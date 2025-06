Ricardo Sánchez: «Javier Fernández y José María Villalobos son los responsables de la crisis del agua, no han estado a la altura»

El Partido Popular de Sevilla, en el marco que proporciona el paseo de Consolación de Utrera, ha hecho balance de las consecuencias de la avería de la tubería principal de Aguas del Huesna que dejó sin agua durante más de 72 a horas a 187.000 vecinos residentes en once municipios de la provincia. Alcaldes y portavoces populares de los municipios afectados, han acompañado al presidente del PP, Ricardo Sánchez, quienes han asegurado que van a reclamar «responsabilidades políticas a la Diputación de Sevilla».

En este acto ha estado presente el citado Ricardo Sánchez, junto a Martín Torres, portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, así como Francisco Jiménez, alcalde de Utrera, y alcaldes y portavoces populares de los municipios de Carmona, Los Molares, El Palmar de Troya, Los Palacios y Villafranca y El Cuervo, todos ellos municipios en los que se ha dejado sentir el corte de agua.

Sánchez ha querido resaltar en primer lugar la labor «de servicio público de los alcaldes, gracias a ellos se ha podido sobrellevar esta situación extrema que no tiene precedentes». En cuanto a la actuación de Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla y de José María Villalobos, vicepresidente de Aguas del Huesna, Ricardo Sánchez ha sido contundente, asegurando que «son los responsables de esta crisis, no han estado a la altura y han desatendido a los vecinos de once pueblos».

El presidente de los populares sevillanos ha explicado que «la ineptitud es clara, ellos han estado a lo suyo mientras los vecinos han estado completamente desamparados». Sánchez también se ha preguntado qué « ¿Dónde han estado los alcaldes socialistas de los municipios afectados?».

El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha afirmado que «es el momento de asumir responsabilidades, vamos a pedir la dimisión de José María Villalobos por su incapacidad de actuar ante la ciudadanía». Así, Torres anunció la presentación de una moción en el pleno de la Diputación de Sevilla y en los plenos de todos los municipios afectados que pide el cese del vicepresidente de Aguas del Huesna, así como para denunciar la falta de inversiones hídricas y la puesta en marcha de un plan que sirva para poder afrontar este tipo de contingencias. También se va a exigir a Aguas del Huesna que habilite una línea de ayuda a los afectados y compensaciones en los recibos.

El encargado de cerrar las intervenciones fue el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, quien estuvo acompañado por algunos de los integrantes de su equipo de gobierno, quien puso el acento en el hecho de que «aún a día de hoy, todavía no hemos recibido una respuesta completa que explique por parte de Aguas del Huesna lo que realmente ha ocurrido».

Diputación de Sevilla

Por su parte, a través de una nota de prensa institucional, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha querido agradecer la colaboración institucional de todos y cada uno de los alcaldes de los ayuntamientos afectados.

Fernández también ha tenido palabras de agradecimiento para el trabajo realizado por los empleados municipales, equipos de Protección Civil y técnicos de Aguas del Huesna. En este sentido, Fernández ha reiterado «la excelente colaboración institucional que ha habido por parte de todos los ayuntamientos con sus alcaldes al frente y ha reconocido el gran esfuerzo que han realizado en la coordinación de los dispositivos de emergencia para el abastecimiento de la población».

Además, el presidente ha señalado que «he dado instrucciones claras y precisas al Consorcio de Aguas del Huesna para que se activen los estudios necesarios para resolver los problemas en la conducción de transporte de agua en alta presión en todos aquellos puntos en los que discurre por trazados urbanos, especialmente en Tocina, Los Rosales y la urbanización carmonense de Los Jinetes».