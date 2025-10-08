Restalia invertirá 200 millones en cinco años para apuntalar su expansión

El grupo Restalia ha anunciado que su plan de expansión prevé una inversión de 200 millones de euros durante los próximos cinco años, y contempla mantener su ritmo de aperturas para seguir posicionando enseñas como 100 Montaditos o The Good Burger (TGB) en el mercado. ... La compañía de origen sevillano ha destacado que lleva tres años de crecimiento continuado y que tiene previsto cerrar este ejercicio por encima de sus previsiones de aperturas y facturación, lo que le lleva a continuar apostando por la expansión y el crecimiento de sus marcas más icónicas.

Esta dinámica expansiva forma parte de un plan estratégico de la empresa diseñado a 2030, que pretende fortalecer la presencia de las enseñas de Restalia tanto en el mercado nacional como en el internacional, en un momento en el que el mantenido y continuo desarrollo de la industria de la restauración comercial en España, presenta nuevas y ambiciosas oportunidades de crecimiento.

Este plan de crecimiento coincide con el 25 aniversario de la compañía de José María Capitán, un aniversario que, según ha comentado, «avala el éxito y la madurez de su modelo de negocio y de sus enseñas que sitúan a Restalia entre las 'big four' del sector de la restauración«. »Las enseñas de Restalia han demostrado una alta capacidad de resiliencia en su modelo de expansión, revelándose como un sistema altamente flexible acorde con los requerimientos del mercado, las tendencias y las necesidades de los consumidores«, ha defendido la multinacional.

A corto plazo, la compañía ha explicado que tiene como objetivo ampliar su presencia en mercados externos, con un foco prioritario en Portugal. En este contexto, América sigue siendo también un mercado estratégico y la compañía trabaja en nuevas aperturas en Miami, donde ya cuenta con 7 establecimientos.

En 2024 Restalia abrió más de 50 nuevos establecimientos, siendo Portugal uno de los países donde más ha reforzado su presencia, pero con aperturas también en Miami, y República Dominicana. Este año, la firma reforzó aún más su ritmo de crecimiento con más de 50 nuevas unidades de negocio solo en el primer semestre.