado en su cuenta de Twitter un balance de la actuación de la Fuerza de Tarea a fecha de 11 de abril, según el cual ha recogido 771 cadáveres en casas y otros 631 en hospitales.

En un comunicado, la confederación subrayó «las especiales dificultades» de estos estudiantes para seguir las actividades online, y afirmó que «buena parte de los 68.947 estudiantes con discapacidad intelectual están desconectados desde hace un mes». Lea la noticia completa.

Las autoridades de Grecia han informado este lunes de que el plan de "vuelta a la normalidad" frente a la pandemia de coronavirus se pondrá en marcha el próximo 10 de mayo y podría durar hasta el mes de julio. Así, las medidas de restricción impuestas para combatir el virus se irán levantando de manera paulatina en diferentes fases y a medida que la curva de contagios se va aplanando y reduciendo.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha sumado más de 4.300 nuevos casos y 717 muertos en las últimas horas , lo que eleva el balance a más de 88.000 personas contagiadas y más de 11.300 fallecidos , según los datos del Departamento de Sanidad británico. Hasta las 9.00 horas de este lunes, las autoridades sanitarias británicas han realizado pruebas de coronavirus a 290.720 personas, de las que 88.621 han dado positivo por coronavirus.

Ahora bien, ¿el virus es el medio, pero hubieran fallecido estos médicos si hubieran tenido medios de protección adecuados?, ¿fue determinante la vulnerabilidad e indefensión a la que estaban sometidos, los colegas fallecidos?, ¿a quién correspondía habérselo proporcionado? Lea la carta completa.

La Comunidad de Madrid ya ha eliminado en su nuevo protocolo el criterio de edad a la hora de valorar el traslado a centros sanitarios de pacientes con enfermedad terminal con posible infección de coronavirus, dado que anteriormente se desaconsejaba para personas mayores de 80 años. Ahora, se valora únicamente la característica de la dolencia terminal y el estado de fragilidad, especificando que la edad "por sí sola no es un criterio válido para orientar ninguna decisión", según el nuevo documento al que ha tenido acceso Europa Press.

Los niños, especialmente los menores de 6 años, tienen la necesidad de salir a la calle para regular su desarrollo neuronal y recibir estímulos vitales, por lo que las autoridades deberían empezar a permitirles salir de casa durante esta etapa excepcional de confinamiento por la crisis del coronavirus. Puede leer toda la información aquí.

La unidad adscrita a la Generalitat del Cuerpo Nacional de Policía ha interpuesto, en el periodo comprendido entre el pasado 15 de marzo hasta este domingo 12 de abril, un total de 1.340 denuncias y ha detenido a 17 personas por incumplir algunas de las medidas establecidas en la declaración de estado de alarma.

Las autoridades de China han anunciado este lunes que enviarán médicos, expertos y recursos desde el interior del país hacia las áreas fronterizas en el marco de la lucha contra el coronavirus. La decisión ha sido tomada tras un encuentro entre miembros del Gobierno y el grupo de respuesta epidemiológica ante el Covid-19. Así, los grupos de trabajo formados por médicos expertos ayudarán a las autoridades locales a realizar labores de prevención y control sobre el terreno.

Países Bajos ha registrado este lunes su cifra más baja de fallecidos por el coronavirus en dos semanas, con 86 nuevas muertes en las últimas 24 horas, para un total de más de 26.500 casos, según ha informado el Instituto Nacional para la Salud Pública y el Medio Ambiente (RIVM). De acuerdo con el balance actualizado del RIVM, en esta jornada se han registrado 86 nuevos decesos, lo que eleva el número total de víctimas mortales a 2.823. La última vez que se detectó una cifra similar fue el 26 de marzo, con 78 nuevos muertos. El domingo, los fallecidos fueron 94 y el sábado, 132.

Las autoridades de Filipinas han alertado este lunes de que penalizarán a todos los pacientes enfermos de Covid-19 que se nieguen a dar información personal al Ministerio de Sanidad en plena pandemia de coronavirus. El jefe de Gabinete, Karlo Nograles, ha indicado que aquellos que no sigan las órdenes gubernamentales podrían enfrentarse a penalizaciones y ha especificado que los "pacientes deben aportar informaciones precisa y verídica al Ministerio".

El Gobierno de Chad ha decretado que a partir de este martes será obligatorio el uso de mascarilla cuando se salga de casa o en su caso de turbante, velo u otro sustitutivo en el marco de los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus, donde por ahora hay 23 casos y ningún fallecido. Según ha advertido el ministro secretario general de la Presidencia, Kalzeubé Payimi Deubet , toda aquella persona que no lleve mascarilla será fuertemente sancionada, informa el portal de noticias Alwihda.

Con más de 130.000 contagios y 14.412 fallecidos por coronvirus , por las calles de París sigue paseando un gran número de ciudadanos. Nos lo cuenta Juan Pedro Quiñonero , corresponsal de ABC en la capital francesa: «La tragedia es palmaria. Las ganas de vivir también».

El vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa , valoró este lunes como «positivo» el hecho de que algunas actividades se reactiven a partir de este lunes y reclamó que los planes para la fase de desescalada no sean «improvisados». En unas declaraciones en TVE recogidas por Servimedia, Fernández de Mesa señaló que «es importante que se normalice la situación» siempre que se cumplan los protocolos sanitarios.

Un médico de un hospital de San Petersburgo , que se ha mantenido en el anonimato, ha denunciado que la ciudad necesita otros 1.600 respiradores y al menos 200 especialistas más. Nos lo cuenta Rafael M. Mañueco, corresponsal en Moscú.

Aunque fuentes gubernamentales han descartado por completo que las reglas de la cuarentena vayan a relajarse y dan por descontado que se extenderá durante varias semanas más, lo cierto es que muchos dentro del Gobierno consideran que la decisión debe ser oficialmente tomada y comunicada por Boris Johnson y no por Raab, quien le ha sustituido durante su ingreso hospitalario. Informa la corresponsal de ABC en Londres, Ivannia Salazar.

Los Reyes han continuado este lunes su ronda de contactos con los distintos sectores de la sociedad para conocer el impacto de la pandemia de Covid-19, cuando se cumplen cuatro semanas en estado de alarma. Don Felipe y Doña Letizia se han reunido, por videoconferencia, con Correos y Renfe, y la Reina, en solitario, con Save the Children. Lea la noticia completa.

Preguntado por la posibilidad de flexibilizar las medidas para que salgan los niños a la calle, Illa dijo que «cuando creamos que se den las condiciones de seguridad se pueda tomar la decisión lo haremos y la daremos a conocer. De momento, siento el grado de sacrificio pero por prudencia y cautela hay que mantener esta medida». Lea la noticia completa.

El objetivo de esta semana, reitera Illa, es doblegar la curva. «Seguimos estando en etapa de confinamiento en todo el territorio nacional», aunque asegura que estudian «medidas de desescalado», pero aún en fase de estudio. «En esta fase de estudio de medidas de desescalado no descartamos nada».

Illa dice que no hay novedades sobre el estado de salud de Carmen Calvo y de Irene Montero.

Como ya ha dicho esta mañana, Marlaska asegura que a finales de semana volverá a haber abastecimiento de mascarillas en farmacias.

Sobre la posibilidad de que no se permita la entrada de turistas extranjeros durante este verano, Marlaska asegura que el cierre temporal de fronteras permanecerá el tiempo que sea necesario.

Illa reitera que España es el país de Europa «con medidas de confinamiento más estrictas».

Dice Illa que hay que testar primero a quienes presentan sintomatología grave y luego a quienes la presentan leve.

«Insistimos mucho en que también en el propio domicilio, cuando se tenga sintomatología, se tengan medidas estrictas en el propio domicilio, extremar las medidas de higiene... etc.», dice Illa.

El estudio de seroprevalencia, dice Illa, se hará a partir de los próximos días, como ya ha explicado antes María José Sierra en la rueda de prensa del comité de expertos.

Dice Illa, sobre la posibilidad de relajar las medidas en lo que hace referencia a los niños, que se actuará «con máxima cautela y prudencia». «Cuando creamos que se den las condiciones de seguridad para que se pueda tomar esta decisión, la tomaremos y la daremos a conocer», explica.

Marlaska afirma que el fin de las sanciones que se están poniendo estos días por el incumplimiento del estado de alarma «no es recaudatorio», sino «de concienciar y de prevención general».

Pese a la insistencia de los periodistas por saber el número de fallecimientos en residencias de mayores, Illa reitera lo ya dicho: se ha pedido información adicional a las comunidades autónomas y cuando se tenga se dará a conocer.

Illa repite que siempre que una persona es diagnosticada con coronavirus y fallece se computa en la cifra de fallecidos por Covid-19, en respuesta a una pregunta sobre el número de fallecidos en residencias de mayores. «Va a haber que sacar muchas lecciones de esta pandemia, una de ellas probablemente sea la revisión de cómo está funcionando este sector», asegura sobre el funcionamiento de las residencias de mayores.

«Nuestra mejor arma es no compartir aquello que no tengamos certeza de dónde proviene», pide el ministro de Interior.

Se refiere a noticias falsas sobre medicamentos que supuestamente aceleran el contagio del virus, falsas curas, etc. «Al objeto de neutralizar los efectos de la desinformación hemos de ser cuidadosos». «Somos y vamos a seguir siendo contundentes con todos aquellos elementos que pretenden infundir odio contra un colectivo vulnerable y causar alarma social».

El ministro de Interior habla de «bulos y desinformación». «Hay una minoría que se dedica a remar en dirección contraria. Me refiero a las desinformaciones y bulos que toman como gancho el Covid-19», afirma Marlaska, que se refiere a la «incertidumbre» que las «fake news» pueden causar en la convivencia.

Marlaska reitera la necesidad de guardar el mínimo de distancia social.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, explica el reparto de 10 millones de mascarillas que ha comenzado hoy.

Salvador Illa asegura que esta tarde se reunirá telemáticamente con los consejeros de Sanidad de comunidades autónomas para trasladarles «que el Gobierno quiere reforzar la coordinación y comunicación con las comunidades autónomas».

El ministro de Sanidad insiste en las prioridades del Gobierno: mantener la distancia interpersonal no inferior a un metro, mantener las medidas de higiene y mantener la higiene en los espacios públicos. La recomendación cuando no se puedan cumplir estas medidas, dice Illa, es utilizar mascarilla.

Illa asegura que el objetivo marcado esta semana es el de doblegar la curva y recuerda que «seguimos en fase de confinamiento. No hemos iniciado ningún proceso de desescalada».

Comparecen el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La Asociación Estatal de Familias Acogedoras (ASEAF) ha pedido a los gobiernos autonómicos que envíen con familias de acogida a aquellos menores que han quedado desprotegidos ante el ingreso hospitalario de sus padres por coronavirus y sin familiares que puedan hacerse cargo de ellos. Según explica esta organización, las comunidades autónomas, que tienen la competencia sobre los menores, «están reenviando a estos niños a centros residenciales, que no es lo más conveniente para ellos».

El Gobierno ampliará este lunes de 14.00 a 16.00 y de 18.00 a 20.00 horas el reparto de mascarillas en los principales intercambiadores y puntos de acceso al transporte público de la región a los profesionales que se reincorporen al trabajo en la Comunidad de Madrid. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han informado a Efe de que el reparto de mascarillas, previsto en un primer momento entre este lunes y este martes entre las 6.00 y las 9.00 horas, se ampliará a la tarde de este lunes.

El exvicepresidente del Gobierno valenciano, expresidente de Les Corts Valencianes y ex director general de la Policía, Juan Cotino, al que se le diagnosticó una infección por coronavirus, ha fallecido este lunes en el hospital de Manises, según han confirmado a EFE fuentes cercanas.

Investigadores de la Universidad de Granada han colaborado con el Gobierno en el desarrollo de un asistente conversacional para ofrecer información y desmentir bulos sobre Covid-19 a través de WhatsApp, que ha resuelto más de 120.000 consultas. El asistente, denominado Hispabot-Covid19, accede a información de fuentes oficiales como el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para informar sobre cuestiones como los síntomas de la enfermedad, los colectivos vulnerables, cómo se transmite y cómo prevenir y protegerse.

La dirección de Recursos Humanos de Iveco España ha comunicado este lunes a la plantilla que la reapertura de las plantas de la compañía en Valladolid y Madrid se producirá el próximo 4 de mayo, según han informado fuentes sindicales y de la compañía a Europa Press. En el caso de la factoría de Valladolid, el próximo 4 de mayo es el primer día laborable tras la finalización del expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) que tiene solicitado «por fuerza mayor» la empresa hasta el 30 de abril.

Reitera Sierra que los casos que se observan ahora han ocurrido hace dos o tres semanas, como los expertos vienen diciendo desde que comenzó la crisis sanitaria. «Los efectos de las medidas de cada momento las vemos en un par de semanas, a veces incluso más. Lo que vemos ahora son las consecuencias de las dos primeras semanas de confinamiento y vamos viendo la evolución».

Explica Sierra sobre el estudio de seroprevalencia que empezará en los próximos días. «Nos indicará qué parte de la población tiene anticuerpos, o sea, que ha pasado ya la enfermedad».

Sierra reitera que lo más importante es «la detección temprana de los casos» y el «aislamiento». «Lo importante de verdad es que los casos que empiezan síntomas se aíslen».

La doctora Sierra explica que las mascarillas son «un complemento» y «no desde luego el más importante» a las medidas. «Aunque no hay estudios firmes con evidencia clara de su utilidad en la prevención de la transmisión, es verdad que los organismos internacionales se han pronunciado porque parece que sí pueden tener utilidad». «Se está recomendando cuando no se puede garantizar una distancia mínima entre las personas, como puede ser en los medios de transporte».

María José Rallo, secretaria general de Transportes, explica que la hora punta de esta mañana ha transcurrido «con normalidad». «En las 16 estaciones principales de Cercanías de Madrid han utilizado los servicios 13.335 personas, cifra superior a la del lunes pasado, cuando fueron utilizado por algo más de 8.000 personas, pero muy inferior a cuando empezó el estado de alarma, que fueron utilizados por 21.000 personas».

La comisaria principal de la Policía Nacional que participa en la rueda de prensa explica el despliegue de los agentes en la red de transporte público para garantizar las medidas de seguridad. «El retorno al trabajo no supone una relajación de medidas», dice.

Dice Santiago Marín que desde el miércoles se han formulado 5.685 denuncias en carreteras, siendo el mayor día de incidencia el miércoles.

Habla el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil del «cumplimiento ejemplar» por parte de los ciudadanos del estado de alarma. Sin embargo, habla de casos de «personas poco solidarias».

«Tenemos que permanecer constantes en el esfuerzo y no perder ahora lo que hemos ganado», dice el Jemad, Miguel Ángel Villarroya.

La Comunidad de Madrid está informando a los inquilinos de sus viviendas sociales sobre la reducción del precio de la renta a la que tienen derecho por encontrarse en una situación de vulnerabilidad por el coronavirus, además de aquellos que tienen negocios en locales comerciales que también pertenecen a la Agencia de Vivienda Social (AVS). Según ha explicado el Gobierno regional en un comunicado, podrán acogerse a esta iniciativa alrededor de 75.000 beneficiarios que cumplan los requisitos, que están destinados a trabajadores por cuenta ajena despedidos o afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), así como los autónomos que han sufrido una caída en sus ingresos de al menos el 40 por ciento. Estas reducciones de renta se concederán durante el tiempo que transcurra el estado de alarma.

Las personas dadas de alta, dice Sierra, son ya el 38% de todos los casos.

María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias destaca una vez más la tendencia descendente.

Comienza la rueda de prensa del comité de expertos.

Los embajadores africanos en China han enviado una protesta formal al Gobierno de Pekín ante la supuesta discriminación a ciudadanos de países africanos en el marco de la crisis del coronavirus, una acusación que la cancillería china negó hoy. «Se trata por igual a todos los extranjeros. Rechazamos el trato discriminatorio, tenemos tolerancia cero con la discriminación. (Nuestros) amigos africanos pueden contar con tener una recepción justa, cordial y amistosa en China», afirmó hoy en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Zhao Lijian.

La ciudad china de Harbin, capital de la provincia nororiental de Heilongjiang y fronteriza con Rusia, ha empezado a exigir una cuarentena de 28 días a todos los viajeros procedentes del extranjero tras registrar un incremento de los casos de positivos de coronavirus procedentes del país euroasiático. Así, todo portador de un pasaporte chino que llegue a la ciudad -los ciudadanos de otros países tienen vetada la entrada a China desde el pasado 28 de marzo- deberá someterse a dos análisis de ácido nucleico, uno de anticuerpos y los citados 28 días de cuarentena con el objetivo de detectar y controlar de manera temprana cualquier infección.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha anunciado nuevas restricciones que se aplicarán a partir del lunes para contener la pandemia de coronavirus, entre ellas la obligatoriedad en el uso de mascarillas al salir a la calle, con multas de hasta 150.000 quetzales (17.700 euros) para quienes hagan caso omiso de dicha orden. Durante la Semana Santa, el Gobierno ya prohibió los viajes entre distintos departamentos e impuso un toque de queda de doce horas (de 16.00 a 4.00). Fuera de estas horas, solo podrán abrir los establecimientos considerados esenciales y Giammattei ha abogado por potenciar el teletrabajo.

Las autoridades japonesas han ampliado este lunes el estado de emergencia en la isla de Hokkaido debido ante la llegada de una segunda ola de contagios de coronavirus en la zona, según informaciones del diario local 'The Japan Times'. En Tokio, la capital del país, el número de casos confirmados ha aumentado a 2.000 a pesar de que la ciudad, así como otras seis prefecturas, se encuentran bajo severas restricciones de movimiento.

El número de personas curadas asciende ya a 64.727.

España registra 169.496 casos y 17.489 fallecimientos, 517 más que ayer, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

La Reina mantuvo este lunes una videoconferencia con responsables nacionales e internacionales de la ONG Save the Children, que trabaja en España desde hace 20 años, para conocer los efectos del Covid-19 en la infancia. Doña Letizia dialogó con Robert Good, presidente del Consejo Internacional de la organización; Andrés Conde, director general de la entidad en España, y Catalina Perazzo, directora de Políticas de Infancia la ONG en España, que le explicaron la situación de los niños en los sectores más desfavorecidos, ahora agravada por la pandemia, según informaron fuentes de La Zarzuela.

El Grupo Social ONCE, que se ha sumado al movimiento Coronavirus Makers con 8 impresoras 3-D y un equipo de profesionales, ha impreso ya un total de 669 pantallas protectoras. En su mayoría, estas pantallas se han repartido entre centros asistenciales dependientes del movimiento asociativo de personas con discapacidad y entre los diversos grupos que Coronavirus Makers tiene en Madrid y han solicitado ayuda de algún tipo.

El Colegio de Médicos de Madrid ha solicitado este lunes contratos con garantías y pagos mensuales para los más de 9.000 colegiados de ejercicio libre o privado que, en muchos casos, desempeñan laborales asistenciales en la crisis sanitaria sin un contrato que garantice su retribución ni su protección en caso de infección. En un comunicado, el Colegio de Médicos madrileño ha detallado que debido a la paralización de la actividad médica privada como consecuencia de la crisis sanitaria, muchos médicos no están desarrollando su trabajo ni percibiendo ingresos, y que su fuente principal de ingreso son las empresas de seguros médicos, que continúan percibiendo el cobro de las primas de los pacientes pero no abonan el pago a los profesionales de sus cuadros médicos.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan deja en Rusia un balance de más de 18.000 personas contagiadas y un total de 148 víctimas mortales, según ha informado el centro operativo ruso para la lucha contra la propagación del virus. «En las últimas 24 horas en Rusia se confirmaron 2.558 casos de infección por coronavirus en 62 regiones. En total se detectaron 18.328 casos», ha explicado el organismo ruso, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

Alemania ha sumado este lunes más de 2.500 nuevos casos de coronavirus y 126 víctimas mortales, lo que sitúa el cómputo global por encima de las 123.000 personas contagiadas, incluidos más de 2.700 fallecidos, según el balance del Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental responsable del seguimiento de enfermedades contagiosas en el país. En total, hay ya 123.016 casos confirmados de Covid-19 en Alemania, 2.537 más que el domingo. En concreto, hay 2.799 personas fallecidas como consecuencia del coronavirus.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que el Gobierno confía en que a finales de esta semana las farmacias españolas dispongan de mascarillas. «Esa es la voluntad del Gobierno», ha reiterado Marlaska en una entrevista en la Cadena Ser donde ha señalado que se está haciendo un esfuerzo en la producción nacional de mascarillas y en la importación de este material para que a finales de esta semana los ciudadanos puedan adquirirlas en las farmacias.

En China, lo mínimo que se despacha para protegerse del coronavirus son las mascarillas, que además son obligatorias. A partir de ahí, y dependiendo del grado de aprensión, los complementos aumentan hasta los guantes de látex, gafas protectoras o viseras de protección que cubren el rostro e incluso trajes blancos antirradiación. Por estar en permanente contacto con el público, eso es lo que visten muchos porteros de establecimientos comerciales y edificios residenciales. A sus puertas o en la entrada a las calles, cerradas por vallas azules, voluntarios con fantasmagóricos monos de protección toman la temperatura a los vecinos y revisan en sus móviles los códigos QR de salud bajo la bandera del Partido Comunista. Entre la bruma que envuelve sus futuristas rascacielos y majestuosos puentes sobre el Yangtsé, es el día después en Wuhan. Pero no del apocalipsis atómico para el que Mao construyó tantos refugios antinucleares durante la Guerra Fría, sino de la peste del siglo XXI que asuela el planeta tras desatarse en enero en esta ciudad del centro de China, capital de la provincia de Hubei. Lo cuenta aquí Pablo M. Díez.

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan deja un balance de 1,85 millones personas contagiadas y más de 114.000 víctimas mortales en todo el mundo, con Estados Unidos como el país más afectado, con más de 550.000 casos y más de 22.100 muertos. Según el balance global de la Universidad Johns Hopkins actualizado a las 9.00 horas de este lunes, el coronavirus deja 1.850.966 personas contagiadas, 114.269 víctimas mortales y 434.703 personas curadas en 185 países y territorios. Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, tanto por el número de casos como por la cifra de víctimas mortales. Tras sumar 28.900 casos en las últimas 24 horas, Estados Unidos contabiliza un total de 557.590 personas contagiadas, 22.109 muertos y 95.523 personas recuperadas. Nueva York se mantiene como el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con 190.288 casos y 6.898 fallecidos.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha emitido autorizaciones temporales para la fabricación de soluciones hidroalcohólicas a 9 empresas de cosméticos y medicamentos, entre ellas Industrial Farmacéutica Cantabria, y hacer frente así a las necesidades de la pandemia de coronavirus. La Aemps informa en su página web de que, como consecuencia de la situación sanitaria provocada por la COVID-19, se ha incrementado «enormemente» la demanda de alcohol para la fabricación de geles y soluciones hidroalcohólicas para manos, de naturaleza cosmética.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que debería haber actuado antes frente al coronavirus y ha avanzado que pedirá comparecer en la Asamblea de Madrid, a petición propia, para explicar su gestión de la crisis del coronavirus. En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha desvelado que «no hay día en que no se levante pensando» si no se podrían haber adelantado a la pandemia.

El Covid-19 nos ha demostrado que es la mayor amenaza a la que nos hemos enfrentado en nuestra historia reciente. Un enemigo invisible que está presente en todos los rincones de nuestra cotidianidad y que alteró para siempre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro más inmediato. Por Álvaro Ybarra .

Metro de Madrid ha registrado hasta las 8 horas un 34 por ciento más de viajeros con relación al lunes 30 de marzo, hace dos semanas, y la hora punta se desarrolla sin incidencias en el transporte público de la Comunidad. Así lo ha indicado en redes sociales el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, con respecto al retorno de trabajadores de actividades no esenciales a sus puestos a partir de este lunes.

Efectivos policiales y de protección civil han comenzado este lunes al reparto de 1.416.000 mascarillas en los principales puntos de transporte público de las distintas localidades madrileñas, unidades destinadas los trabajadores de sectores no esenciales que se reincorporan a su trabajo. El reparto se inició con normalidad a las 6 horas y termina a la 9, retomándose también mañana, y se realiza por parte de efectivos y voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto del estado como locales. Los puntos de reparto han sido estaciones de Metro y Cercanías, así como paradas y estaciones de autobús.

Agentes de la Policía Local de Camas (Sevilla) disolvieron este fin de semana una fiesta que se estaba realizando con una barbacoa en la azotea de un edificio, donde fueron identificadas y denunciadas las ocho personas que participaban en la fiesta. Según ha informado la Policía en sus redes sociales, los agentes tuvieron conocimiento de que se estaba celebrando una fiesta en la azotea de uno de los edificios del pueblo, por lo que una patrulla se desplazó al mismo.

La Organización Colegial de Enfermería ofrece una serie de recomendaciones para aquellas personas que se incorporen al trabajo este lunes para evitar posibles contagios por coronavirus al volver a sus domicilios. Según la Organización Colegial de Enfermería, al llegar a casa, lo primero que hay que hacer es quitarse los zapatos y dejarlos en una caja de cartón en la entrada junto al bolso, las llaves y la cartera. Desde ahí, es fundamental ir directamente a lavarse las manos sin tocar ninguna superficie de la casa y, si fuese posible, ducharse antes de continuar con la rutina doméstica. También es muy importante desinfectar el móvil y las gafas con una toallita con agua y jabón o alcohol de 70º. El resto de los objetos que vengan desde el lugar de trabajo hay que limpiarlos con lejía diluida en agua (20 cc por litro de agua).

Corea del Sur ha mantenido constante durante el lunes sus cifras de contagios y fallecimientos por coronavirus al registrarse tres muertes y 25 casos más, siete positivos menos con respecto al domingo, pero ha alertado de contagios grupales en hospitales y centros religiosos. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés), ha contabilizado la cifra total de contagios en 10.537, mientras que 217 personas han muerto en el país por el Covid-19.

Metro de Madrid va a repartir a partir de este lunes 1.500 mascarillas cada día a los trabajadores de Operación, es decir, personal de estación, maquinistas, personal de maniobras o puesto de mando, entre otros, junto a la recomendación de llevarla puesta todo el tiempo. Este reparto diario, según avanzó ayer el vicepresidente regional Ignacio Aguado, se toma tras la recomendación del Ministerio de Sanidad, que ha aconsejado que los viajeros de transporte público lleven esta protección para minimizar el riesgo de contagio por coronavirus.

Los contagios provenientes del extranjero, los llamados casos "importados", continúan aumentando en China y supusieron 98 de las 108 nuevas infecciones detectadas este domingo en el país asiático, un nuevo máximo desde marzo, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Esta cifra supone un aumento respecto a los 97 "importados" (99 totales) del día anterior, que a su vez había más que duplicado los 46 nuevos infectados totales por el coronavirus SARS-CoV-2 que las autoridades sanitarias comunicaron el pasado sábado en su parte diario.

El pasado 4 de abril el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que para su país esta semana sería "la más dura". El mandatario no se equivocó ni para EE.UU. ni para el resto del continente, que este Domingo de Resurrección cerró con más de 640.000 casos y 25.000 muertes por la pandemia. Trump anunció aquel sábado previo a la Semana Santa que habría "mucha muerte" de forma inminente y acotó que sería "probablemente la semana más dura", y así fue.

Las últimas cifras de hospitalizaciones, ingresos en unidades de cuidados intensivos e intubaciones de Nueva York, el epicentro de la pandemia del coronavirus, han llevado a los principales expertos de EE.UU. a expresar un "cauto optimismo" para empezar a reabrir el país el mayo, en un Domingo de Resurrección con iglesias vacías y en el que la región neoyorquina está cerca de registrar ya los 10.000 fallecimientos. Estados Unidos. registraba ya más 550.000 infecciones este domingo, más del triple que ningún otro país del mundo, superando las 21.900 muertes, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, mientras que las autoridades del estado de Nueva York revelaron que el sábado fallecieron 758 personas más a causa del coronavirus.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha instado esta noche al Gobierno, a través de su cuenta en Twitter, a "garantizar la seguridad de los trabajadores para que puedan reanudar su actividad laboral sin riesgo" a partir de este lunes. Casado refiere en su tuit que "muchos empleados vuelven mañana a su trabajo y una vez más la tónica general es la confusión", y denuncia "falta de procedimientos claros, improvisación y cambios de criterio". El líder del Partido Popular ha hecho público su tuit cuando España se prepara este lunes para recuperar algunas actividades no esenciales, lo que no impide que persista el confinamiento porque su "desescalada", según las previsiones gubernamentales, no se producirá antes de dos semanas, sin descartar que las restricciones puedan mantenerse o reforzarse después del día 26 de abril.

El jefe de gobierno andorrano, Xavier Espot Zamora, ha anunciado esta noche que, en los próximos días, adoptarán medidas para "relajar" el confinamiento, poco a poco, y ha dado a conocer un segundo paquete de medidas económicas que incluyen recortes salariales bajo la fórmula de la "suspensión temporal de contratos". El ejecutivo de Andorra, ha anunciado su máximo responsable, aprobará mañana un nuevo proyecto de ley para garantizar "la supervivencia del tejido empresarial", así como los puestos de trabajo.