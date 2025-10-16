El museo de Alcalá de Guadaíra acoge la reedición de 'Martín, el de la Paula' de Eugenio Noel

La provincia de Sevilla ha sido partícipe de la reedición del libro 'Martín, el de la Paula', de Eugenio Noel, dentro de su programación especial por el 20 aniversario del espacio. Se trata de la 18ª edición de la colección municipal 'Paisajes con ... Letras', dedicada a difundir la historia de Alcalá a través de sus paisajes, entornos, monumentos, autores y leyendas locales. El acto se ha llevado a cabo en el Museo de la Ciudad de Alcalá de Guadaíra.

Este mismo acto ha sido presentado por el catedrático de Filología Latina de la Universidad de Huelva Juan Antonio Estévez, editor del texto y autor del estudio introductoria, y ha contado con la presencia del delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas, y otros miembros de la Corporación Municipal.

Rivas ha destacado que esta nueva cita literaria «sigue impulsando iniciativas que conectan la historia, la identidad y el patrimonio cultural con toda la ciudadanía».

La novela 'Martín, el de la Paula', publicada originalmente en 1926, la cual fue escrita por Eugenio Noel, seudónimo de Eugenio Muñoz Díaz, periodista que inició en 1913 su campaña en contra del flamenco a través de crónicas advirtiendo de las injusticias sociales y la decadencia del folclore.

En esta obra, Noel se ha inspirado en la figura y el carácter de Joaquín el de la Paula para construir el perfil del protagonista, moderando su habitual crítica hacia el flamenco.

Cabe destacar que durante la presentación, Rivas ha subrayado que el acto supone «un rescate cultural para Alcalá, ya que hacía casi 20 años que este libro no se editaba», y ha dictado que «también representa la conexión entre literatura, flamenco e identidad local, porque muestra cómo ambos ámbitos dialogan en una obra donde Noel recrea la figura de un cantador que flota entre la memoria, el mito y la leyenda».