Muere una persona en el incendio de una casa en Dos Hermanas
Congreso del PP-A
Alberto Núñez Feijóo se agarra a la vía andaluza: «Se puede gobernar con serenidad y ser firme y ambicioso»

El operativo en Isla Mayor para buscar a los narcos que dispararon a policías destapó 700 kilos de hachís

La investigación sigue abierta para localizar a los individuos que atacaron a los miembros del grupo Greco que estaban realizando un seguimiento la madrugada de este pasado sábado

Herido un policía nacional por disparo de arma de fuego en Isla Mayor mientras realizaba un seguimiento a un grupo de narcos

La violencia del narco llega también a Sevilla a través del Guadalquivir con el tiroteo de Isla Mayor

Agentes especializados de la Policía Nacional ayer en Isla Mayor
Jesús Díaz

La Policía Nacional ha detallado este domingo al mediodía que el fuerte despliegue de agentes de este cuerpo y de la Guardia Civil para localizar ayer sábado los individuos que dispararon a miembros del grupo policial Greco durante el seguimiento a unos narcos ... logró destapar 700 kilos de hachís y dos coches robados en uno de los registros realizados en la zona de naves de la carretera los Toruños, en Isla Mayor.

