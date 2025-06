Domi Vélez, 'el mejor panadero del mundo', sobre congelar el pan una vez descongelado: «Siempre aconsejo…»

🔍 ¿Se puede volver a congelar el pan? Una duda muy común… y una respuesta que conviene conocer bien. Sí, el pan se puede volver a congelar. Pero no de cualquier forma. 👉 Lo ideal es congelarlo nada más comprarlo, o una vez completamente enfriado si es casero. 👉 Si ya lo has descongelado una vez, no lo vuelvas a congelar sin antes darle un golpe de horno. Eso reactiva su estructura y evita que pierda calidad. 👉 Siempre que el pan se haya conservado bien (sin humedad y sin haberse tostado), puede volver al congelador sin riesgo, aunque podría perder textura si no se hace bien el proceso. 🗣️ Y tú, qué opinas? ¿Eres de los que congelan o de los que prefieren el pan siempre fresco? Cuéntame cómo lo haces tú en casa. Seguro que aprendemos todos algo nuevo. Te leo abajo 👇