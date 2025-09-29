Javier Fernández, acerca de la investigación de la Fiscalía sobre la alcaldesa de Alcalá: «No vamos a permitir que nadie enturbie su trayectoria»

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha querido defender este lunes a la alcaldesa socialista de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, que se sitúa justo en el centro de una investigación de la Fiscalía por los 60 contratos que el consistorio panadero que ella dirige ha suscrito con la empresa de quien es su actual pareja. Hay que recordar que la cantidad total de dichos acuerdos asciende a casi un millón de euros entre todos ellos.

En sus redes sociales, Fernández ha querido sacar pecho de las «grandes alcaldesas» que tienen en opinión del responsable del ente tanto el municipio de Alcalá como el de Espartinas. «Están haciendo un gran trabajo: cercano, decente y útil, y tienen todo nuestro apoyo, cariño y admiración», firma el también socialista.

Respalda del mismo modo el presidente de la Diputación de Sevilla a las dos alcaldesas que están en el foco mediático tras varias informaciones avanzadas en distintos momentos por ABC: «No vamos a permitir que nadie enturbie su trayectoria; la verdad y la justicia siempre se abren camino ante los intentos de manchar por parte de los de siempre», describe Fernández. Y sentencia con una palabra final: «Adelante».

No vamos a permitir que nadie enturbie su trayectoria; la verdad y la justicia siempre se abren… — Javier Fernández de los Rios (@JFdezdelosRios) September 29, 2025

Se recuerda que en julio del presente año la Guardia Civil se personó en el Ayuntamiento de Espartinas, gobernado en mayoría por el PSOE, con el fin de entregar la citación como investigados a tres concejales del equipo de gobierno de Cristina Los Arcos por su presunta implicación en irregularidades en contratos municipales. Por su lado, Ana Isabel Jiménez, alcaldesa del PSOE en Alcalá, ha visto cómo uno de los concejales de la corporación municipal ha sido quien ha llevado antes al Ministerio Público y a la Oficina Andaluza Antifraude el asunto de los contratos adjudicados a la empresa de quien es su pareja.