Rafael Rojas, médico especialista en hematología: «Es una falsa creencia que las lentejas tienen más hierro»

La alimentación, lógicamente, influye de forma decisiva en la salud de la sangre. Ciertos nutrientes son necesarios para producir glóbulos rojos y evitar la aparición de anemia, una afección de la sangre que puede causar síntomas como cansancio, debilidad y palidez. Con lo cual, cuando la dieta es poco variada o carece de estos algunos elementos, aumentan las probabilidades de sufrir déficits que afectan al bienestar y a la energía diaria.

En este sentido, el doctor Rafael Rojas, médico especialista en hematología del Hospital Centro de Andalucía, recuerda que no todo lo que se cree sobre el hierro en los alimentos es cierto. Tal y como explica en un vídeo publicado en TikTok por la cuenta @hospitalcentroandalucia, una de las ideas más extendidas es que las lentejas son la principal fuente de este mineral, aunque en realidad se trata de una falsa creencia.

Rafael Rojas, especialista en hematología, menciona los nutrientes necesarios para no padecer anemia

«Es verdad que, dentro de lo que son las legumbres, las lentejas son las que más hierro tienen, pero lo que más hierro tiene en la dieta es la carne roja y, sobre todo, el hígado«, afirma el doctor Rojas. Al hilo de esto, añade que »respecto a los mejores hábitos y alimentación para evitar enfermedades de la sangre, hay que decir que la dieta en sí no influye en lo que son los leucocitos, las plaquetas... Pero sí que influye en lo que es la posible aparición de anemia«.

En concreto, este especialista en hematología señala que «si una dieta no incluye suficiente hierro, vitamina B12 o ácido fólico, vienen los déficits y, después, aparece la anemia«.

Yendo por partes a la hora de hablar sobre estos nutrientes, en primer lugar indica que «hay dos épocas cruciales en la vida de un individuo, que son la época de crecimiento, donde se exigen más necesidades de hierro, y en las mujeres, en edad fértil, cuando empiezan ya con la regla«. Después, comenta que »en vegetarianos estrictos, que no toman nada nada de carne, pueden tener un déficit de vitamina B12 porque esa vitamina B12 está en el hígado, en el pescado, en la carne...« Y, por último, »respecto al ácido fólico, está en las verduras. Entonces, personas que no tomen una dieta rica en verduras y frutas pueden tener déficit de ácido fólico«.

