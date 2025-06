Los vecinos de Sevilla que han vivido tres días sin agua: «Lo hemos pasado peor que el día del apagón»

C. G.

El Viso del Alcor, uno de los once pueblos afectados por la importante avería que ha sufrido la tubería principal de Aguas del Huesna, ha recuperado el suministro durante la mañana de este lunes en menos del 90 por ciento de la localidad, ... según su alcalde Gabriel Santos. «Aunque baja algo turbia, pero la inspectora de Sanidad, ha calificado el agua de potable a primera hora de la mañana», asegura. En esta localidad, el grado de afectación del corte de suministro varía en función a la zona en la que esté situada la vivienda o el negocio. En la zona norte, había vecinos que, a mediodía, aún no tenían agua y, otros, residentes de la zona Sur o parte más baja, casi no lo han notado.

El bar Lechuga, situado casi frente al colegio de Primaria Gil López, es uno de los establecimientos en el que el corte de agua, que ha durado 72 horas, casi no ha tenido repercusión. «Es cierto que cerramos el domingo, pero ni el sábado ni hoy lunes nos hemos quedado sin agua, sí hay menos presión», cuenta Víctor, el propietario. El bar está situado al final de la calle San Pedro de Nolasco, la paralela es calle del Tren, donde Víctor y su familia viven y ahí sí han notado el corte de suministro, porque está más alta. Pero hay bares que no han podido abrir en todo el fin de semana. Clientes del bar Lechuga apuntan algunos, como el bar Terraplén, La Llave, El Espartero, cervecería A.R., Los Camioneros, El Mesón, Peña, cafetería Los Sosas. «En El Viso hay muchos bares y la mayoría han tenido que cerrar por el corte de agua. Y otros han cerrado la cocinas o servían al cliente en vasos de plástico porque no podían poner el lavavajillas», aseguran. El pueblo registraba 40 grados antes de las dos de la tarde y las calles permanecían vacías. Una vecina que estaba sentada bajo la sombra de un árbol en la plaza de Claudio León, aseguraba que no le ha faltado el agua. «Avisaron el día antes y llené cubos, todos los cacharros que tenía y la bañera. Además, como bebo agua embotellada, no he tenido problemas. En casa de mi hija, que vive en la zona norte, todavía está cortada». A esa hora, en la puerta del colegio Gil López varias familias esperaban la salida de los más pequeños. «El agua es más importante que la luz, más en estas fechas. El día del apagón no lo pasamos tan mal como este fin de semana, sobre todo porque hace mucho calor», dice una de las vecinas de El Viso que espera junto a otras la salida de los más pequeños del centro educativo. Explica que «lo hemos pasado fatal sobre todo por el calor tan intenso, no podías poner ningún electrodoméstico ni ducharte». Con un camión municipal se ha repartido agua por los centros educativos, residencias de mayores y población vulnerable ABC Los vecinos han recogido agua este fin de semana de dos manantiales que hay en el municipio, La Muela y el Moscoso. «Mi marido la ha traído de La Muela y con eso hemos pasado», apunta otra de las vecinas que esperaba en la misma calle. Porque el camión cisterna que ha puesto el Ayuntamiento de El Viso con agua potable «sólo lo he visto en el Facebook». La mayor parte del tiempo, este camión cisterna ha estado en el recinto ferial y hasta allí han ido los vecinos para llenar grandes garrafas. Sólo han puesto un camión cisterna con agua potable por cada pueblo que ha sufrido el corte en estos días. En el Viso del Alcor, con poco más de 19.000 habitantes, «ha sido suficiente», indica su alcalde. «Que no se vuelva a repetir» Entre los testimonios, hay de todo dependiendo de la zona en la que esté situada la vivienda. Una vecina asegura que, aunque el corte del suministro fue el pasado viernes, ya el jueves «comenzó a notarse que la presión no era la misma». Otra teme que se vuelva a repetir más aún «en estas fechas. Llevo tres días sin poner la lavadora porque, aunque ya hay agua, la presión no es suficiente». La incertidumbre por la posibilidad de que un nuevo corte en el suministro pueda volver a ocurrir era un comentario que circulaba en los pocos bares o tiendas abiertas. «La avería ha sido muy grande, lo hemos leído en los periódicos y en las redes sociales. ¿Quién asegura que no vuelva a pasar?», se preguntaba un vecino de El Viso en la puerta de un centro de belleza que permanecía cerrado. Otra joven que llegaba de trabajas contaba que «he tardado en notarlo porque mi madre tiene un bidón de agua en la azotea, antiguamente era normal que las casas tuvieran uno, en las nuevas viviendas ya no lo instalan porque es raro que nos quedemos tanto tiempo sin agua». El Ayuntamiento de El Viso del Alcor ha repartido agua embotellada a personas vulnerables, en las residencia de mayores y, a primera hora del lunes, en cinco colegios y dos institutos. Además, en los centros educativos, trabajadoras municipales mantenían atendidos los aseos, información que ofrecía en sus redes el alcalde, Gabriel Santos. En ellas entraban vecinos de distintas calles indicando que todavía no tenían suministro en sus viviendas, ubicadas en las calles Conde, Unidad o Valdés Leal. En este sentido, Santos les asegura que se irá restableciendo la normalidad a lo largo del día y en declaraciones a ABC reconoce que «la población ha tenido mucha paciencia».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión