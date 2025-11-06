La startup sevillana Packar prepara su salto al mercado internacional

La empresa tecnológica Packar, nacida en Sevilla y especializada en la digitalización del sector logístico, ha dado un paso decisivo en su evolución con la entrada de los empresarios Juan Merino (CEO de Airmagic) y Jorge González, quienes han adquirido la mayoría del ... capital social de la compañía. Ambos inversores, que ya habían participado previamente en la startup, asumen ahora el control accionarial con el objetivo de impulsar su crecimiento y expansión internacional.

La operación, realizada recientemente, supone un refuerzo financiero y estratégico que permitirá a Packar acelerar su desarrollo tecnológico y su posicionamiento en el mercado logístico español. Su fundador y actual CEO, Antonio Medina Vázquez, continuará liderando el equipo directivo desde la sede central de la compañía, garantizando la continuidad del proyecto y de su cultura de innovación.

«Con esta adquisición damos un paso decisivo por Packar. Creemos firmemente en su equipo, su tecnología y su mercado», señalaron Merino y González tras cerrar la operación. «La entrada de Juan y Jorge nos proporciona un impulso clave. Con su apoyo, podemos acelerar la estrategia de 'Go to market', apostar por la internacionalización, ampliar servicios y aumentar plantilla», añadió Antonio Medina.

De un proyecto a una empresa con proyección nacional

Packar fue fundada por Antonio Medina que, con apenas 23 años, ideó la plataforma como un modelo de mensajería colaborativa, similar al concepto de Blablacar pero aplicado al transporte de paquetes.

En 2023, ABC ya se hizo eco de su historia donde relataba cómo Medina transformó una necesidad personal en una idea de negocio disruptiva. En sus primeros meses, la plataforma superó los 2.000 usuarios y se posicionó como una alternativa más rápida y económica a las mensajerías tradicionales.

No todo ha sido fácil para la startup. En marzo de 2024, Packar sufrió un robo valorado en 100.000 euros, que afectó gravemente a su actividad. Los ladrones sustrajeron equipos informáticos y material de desarrollo que contenían meses de trabajo, lo que obligó al equipo a rehacer gran parte del proyecto.

Antonio Medina, CEO y fundador de Packar, a las puertas de las instalaciones de Lanzadera abc

Lejos de rendirse, la empresa aprovechó aquella crisis para reinventarse y reforzar su estructura, abriendo una ronda de inversión y lanzando una nueva versión de su aplicación, con el objetivo de profesionalizar el servicio y consolidar su modelo de negocio.

Una nueva etapa con respaldo empresarial

Tras su paso por Lanzadera, la aceleradora impulsada por Juan Roig, Packar ha evolucionado hacia una suite tecnológica para la gestión digital de operaciones logísticas dirigida a fabricantes y distribuidores.

Con la entrada de Merino y González como socios mayoritarios, la compañía afronta una etapa de crecimiento e internacionalización, con la previsión de aumentar plantilla y fortalecer su presencia en el sector logístico español y europeo.

«Queremos aprovechar las sinergias entre los nuevos accionistas y el equipo actual para escalar el negocio y consolidar el posicionamiento de Packar en el mercado», asegura Antonio Medina, convencido de que el sector logístico «vive ahora su gran momento de transformación digital».