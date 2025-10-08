Suscríbete a
Restalia invertirá 200 millones en cinco años para apuntalar su expansión

El grupo de restauración abrió más de 50 establecimientos en 2024

Restalia (100 Montaditos) supera ya los 220 millones en ventas en los locales franquiciados

José María Capitán, fundador del grupo Restalia
José María Capitán, fundador del grupo Restalia

S.E.

El grupo Restalia ha anunciado que su plan de expansión prevé una inversión de 200 millones de euros durante los próximos cinco años, y contempla mantener su ritmo de aperturas para seguir posicionando enseñas como 100 Montaditos o The Good Burger (TGB) en el mercado. ... La compañía de origen sevillano ha destacado que lleva tres años de crecimiento continuado y que tiene previsto cerrar este ejercicio por encima de sus previsiones de aperturas y facturación, lo que le lleva a continuar apostando por la expansión y el crecimiento de sus marcas más icónicas.

