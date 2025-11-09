Suscríbete a
La violencia del narco llega también a Sevilla a través del Guadalquivir con el tiroteo de Isla Mayor

La Fiscalía de Andalucía viene avisando del constante «acometimiento contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y el hallazgo de armas de guerra con mayor frecuencia»

La Policía Nacional continúa buscando a los autores del tiroteo de Isla Mayor saldado con un agente herido de bala

Herido un policía nacional por disparo de arma de fuego en Isla Mayor mientras realizaba un seguimiento a un grupo de narcos

Agentes en la operación en Isla Mayor
Agentes en la operación en Isla Mayor JUAN MANUEL RODRÍGUEZ
Fernando Barroso Vargas

El nuevo caso del agente de la Policía Nacional herido de bala cuando participaba en un dispositivo contra las organizaciones del narcotráfico en Isla Mayor, municipio escenario de otras intervenciones similares en el pasado, da un nuevo giro de tuerca, y a peor, en ... la complicada lucha policial contra las redes de tráfico de sustancias estupefacientes.

