Cultura demolerá tres casas junto al teatro de Itálica para nuevas excavaciones arqueológicas

La Junta de Andalucía contrata la actualización de un proyecto de 2006 para el derribo de estas viviendas adquiridas hace décadas para ampliar las investigaciones científicas

Aledaños del teatro romano de Itálica
Aledaños del teatro romano de Itálica ABC
Fernando Barroso Vargas

La candidatura del conjunto arqueológico de Itálica a la declaración de Patrimonio Mundial sigue adelante en el plano administrativo, con el reciente envío del nuevo formulario de inscripción a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco ... por sus siglas en inglés); mientras en el plano local tampoco faltan las novedades en materia de actuaciones sobre la antigua ciudad romana, cuna del emperador Trajano y de la familia de su sucesor, Adriano.

