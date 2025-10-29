Bacaf Real Estate pone a Pilar Martín García al frente de Factory Dos Hermanas

La gestora Bacaf Real Estate ha puesto al frente de Sevilla Factory Dos Hermanas a Pilar Martín García, que cuenta con una amplia experiencia en el sector del retail y conoce a fondo los activos de la ciudad y el área metropolitana. Esta profesional, ... que asume el cargo de shopping center manager, procede de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield y anteriormente había asumido la gerencia de otros complejos como el Parque Guadaíra y el centro comercial Aleste Plaza.

Con este fichaje la gestora pretende apuntalar el crecimiento de este conocido centro comercial al que llegarán nuevas marcas en los próximos meses. Martín García dice afrontar esta nueva etapa «con ilusión y compromiso». «Se trata de un reto que asumo con mucha energía y la total disposición para contribuir al desarrollo y la mejora continua de un espacio que ya es conocido y querido por muchas personas. Mi objetivo es aportar profesionalidad, buscando siempre la satisfacción de nuestros visitantes, la mejora de la oferta comercial y la innovación en nuestros servicios», ha asegurado.

Bacaf Real Estate asumió hace sólo un mes la gestión del Factory Dos de Hermanas que fue el primer outlet que abrió sus puertas en Andalucía. El recinto se inauguró en 1999 y ha pasado por diferentes fases y propietarios. El último que se ha hecho con la titularidad del activo es Genisis, un vehículo inversor de un family office que lo adquirió en 20221 a Harwood, una filial de la socimi Gore Spain Holdings, por quince millones de euros. La operación se cerró en plena crisis por el Covid 19 que había reducido la afluencia a estos espacios y los mantuvo cerrados durante meses por los riesgos de contagios.

La oferta comercial

Desde entonces se ha reinventado con una nueva estrategia para captar más operadores y en ese plan se ha incluido la entrada de Bacaf como gestor y el nuevo equipo que se ha situado al frente. Sevilla Factory cuenta actualmente con una oferta de comercios de todo tipo entre los que se encuentran Juguettos, Kik, Harper & Neyer, JVZ, Aromas Perfumerías, Soloptical, Parfois, Charanga, Fifty Factory, Oh'Gar, Tramas, Calzados Benavente, Sinhumo, Aires de Feria, Maracaná, Zapatería Don Pepito, Zankos Original, Vissuto, Boston, Meister, Joyería Roselín, Artebisu y Paco Martínez.

En el apartado de restauración están instalados Burger King, Popeyes, 100 Montaditos, Taco Bell, BUGA Ramen y Pink & Coffee. También dispone de espacio para taquilleros de comercio electrónico de firmas como Amazon, un supermercado Mercadona que abrió en 2023 y la cadena de gimnasios Synergym tiene prevista una apertura en los próximos meses.

Sevilla Factory Dos Hermanas no es el único activo que gestiona Bacaf Real Estate en Andalucía, también dirige el Parque Comercial Vega del Rey, situado en Camas; el Parque Comercial Universidad, en Bormujos; el Parque Comercial Silos y el Polígono Industrial El Palmetillo, ambos en Alcalá de Guadaíra; el parque comercia de Tiro Janer en San Fernando y el Parque Comercial Viapark, en Vícar (Almería).