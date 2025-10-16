Suscríbete a
El museo de Alcalá de Guadaíra acoge la reedición de 'Martín, el de la Paula' de Eugenio Noel

Provincia

Esta nueva versión de la famosa novela destaca el papel del flamenco en la construcción de la memoria e identidad del municipio alcalareño

Actuación de de Saray Benítez y Joaquín Barrera ayuntamiento de alcalá de guadaíra

Sergio Rodríguez

La provincia de Sevilla ha sido partícipe de la reedición del libro 'Martín, el de la Paula', de Eugenio Noel, dentro de su programación especial por el 20 aniversario del espacio. Se trata de la 18ª edición de la colección municipal 'Paisajes con ... Letras', dedicada a difundir la historia de Alcalá a través de sus paisajes, entornos, monumentos, autores y leyendas locales. El acto se ha llevado a cabo en el Museo de la Ciudad de Alcalá de Guadaíra.

