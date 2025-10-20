Suscríbete a
ABC Premium

Andalucía supera en un 157% la capacidad de producción minera autorizada

La Junta sitúa «entre el 80 y 90%» el avance de los objetivos marcados para hacer crecer la industria

Las mineras de la Faja Pirítica brillan en Bolsa: Grupo México y Atalaya baten máximos

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, y el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela
El presidente de la CEA, Javier González de Lara, y el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela manu gómez

S.A.

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha mantenido un encuentro de trabajo con los miembros de los Consejos de Industria y de Medio Ambiente y de las Comisiones de Energía e Industria Aeroespacial y Defensa de ... la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), con quienes ha compartido el balance de las actuaciones que desarrolla su departamento para impulsar la industria, energía y minas en la comunidad, los instrumentos de apoyo que su departamento tiene en marcha así como las acciones más estratégicas hasta el final de la legislatura.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app