El operativo en Isla Mayor para buscar a los narcos que dispararon a policías destapó 700 kilos de hachís

La Policía Nacional ha detallado este domingo al mediodía que el fuerte despliegue de agentes de este cuerpo y de la Guardia Civil para localizar ayer sábado los individuos que dispararon a miembros del grupo policial Greco durante el seguimiento a unos narcos ... logró destapar 700 kilos de hachís y dos coches robados en uno de los registros realizados en la zona de naves de la carretera los Toruños, en Isla Mayor.

De otro lado, han precisado desde la Policía Nacional que el dispositivo sigue en alerta para la identificación y detención de los autores materiales del ataque con armas de fuegos a los agentes en la madrugada de este pasado sábado durante un seguimiento a un alijo, procedente de Cádiz. Uno de los policías Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) resultó herido de gravedad y tuvo que ser intervenido de urgencia.

Según la Unión Federal de Policía, los citados delincuentes habrían disparado a los agentes con rifles de guerra modelo AK-47. A partir de ahí, mientras el agente era evacuado de urgencia a un hospital de Sevilla, siendo operado del disparo encajado en la ingle y quedando en situación estable dentro de la gravedad, sin que en principio se tema por su vida; la Policía Nacional desplegaba un importantísimo operativo con decenas y decenas de vehículos y agentes de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), el Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO), así como un helicóptero y drones.