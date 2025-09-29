Una estrategia Será la Justicia la que determine si hay algo punible en las contrataciones municipales alcalareñas a la pareja de la alcaldesa

No deja el PSOE de Sevilla de sorprendernos con sus relaciones mercantiles y contrataciones familiares. Ahora en Alcalá de Guadaíra. ¿Qué le pasa a este socialismo andaluz? ¿No tuvo suficiente con los casos de corrupción juzgados y por juzgar que le hicieron perder el poder de la Junta? ¿Dónde está el propósito de enmienda? Será la Justicia la que determine si hay algo punible en las contrataciones municipales alcalareñas a la pareja de la alcaldesa, pero en lo que a estética política se refiere el caso no queda muy presentable. El suma y sigue es lo que me sorprende. Debe ser una estrategia. El PSOE de Sevilla, con tantos enredos, parece empeñado en hacer ver que lo de Begoña Gómez y el hermano de Sánchez son solo... minucias.