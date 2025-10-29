Suscríbete a
mercado de fichajes

Bacaf Real Estate pone a Pilar Martín García al frente de Factory Dos Hermanas

Esta profesional tiene una amplia experiencia en el sector del retail sevillano y aspira a ampliar el número de operadores

Pilar Martín García, nueva shopping center manager de Factory Dos Hermanas
Pilar Martín García, nueva shopping center manager de Factory Dos Hermanas abc
Elena Martos

Elena Martos

La gestora Bacaf Real Estate ha puesto al frente de Sevilla Factory Dos Hermanas a Pilar Martín García, que cuenta con una amplia experiencia en el sector del retail y conoce a fondo los activos de la ciudad y el área metropolitana. Esta profesional, ... que asume el cargo de shopping center manager, procede de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield y anteriormente había asumido la gerencia de otros complejos como el Parque Guadaíra y el centro comercial Aleste Plaza.

