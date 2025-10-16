La torre romana del Cincho de Carmona entra en la «lista roja» del patrimonio por su «progresiva ruina»

Noticias preocupantes para el patrimonio histórico sevillano, en este caso en el ámbito de la provincia. Y es que la asociación sin ánimo de lucro Hispania Nostra de defensa y protección del patrimonio cultural y natural ha incluido a la torre del Cincho o ... de los Alaranes, localizada en Carmona, en su «lista roja» de monumentos o enclaves en peligro por sus problemas de conservación.

Al detalle, se trata de una torre que se alza en el término municipal de Carmona en las proximidades del trazado de la carretera nacional N-334, en terrenos de la Hacienda de Menguillán; como «único testimonio arquitectónico que queda de la necrópolis romana de Basilippo», según un artículo del arqueólogo José Manuel Rodríguez Hidalgo, otrora director del conjunto arqueológico de Itálica, enclavado en Santiponce.

Esta torre funeraria de forma de prisma rectangular consta de cuatro cuerpos a los que se añadía un quinto que «se ha perdido por completo», según el estudio de Rodríguez Hidalgo, según el cual esta construcción podría haber sido levantada durante el segundo tercio del siglo II de nuestra era, si bien se trata de una datación con cierta cautela al escasear elementos epigráficos o arqueológicos que ayuden a la determinación concreta de la cronología del monumento.

En su artículo, el arqueólogo José Manuel Rodríguez Hidalgo planteaba ya la «interrogante» de los motivos por los cuales este esta construcción funeraria ha sobrevivido «más o menos completa» al devenir de los siglos, en «comparación con la total desaparición de otros restos» del enclave romano de Basilippo; planteando las hipótesis de «la calidad de su fábrica» y el nulo valor de sus materiales una vez desmontados, en el caso de que alguien hubiese sopesado su reutilización.

En este marco, Hispania Nostra ha abierto una ficha el pasado 23 de septiembre para la inclusión de este monumento funerario de cronología romana en su conocida «lista roja» de patrimonio en peligro, destacando los valores de la torre del Cincho como «homenaje a un desconocido e influyente habitante de la ciudad para proteger sus cenizas, construido en lo que se denomina 'hormigón romano' u 'opus caementicium', con un revestimiento de enfoscado del que quedan pocos restos».

La asociación ha resuelto la inclusión del monumento en su «lista roja» por su «ruina progresiva», avisando de que «el hecho de que la edificación se encuentre en una finca privada y aislada, dentro de una tierra de laboreo en activo, puede acelerar su decadencia y deterioro, llegando a su caída y desaparición» en el peor de los escenarios.

Según Hispania Nostra, esta torre funeraria goza de una «singularidad constructiva», supone un «hito patrimonial para los habitantes de la campiña sevillana y puede ser un recurso patrimonial y turístico para la comarca»; pero «su ruina se acrecienta y puede llegar a su desaparición»; extremo ante el cual pueden actuar las autoridades públicas, incluso tratándose de una propiedad privada.

Días antes, por cierto, Hispania Nostra incluía ya en esta misma lista el antiguo convento de San Sebastián, ubicado en La Campana, propiedad del Arzobispado de Sevilla y cedido por el mismo al Ayuntamiento de la citada localidad de la comarca de la Campiña.

Pese a contar el recinto con una iglesia del siglo XVIII que se atribuye a los hermanos Ruiz Florindo, conformando un templo barroco con una torre de tres cuerpos y chapitel; el conjunto monumental presenta según Hispania Nostra un estado de conservación «muy deficiente».

«Fue cedido al Ayuntamiento de La Campana en un estado de conservación lamentable que hoy continúa, por falta de medios económicos, a pesar de las mejoras parciales realizadas por la escuela taller del municipio», advierte la asociación cultural, en demanda de mejoras en este monumento.