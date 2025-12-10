Las acciones de Emerita se desploman un 65% tras la sentencia de Aznalcóllar

Las acciones de Emerita Resources se han desplomado un 65% tras la sentencia del caso Aznalcóllar, que absuelve a los 16 investigados y pone fin a una década de litigios.

Tras conocerse este veredicto, el mercado ha reaccionado con dureza. «Durante el viernes ... se negociaron 18 millones de acciones, es decir, muchos inversores trataron de venderlas y, de hecho, ahora mismo hay una alerta de que existe un volumen de negociación inusual», explica a ABC el economista y analista financiero Javier Santacruz.

A cierre de esta información, las acciones de la minera acumulaban una caída de un 65,91% con respecto al viernes. «Esta sentencia ha provocado un hueco bajista, el término que se utiliza cuando el mercado abre claramente por debajo del cierre de la sesión previa», añade David Galán, analista de Bolsa General.

De esta forma, los títulos de Emerita Resources cerraron el viernes en niveles de 1,35 dólares canadienses y abrieron en 0,51 dólares el pasado lunes. «Son niveles que no se veían desde noviembre de 2023», apunta.

Por su parte, Grupo México ha tenido un comportamiento bastante plano tras hacerse pública la sentencia. «El mercado es una máquina de descontar expectativas y ya suponía esta resolución», señala el analista, a la vez que añade que «al ser una empresa mucho más grande y diversificada, el impacto es menor aunque le beneficie».

Este auto pone fin a un largo periplo judicial que se inició en 2015 cuando la Junta de Andalucía adjudicó al consorcio conformado por Grupo México y Magtel los derechos para poner en marcha un nuevo proyecto en el entorno de Aznalcóllar, un yacimiento al que siempre le ha acompañado la sombra de haber protagonizado el desastre medioambiental de 1998.

Tras ello, Emerita Resources —que también trató de hacerse con los derechos— acudió a la justicia junto con la entidad Andalucía Mining y Ecologistas en Acción al considerar que se podrían haber cometido los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales público y negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otros.

Entre los 16 investigados se encontraban los dueños de la andaluza Magtel, los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, así como el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, quien en el momento de la adjudicación era secretario general de la Consejería de Economía. También figuraban algunos funcionarios y personal administrativo.

Emerita se centrará en su proyecto de Huelva

La canadiense Emerita explica ahora que sus asesores legales van a analizar en detalle la resolución y añade que está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resuelva el pleito contra el procedimiento administrativo. Esta es una vía que la compañía abrió contra la convocatoria del concurso y que se ha celebrado en paralelo al proceso en la Audiencia Provincial.

La minera continuará desarrollando su proyecto Iberian Belt West (IBW), situado en Huelva y donde trata de conseguir el pase a concesión para poder abrir un yacimiento. Hace solo unas semanas, sumó a un alto cargo de la Junta de Andalucía para tratar de estrechar lazos con la administración. Se trata de Lorena García de Izarra, quien hasta ese momento era directora de la Fundación Tres Culturas.

Noticia Relacionada Las mineras de la Faja Pirítica brillan en Bolsa: Grupo México y Atalaya baten máximos Noelia Ruiz Los inversores premian los metales en un momento de alta demanda y ajustada disponibilidad global

Es un perfil con experiencia en el sector minero y también en el sector público, pues anteriormente había trabajado en la minera de Cobre Las Cruces y fue viceconsejera de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad (2019-2022) y directora general de Promoción Exterior de la Junta (Extenda).

De su lado, Minera Los Frailes, la filial participada por Grupo México y Magtel, ha iniciado varias de las contrataciones después de que en el pasado mes de mayo completara los permisos para iniciar su actividad.

Así, prevé activar paquetes de adjudicaciones valoradas en 350 millones. La primera partida, de 150 millones, está destinada a la planta para tratar el mineral, mientras que la segunda, de 200 millones, se centrará de las labores subterráneas y mineras.