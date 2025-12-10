Suscríbete a
Muere a los 63 años Robe Iniesta, el histórico cantante, fundador y alma de Extremoduro
La opositora venezolana María Corina Machado no acudirá a recibir el Nobel de la Paz

Las acciones de Emerita se desploman un 65% tras la sentencia de Aznalcóllar

Los inversores negociaron 18 millones de títulos en la primera jornada tras el veredicto

Una de las cortas del entorno minero de Aznalcóllar
Noelia Ruiz

Las acciones de Emerita Resources se han desplomado un 65% tras la sentencia del caso Aznalcóllar, que absuelve a los 16 investigados y pone fin a una década de litigios.

Tras conocerse este veredicto, el mercado ha reaccionado con dureza. «Durante el viernes ... se negociaron 18 millones de acciones, es decir, muchos inversores trataron de venderlas y, de hecho, ahora mismo hay una alerta de que existe un volumen de negociación inusual», explica a ABC el economista y analista financiero Javier Santacruz.

