Plácido Puentedura (Santa Bárbara): «Estamos en disposición de entregar 75 blindados 8x8 a final de año»

Hace justo un año que Plácido Puentedura tomó las riendas de la fábrica de Santa Bárbara Sistemas, en pleno proceso de reconversión de centro de fabricación a mantenimiento y con la incertidumbre de un equipo de más de 300 trabajadores. La plantilla veía peligrar entonces ... el futuro de una industria, que es heredera de la Real Fábrica de Artillería, y de la que depende un amplio sector auxiliar formado por empresas familiares que han sido tradicionalmente sus proveedores. Ese temor se ha alejado con los planes de futuro, el refuerzo de personal, con la llegada de más de una treintena de nuevos compañeros en los últimos meses y la inyección inversora que ha puesto en órbita el sector de defensa y seguridad. Para el actual director, que es titulado en Ingeniería Electrónica por la Universidad de Granada, esta nueva realidad supone «una oportunidad, pero también un desafío, porque la exigencia es mayor».

-Su nombramiento ha coincidido con un momento muy dulce para la industria de seguridad. ¿Cómo han cambiado las cosas desde que se anunció la inversión millonaria para defensa?

-Llevo quince años en el grupo y con esta fábrica siempre he tenido mucha relación. Mi primer proyecto fue el 'Pizarro' (los vehículos de Infantería que usan cadenas) y tuve mucho contacto con el equipo de fabricación. Luego, como responsable de la interlocución entre España y Reino Unido para la transferencia de tecnología que se llevó a cabo para el programa 'Ajax' (el blindado que deriva del 'Pizarro') también seguí en contacto con este centro. Cuando llegué aquí la empresa se estaba adaptando a una nueva hoja de ruta que tiene esta planta como centro de excelencia de los servicios de apoyo al ciclo de vida. Eso supone un cambio de mentalidad de todos, empezando por los propios trabajadores y ahora nos surge la oportunidad de que la Base Logística del Ejército estará a una hora y media en coche. Nosotros no necesitamos implantarnos en Córdoba como están haciendo otras compañías del sector, porque ya estamos muy cerca. Allí hemos abierto una oficina, pero este centro seguirá siendo la prioridad para el grupo. En este ultimo año estamos viendo cómo van llegando proyectos que aportan mucho valor añadido, programas como el mantenimiento de los 'Leopard', el obús 'Némesis'. Todo es ilusionante. Además, toda esa componente del diagnóstico, de la búsqueda de soluciones tecnológicas durante el ciclo de vida aporta mucho valor.

-¿Está viendo un cambio de mentalidad también entre la ciudadanía en cuanto a la relación con las empresas que trabajan en defensa?

-Sí, todo esto está dando visibilidad a una industria que es altamente tecnológica que nunca la ha tenido. Vivimos en un mundo en el que las amenazas son las que son y no podemos abstraernos porque sería ilógico, pero los que trabajábamos en este tipo de empresas casi lo manteníamos en secreto. Ahora se habla con más naturalidad de todo, porque aportamos el uso de la tecnología. Es un sector que está a la vanguardia.

-Uno de los principales encargos que este centro tienen entre manos es el vehículo '8x8 Dragón' del consorcio Tess Defence. ¿Ha resuelto ya sus problemas?

-Precisamente este mes de agosto hemos tenido la visita de autoridades militares que venían a ver el estado del programa. Ya tenemos 25 vehículos listos para que sean entregados a las unidades y lo que estamos viendo es si hay disponibilidad con el mando de apoyo logístico del Ejército de Tierra para dar soporte a esa operatividad. Esto quiere decir que tenemos que asegurarnos de que tienen todas las herramientas específicas para el mantenimiento y que están formados para el uso de los mismos. Nosotros estamos ya en disponibilidad de entregar hasta 75 vehículos a final de este año. Ahora mismo tenemos 127 barcazas ya fabricadas y hasta 74 vehículos completados en montaje en nuestras instalaciones de Trubia (Asturias). Aquí en Sevilla se encuentran 43 blindados y hay otros cuarenta que nos tienen que derivar para las pruebas. Esa parte final es la que hacemos aquí.

-¿Disponer de un campo de pruebas de la envergadura del de Alcalá ha sido determinante para la reestructuración que hizo el grupo en 2022?

-El grupo consideró que era más eficiente concentrar la fabricación y el montaje en un centro y destinar el otro a mantenimiento y otras divisiones. Alcalá tenía este campo de pruebas que es el más grande en España en manos del sector privado, sólo lo supera el de San Gregorio (Zaragoza), que pertenece al Ejército de Tierra. Estamos hablando de 195 hectáreas, con una pista de diez kilómetros para cross country, aceleración y frenada, piscinas profundas, pista de obstáculos, de tiros... Esta es una de las joyas de la empresa.

-¿Cree que eso es lo que le interesó a Indra para plantear la compra de Santa Bárbara?

-Esa noticia ha sonado mucho, pero a título personal creo que nunca ha habido una posibilidad real de que alguien quisiera comprar y, por supuesto, de que General Dinamics (el grupo al que pertenece Santa Bárbara) quisiera vender. La mejor prueba de eso es que nadie ha hecho una oferta formal ni le ha puesto precio.

-¿Construir el '8x8 Dragón' en consorcio precisamente con los que mostraron interés en comprar la fábrica ha generado más problemas?

-No, el problema el retraso de este programa no es cómo lo estamos desarrollando, sino que se menospreció la carga tecnológica que tiene. Me explico, este blindado tiene una huella nacional muy importante con respecto a otros modelos, así lo pidió el Ministerio de Defensa, y se han hecho cambios en los sistemas de emisión, de disparos, en el grupo de motopropulsión. Se han cambiado muchas cosas que tienen que integrarse en la plataforma y eso lleva su tiempo. Cuando se calcularon los plazos no se tuvo en cuenta. Al final hay que certificar, firmar los requisitios y, sobre todo, garantizar que es seguro para que se pueda desplegar y entregar a la tripulación. Ya estamos muy cerca de que esa capacidad esté validada y de que se entreguen los primeros vehículos. Pero tengo que reconocer que todo el ruido que se ha hecho alrededor no ha contribuido.

-¿Hasta cuándo está garantizada la carga de trabajo?

-Tenemos un plan industrial a cinco años, así que hasta 2030 creo que vamos a estar tranquilos, pero pienso en el futuro y en seguir atrayendo negocios, porque además de todos los programas de mantenimiento y reparación que estamos firmando con el Ejército Español, tenemos en cartera la modernización del 'Pizarro'. Calculo que eso será antes de que termine el año. Todo eso alimentará nuestra carga de trabajo y dará ese futuro que yo le prometí a los trabajadores. Además, seguimos desarrollando nuevas capacidades. Aquí hay un centro tecnológicos en el que fabricamos toda la arquitectura electrónica (el cableado y las cajas electrónicas) de nuestros productos. Aunque el vehículo se monte en Asturias, en Alemania o en Suiza, la arquitectura electrónica se hace aquí. Nosotros la exportamos y la entregamos a nuestras líneas de montaje.

-¿Eso ha venido con la reestructuración o ya se hacía antes?

-Nosotros siempre hemos hecho la arquitectura electrónica porque nos da una autonomía desde el punto de vista del prototipo. Te da autonomía y flexibilidad a la hora de la instalación de los equipos. Tenga en cuenta que todos los prototipos que se diseñan en Madrid y se montan en Asturias terminan de 'cocinarse' en Sevilla. Nuestro taller de electrónica sirve a toda la unidad de negocio de General Dinamics en Europa y tiene, además, capacidades para la reparación de cables, de cajas de transmisión. Otro de nuestro talleres hace integración de motores y transmisiones.

-El último hito ha sido el ensamblaje del obús propulsado. ¿Qué novedades tiene?

-Ese ha sido un proyecto realmente bueno. Todavía no me creo que se haya concluido con tanta rapidez y con tan buenos resultados. Con el reciente conflicto de Ucrania se han identificado una serie de necesidades, la primera es la importancia del uso de drones, pero también de nuevos vehículos que protejan a los tripulantes. Por eso surgió el proyecto Némesis, que es un vehículo sobre orugas de autos cruzados que permite mucha movilidad y más seguridad a los ocupantes. Tiene capacidad apra tres personas y da una mayor flexibilidad en el despliegue. Este obús autopropulsado lleva un sistema de artillería de 35 disparos recargados. Eso permite que se haga un disparo y rápidamente se vuelva a la retaguardia. Su desarrollo ha sido muy fluido, recibimos el chasis en marzo y en mayo ya estaba ensamblado. Por eso pudimos presentarlo en Feindef esta primavera y ha sido todo un éxito.

-¿Qué puede suponer para el sector de defensa andaluz esta nueva etapa?

-Pues es un momento ilusionante. Sobre todo espero que sirva para llevar a cabo una reconversión del sector industrial. Nosotros ya estamos en ello. Hace unos días nos reunimos con un fabricante de faros de Martos (Jaén) y vimos qué posibilidades había de colaborar. También lo hacemos con muchas empresas de Córdoba con el impulso de la Base Logística del Ejército. Eso va a ser una revolución cuando esté en funcionamiento.