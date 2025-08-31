Suscríbete a
ABC Premium

ENTREVISTA

Plácido Puentedura (Santa Bárbara): «Estamos en disposición de entregar 75 blindados 8x8 a final de año»

La fábrica de Alcalá ultima las pruebas de los últimos vehículos 'Dragón' que Santa Bárbara desarrolla en consorcio con otras empresas

«Tenemos garantizada la carga de trabajo para los próximos cinco años»

Plácido Puentedura en la nave de puesta a punto de los vehículos blindados de Santa Bárbara Sistemas
Plácido Puentedura en la nave de puesta a punto de los vehículos blindados de Santa Bárbara Sistemas raúl doblado
Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace justo un año que Plácido Puentedura tomó las riendas de la fábrica de Santa Bárbara Sistemas, en pleno proceso de reconversión de centro de fabricación a mantenimiento y con la incertidumbre de un equipo de más de 300 trabajadores. La plantilla veía peligrar entonces ... el futuro de una industria, que es heredera de la Real Fábrica de Artillería, y de la que depende un amplio sector auxiliar formado por empresas familiares que han sido tradicionalmente sus proveedores. Ese temor se ha alejado con los planes de futuro, el refuerzo de personal, con la llegada de más de una treintena de nuevos compañeros en los últimos meses y la inyección inversora que ha puesto en órbita el sector de defensa y seguridad. Para el actual director, que es titulado en Ingeniería Electrónica por la Universidad de Granada, esta nueva realidad supone «una oportunidad, pero también un desafío, porque la exigencia es mayor».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app