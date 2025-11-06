Suscríbete a
La startup sevillana Packar prepara su salto al mercado internacional

Los empresarios Juan Merino y Jorge González adquieren la mayor parte del capital social de la compañía para impulsar ese crecimiento

Antonio Medina, fundador y actual CEO de Packar, junto a los nuevos socios mayoritarios Juan Merino y Jorge González
Antonio Medina, fundador y actual CEO de Packar, junto a los nuevos socios mayoritarios Juan Merino y Jorge González abc
Álvaro Gayán Queralt

La empresa tecnológica Packar, nacida en Sevilla y especializada en la digitalización del sector logístico, ha dado un paso decisivo en su evolución con la entrada de los empresarios Juan Merino (CEO de Airmagic) y Jorge González, quienes han adquirido la mayoría del ... capital social de la compañía. Ambos inversores, que ya habían participado previamente en la startup, asumen ahora el control accionarial con el objetivo de impulsar su crecimiento y expansión internacional.

