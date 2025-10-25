La sevillana Elmya cerrará el año con una cartera de proyectos de 250 millones en Europa

Elmya ha pisado el acelerador y ha iniciado la expansión del negocio a Estados Unidos, donde dispone ya de una sólida estructura tras aliarse con Atlantica en una joint venture destinada a desarrollar 4 GW de instalaciones de energía renovable. Pero no es el ... único destino, también ha extendido sus redes a Italia y Reino Unido, dos mercados que conoce a fondo y en los que ahora ha logrado cerrar una potente cartera de proyectos valorada en 250 millones de euros.

Estos proyectos se centran en la instalación de plantas solares, líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas, como explican a ABC José María y Carlos Piñar, CEO y director general de la compañía sevillana. Los están desarrollando con la división Elmya EPC, dedicada a la construcción de infraestructuras energéticas. «Hasta ahora veníamos construyendo parques fotovoltaico de llave en mano, pero ahora estamos creciendo mucho en proyectos de líneas de alta tensión y de subestaciones porque es realmente donde encontramos la demanda«, señalan los directivos.

«Se nos ha dado el caso de que este tipo de encargos nos viene de clientes que están en plena expansión internacional, con lo que hemos terminado trabajando para las mismas personas en dos mercados diferentes», indica José María Piñar. La firma empezó a operar en Reino Unido en 2009 y en Italia en 2010, pero no ha sido una relación continua. La vuelta a estos destinos les ha deparado sorpresas, como reconocen sus máximos responsables. El Brexit ha provocado que en el caso de Gran Bretaña las cosas sean diferentes, lo que no ha cambiado es la buena consideración que tienen de las empresas españolas en lo referente a los desarrollos energéticos y, en especial, de Elmya. «Somos ya una marca muy reconocida y nos reclaman porque saben cómo hacemos las cosas».

Las perspectivas son las mejores hasta el punto de que contemplan alguna posible adquisición para potenciar el negocio de redes de alta tensión. La compañía ha adquirido en este tiempo una mayor dimensión y excede la consideración de pyme. El equipo supera ya las 500 personas y disponen de delegaciones en distintas ubicaciones, pero «manteniendo el centro de decisiones en Sevilla», insiste Carlos Piñar. Eso, según dice, les has permitido ser mucho más competitivos. «Desde Sevilla exportamos el talento y los procesos a cada una de las filiales y en las filiales tenemos personal de desarrollo de negocio y operativo».

«Andalucía y España no pueden perder la oportunidad, vamos a atraer grandes proyectos porque tenemos una buenas condiciones y vendemos energía barata»

Otro de los sectores en el que acaba de aterrizar esta firma es en el de los centros de datos, aunque «en España todo esto se encuentra en un momento muy preliminar», reconocen. «Es un negocio en el que llevamos escasamente un año en el que tenemos seis proyectos en distintas fases de tramitación, pero vemos que todavía no ha llegado ese gran boom», señalan. También aclaran que un centro de datos es una infraestructura de enormes costes, llegando a multiplicar por diez la inversión necesaria para una planta fotovoltaica.

En todo caso, los hermanos Piñar se muestran ilusionados con el futuro del sector de las energías y convencidos de que «España y, especialmente Andalucía no puede perder esta oportunidad». Aún reconociendo que el sistema de redes eléctricas está obsoleto y necesita una importante inversión, aseguran que «vamos a atraer grandes proyectos por ese reclamo que es la energía barata». «En los ochenta y noventa vimos cómo se deslocalizaban industrias a países porque la mano de obra era más barata, ahora no importa tanto el coste de la mano de obra, porque ya no se necesita tanto personal, sino lo que vale la energía«, reflexionan.

Una historia de sesenta años

Elmya cumplirá en septiembre de 2026 el 60 aniversario. Fue fundada por los ingenieros sevillanos José María Piñar Parias y Rafael Ramos Rodríguez, que fueron primero amigos y luego socios hasta que entregaron el testigo a la siguiente generación. La firma comenzó haciendo instalaciones eléctricas y procesos de automatismos para Tabacalera, su primer gran cliente, y posteriormente se diversificó asumiendo proyectos para la modernización del regadío y la electrificación de las áreas rurales.

Como ocurrió con otras empresas de la ciudad, vivió su gran expansión al calor de la construcción del recinto de la Expo 92 con la instalación de numerosos pabellones e infraestructuras. Posteriormente llegó la gran explosión del retail con los hipermercados, centros comerciales y otros complejos que los ha convertido en un referente nacional. A día de hoy, su principal cliente en la división de Instalaciones, que es la más antigua, es Mercadona, con el que mantiene una relación desde hace 25 años. Pero es precisamente esta parte de la empresa la que más se ha transformado con proyectos de descarbonización de la industria.