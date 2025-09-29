Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Cuarta rebaja fiscal en Andalucía en una semana: los celíacos también se desgravarán impuestos

La Fiscalía investiga 60 contratos municipales con la pareja de la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra por valor de casi 950.000 euros

Uno de los concejales de la Corporación lleva estas presuntas irregularidades al Ministerio Público y a la Oficina Andaluza Antifraude

Según expone el denunciante, los contratos a esta empresa de climatización aumentaron exponencialmente desde que su dueño inició una relación sentimental con la regidora socialista

La alcaldesa del PSOE de Alcalá de Guadaíra defiende la legalidad de los numerosos contratos a su novio

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez
La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez Víctor Rodríguez
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación para esclarecer las presuntas irregularidades en la contratación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra con una empresa de climatización de la que es dueño la actual pareja de Ana Isabel Jiménez, alcaldesa del PSOE. Estos ... contratos, que serían unos sesenta en año y medio aproximadamente, rondan un valor de unos 950.000 euros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app