Bacaf Real Estate asume la gestión de Sevilla Factory Dos Hermanas

El centro comercial cambió de manos en 2021 y fue asumido por Genisis, el vehículo inversor de un family office

Los centros comerciales de Sevilla invierten 150 millones desde la pandemia para su modernización

Entrada principal del centro comercial Sevilla Factory de Dos Hermanas
Entrada principal del centro comercial Sevilla Factory de Dos Hermanas abc
Elena Martos

La consultora Bacaf Real Estate ha asumido la gestión de Sevilla Factory Dos Hermanas para hacerlo crecer. Este centro comercial es especialmente significativo al tratarse del primer outlet inaugurado en Andalucía. El recinto abrió sus puertas en 1999 y ha pasado por ... diferentes fases y propietarios.

