Cultura demolerá tres casas junto al teatro de Itálica para nuevas excavaciones arqueológicas

La candidatura del conjunto arqueológico de Itálica a la declaración de Patrimonio Mundial sigue adelante en el plano administrativo, con el reciente envío del nuevo formulario de inscripción a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco ... por sus siglas en inglés); mientras en el plano local tampoco faltan las novedades en materia de actuaciones sobre la antigua ciudad romana, cuna del emperador Trajano y de la familia de su sucesor, Adriano.

Y es que la Consejería de Cultura acaba de contratar la actualización normativa de un proyecto planteado en 2006, para la demolición de tres viviendas contiguas al sector sur del teatro romano, construido durante las etapas de César o Augusto y con capacidad para unos 3.000 espectadores; adquiridas hace décadas por la Administración andaluza para continuar con las investigaciones científicas en el entorno de este espacio escénico.

Esta contratación por casi 9.000 euros y un plazo máximo de dos meses y medio para su realización contempla así la revisión técnica de aquel proyecto inicial de hace ya casi 20 años.

En concreto, este proyecto plantea el derribo de las viviendas correspondientes a los números 2 y 4 de la calle Eduardo Ybarra de Santiponce y también del número 8 de la calle San Antonio, para promover en el futuro nuevas investigaciones arqueológicas en estas fincas, ante la posibilidad de posibles «hallazgos de interés» científico, según han indicado a este periódico fuentes de la Consejería de Cultura.

El teatro romano de Itálica, recordémoslo, fue restaurado en 2012 gracias a una inversión pública de 1,78 millones de euros y en verano acoge actividades culturales como el Festival Internacional de Danza promovido por la Diputación hispalense o las funciones teatrales o cinematográficas de la Junta de Andalucía, propietaria y gestora del enclave, que aspira a la declaración de Patrimonio Mundial por su papel de ciudad específicamente diseñada para la celebración de grandes fastos y ceremonias.

En 2021, tampoco sobra rememorarlo, la Junta de Andalucía contrató ya la demolición de los inmuebles correspondientes al número 9 de la calle Mesón y el número 2 de la calle San Antonio de Santiponce, tratándose igualmente de dos edificaciones expropiadas hace décadas por su proximidad al teatro de la antigua ciudad romana y por ende con suelos de interés arqueológico. El pago por las expropiaciones de estas fincas se remonta nada menos que a 1989.

«Desde el punto de vista arqueológico, las parcelas participan de dos zonas significativas relacionadas con el edificio del teatro. El nivel inferior pertenece al sector adyacente al pórtico y las cotas más elevadas, asociadas a la Cuesta de San Antonio, se relacionan topográficamente con la ladera donde se apoya el graderío y las murallas que delimitan la ciudad», explicaba la memoria técnica del proyecto de demolición de aquellos dos inmuebles del casco antiguo de Santiponce.

Es precisamente en este entorno, en el cerro de San Antonio del actual núcleo urbano de Santiponce, donde los arqueólogos ubican el asentamiento más antiguo de la ciudad romana, fundada por Publio Cornelio Escipión 'El Africano' allá por el año 206 antes de nuestra era (a.n.e.).

Porque la denominada como 'vetus urbs' de Itálica yace así bajo el casco histórico de Santiponce, mientras el actual conjunto arqueológico muestra los vestigios de la 'nova urbs', la ampliación urbanística de la ciudad promovida durante la etapa del emperador Adriano (117-138 de la era actual), quien contaba con raíces familiares en esta población a la que además concedió el rango de colonia.

De la 'vetus urbs' de Itálica también es posible admirar las termas menores, localizadas en la calle Trajano del actual casco urbano de Santiponce, también fuera del perímetro del conjunto arqueológico, y construidas durante el mandato del citado emperador nacido precisamente en Itálica.