«Aún no sabemos si la variante de la India es peligrosa» El científico Federico Martinón recuerda que las mutaciones son constantes y pide no tener miedo: «La variante británica al final resultó que solo elevó un 30% la transmisión»

Nuria Ramírez de Castro Madrid Actualizado: 27/04/2021 01:19h

A Federico Martinón la nueva variante india del coronavirus no le asusta. Al menos, no por ahora. Como otros científicos insiste en repetir el mismo mensaje: las mutaciones de los virus son constantes, pero no siempre peligrosas. Si fuera un abogado, concluiría que todas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y esta aún no lo ha probado.

No hay certezas de que B.1.617, la variante del coronavirus descubierta en el estado en Maharashtra, en Mumbai, sea el origen de la explosión de casos y muertes que vive el país asiático. Pero cada vez es mayor la lista de países que están tomando medidas con los viajeros procedentes de India.

«Con las variantes del virus puede que al