Bacaf Real Estate asume la gestión de Sevilla Factory Dos Hermanas

La consultora Bacaf Real Estate ha asumido la gestión de Sevilla Factory Dos Hermanas para hacerlo crecer. Este centro comercial es especialmente significativo al tratarse del primer outlet inaugurado en Andalucía. El recinto abrió sus puertas en 1999 y ha pasado por ... diferentes fases y propietarios.

La última fue en 2021 cuando Genisis, el vehículo inversor de un family office, adquirió este complejo a Harwood, una filial de la socimi Gore Spain Holdings por quince millones de euros. Esa fue la información que compartió entonces la parte compradora. La operación se cerró en plena crisis por el Covid 19 que había reducido la afluencia a estos espacios y los mantuvo cerrados durante meses por los riesgos de contagios.

El final de la pandemia llegó con un desbordamiento de los niveles de consumo e impulsó los comercios alojados en este tipo de recintos. De hecho, los centros comerciales han cerrado este último trimestre del año en cifras de récord de público y de ocupación.

Sevilla Factory cuenta actualmente con una amplia oferta de comercios de todo tipo entre los que se encuentran Juguettos, Kik, Harper & Neyer, JVZ, Aromas Perfumerías, Soloptical, Parfois, Charanga, Fifty Factory, Oh'Gar, Tramas, Calzados Benavente, Sinhumo, Aires de Feria, Maracaná, Zapatería Don Pepito, Zankos Original, Vissuto, Boston, Meister, Joyería Roselín, Artebisu y Paco Martínez.

En el apartado de restauración están instalados Burger King, Popeyes, 100 Montaditos, Taco Bell, BUGA Ramen y Pink & Coffee. También dispone de espacio para taquilleros de comercio electrónico de firmas como Amazon, un supermercado Mercadona que abrió en 2023 y la cadena de gimnasios Synergym tiene prevista una apertura en los próximos meses.

Sevilla Factory Dos Hermanas no es el único activo que gestiona Bacaf Real Estate en Andalucía, también está al frente del Parque Comercial Vega del Rey, situado en Camas; el Parque Comercial Universidad, en Bormujos; el Parque Comercial Silos y el Polígono Industrial El Palmetillo, ambos en Alcalá de Guadaíra; el parque comercia de Tiro Janer en San Fernando y el Parque Comercial Viapark, en Vícar (Almería).