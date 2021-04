Biden se deshace de 60 millones de dosis de AstraZeneca y las regalará al resto del mundo Estados Unidos no necesitará recurrir al preparado anglosueco, gracias a una avanzada campaña de inmunización con otras vacunas

El Gobierno de EE.UU. repartirá hasta 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca con otros países, en la primera decisión de entidad de la primera potencia mundial para contener el avance del Covid-19 en todo el mundo. La medida se produce en un momento en el que la demanda de vacunas en EE.UU. se debilita, en plena expansión del virus en otras regiones del mundo y frente a una postura mucho más activa en la llamada ‘diplomacia de vacunas’ de otras potencias mundiales como Rusia y China.

EE.UU. está en condiciones muy favorables para permitirse compartir su arsenal de dosis con el resto del mundo. El país, primero con una agresiva campaña de impulso de proyectos de vacunas bajo la Administración Trump y después con el refuerzo para la contratación y fabricación de dosis bajo la Administración Biden, va sobrado de vacunas. EE.UU. tiene contratadas con Pfizer/BioNTech y Moderna suficientes dosis para inmunizar a 300 millones de personas, en un país con un total de 329 millones de habitantes. Además, tiene otros 200 millones contratadas con la de Janssen, una vacuna que ha regresado al plan de vacunación después de una pausa de algunos días para determinar su seguridad ante casos graves -aunque muy raros- de trombosis cerebrales.

A esto se une que la demanda de vacunas en el país se ralentiza. El ritmo de vacunación en EE.UU. podría haber tocado techo a mediados de este mes, cuando la media para siete días estaba en unos 3,37 millones de dosis puestas al día. Ahora está en 2,74 millones y podría seguir cayendo. Más del 52% de los adultos estadounidenses ya se han puesto al menos una dosis, pero el 55% de los no vacunados dice que no lo harán, según una encuesta reciente de Washington Post/ABC News. Además, crece el número de personas que no se ponen la segunda dosis de las vacunas que lo requieren (Pfizer/BioNTech y Moderna): la ha rechazado el 8% de los vacunados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés).

La vacuna de AstraZeneca todavía no ha sido autorizada por las autoridades médicas estadounidenses, aunque se espera que eso ocurra en las próximas semanas. La previsión es que el país produzca unos 60 millones de dosis en los próximos meses, y que se destinen a países con menor arsenal de vacunas.

«Dada la gran cartera de vacunas que EE.UU. ya tiene y que han sido autorizadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA), y dado que la vacuna de AstraZeneca no ha sido autorizada en EE.UU., no necesitamos utilizar la vacuna de AstraZeneca aquí durante los próximos meses», dijo el coordinador de la Casa Blanca para el covid, Jeff Zients a la agencia AP. «Por eso EE.UU. está explorando opciones para compartir las dosis de AstraZeneca cuando estén disponibles».

Ya hay diez millones de dosis producidas y otras cincuenta millones en fase de producción, que podrían enviarse en mayo y junio tras obtener la autorización de la FDA.

La vacuna de AstraZeneca ha sido autorizada en otros países -como en los de la Unión Europea-, pero su distribución se ha visto agitada por casos de trombos muy raros, por los que los diferentes Gobiernos del bloque han establecido restricciones para su administración en función de la edad.

Hasta el momento, EE.UU. solo se había comprometido a compartir cuatro millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca con sus dos vecinos, México y Canadá, y había aportado contribuciones financieras a Covax, la plataforma bajo el paraguas de la ONU para impulsar la vacunación en todo ill mundo. Mientras tanto, Rusia y China han enviado millones de dosis a países de todo el mundo. La Casa Blanca no dio detalles sobre qué países se beneficiarán de su reparto de vacunas.

La decisión es independiente de la asistencia que EE.UU. anunció el domingo para India, donde los contagios de covid baten récords, con la infraestructura hospitalaria desbordada. La Administración Biden aprobó el envío de materiales para la fabricación de vacunas, tratamientos terapéuticos, test, ventiladores o equipos protectores para los sanitarios.