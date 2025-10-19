Suscríbete a
Las mineras de la Faja Pirítica brillan en Bolsa: Grupo México y Atalaya baten máximos

Los mercados premian a los metales en un contexto de alta demanda y ajustada disponibilidad global

Noelia Ruiz

La minería brilla en Bolsa. Las acciones de las compañías con operaciones en la Faja Pirítica, una zona muy rica en minerales que se extiende entre Portugal y el sur de España, están deslumbrando en el mercado bursátil.

Atalaya ... Mining, firma asentada en Riotinto, ha marcado recientemente su precio máximo desde 2008. Por su parte, Grupo México, el gigante latinoamericano que abrirá la nueva mina de Aznalcóllar, ha batido su máximo histórico. También ha mejorado en el último año el valor de las acciones de Boliden, Sandfire Resources y First Quantum, al igual que ocurre con la 'junior' Pan Global.

