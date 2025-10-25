Suscríbete a
La sevillana Elmya cerrará el año con una cartera de proyectos de 250 millones en Europa

La compañía expande el negocio a Norteamérica, Italia y Reino Unido donde contempla nuevas adquisiciones

José María y Carlos Piñar (Elmya): «EE.UU. debe ser nuestro principal mercado en un plazo de dos años»

José María y Carlos Piñar, CEO y director general de Elmya, respectivamente, en la sede de la compañía
José María y Carlos Piñar, CEO y director general de Elmya, respectivamente, en la sede de la compañía manuel gómez
Elena Martos

Elena Martos

Elmya ha pisado el acelerador y ha iniciado la expansión del negocio a Estados Unidos, donde dispone ya de una sólida estructura tras aliarse con Atlantica en una joint venture destinada a desarrollar 4 GW de instalaciones de energía renovable. Pero no es el ... único destino, también ha extendido sus redes a Italia y Reino Unido, dos mercados que conoce a fondo y en los que ahora ha logrado cerrar una potente cartera de proyectos valorada en 250 millones de euros.

