Reyes Vargas: «Cuento una historia sórdida que contrasta con la alegría de la Feria»

La Feria de Abril de Sevilla es un lugar que se suele identificar con la alegría y la fiesta, pero también puede ser escenario de un asesinato en los raíles del tren del terror y de la desaparición de un niño de dos años. Así ... es como arranca la novela 'Feria de sombras' (Penguin Random House) de la escritora sevillana Reyes Vargas. Se trata de un thriller recién aparecido en las librerías que atrapa al lector desde la primera página y que ya no lo suelta hasta el final.

Comenta esta autora que estudió neurocriminología, una disciplina científica que se centra en investigar las causas neurobiológicas de la violencia. «Soy doctora en Derecho y me gustó mucho el tema de la violencia cuando ejercí Derecho Penal», asegura a la vez que dice que «nos planteamos por qué unas personas cometen actos atroces». Desde entonces ha buceado en la literatura científica sobre diferentes bioterapias que existen en la actualidad. «Uno de los artículos científicos que leí fue el germen de la novela», aclara.

Reyes Vargas es sevillana y para ella la Feria está «implícita en los códigos de los sevillanos». Esta nació en Villanueva de San Juan, un pueblo de la Sierra Sur, «pero me vine a Sevilla con 14 años porque allí no había institutos y mi madre me envió aquí para que continuara con mis estudios». Igualmente asegura que «necesitaba compartir las emociones que siento al cruzar la portada de la Feria. Quería que el lector experimentara esas sensaciones que me embargan y que entraran en un lugar mágico donde hay farolillos iluminados, un suelo de albero y donde ves a gente muy feliz. Es como si el aire oliera a alegría, pero a la vez la Feria es algo transitorio».

Pero esa aparente dicha se torna en oscuridad cuando el lector se adentra en una trama que cuenta con todos los ingredientes de un buen thriller: el asesinato de un personaje famoso de la sociedad sevillana, Pelayo Acuña, que aparece muerto en las vías del tren del terror, y la desaparición de un niño de dos años. A partir de ahí comienza una doble investigación llevada a cabo por Jara Vega, inspectora de la Unidad de Homicidios. «Hay un gran contraste porque cuento una historia sórdida y sombría en una fiesta tan alegre como es la Feria. Entonces se descubre un complot oscuro. Creo que hasta ahora no se habían escrito un thriller enmarcado en la Feria», comenta.

Confiesa Vargas que es una gran aficionada a la novela negra. De hecho, sus dos primeras obras, que publicó con editoriales pequeñas, pertenecen a ese género. «Me apasiona la novela negra porque me interesan las diferentes maneras en las que se materializa la violencia. La violencia está muy enraizada en partes de la sociedad. Por eso en mi novela no sale sólo la Sevilla típica, ya que igualmente aparecen las Tres Mil Viviendas y Torreblanca, que son también Sevilla».

Abundando en la novela negra, esta escritora piensa que los lectores que leen este tipo de obras «tienen una mente muy analítica y necesitan averiguar cosas. Cada novela negra es como un puzle. El lector de novela negra se hace conjeturas y en su mente le gustan los acertijos. Es algo que atrae y atrapa». Como lectora le gusta tanto la novela intimista como la novela negra y es seguidora de autores como el sevillano Antonio Guisado, Dolores Redondo, María Oruña, Camilla Lackberg, Stieg Larsson, John Connolly, etc.

Sobre las reacciones que está teniendo el público al leer la novela, esta escritora dice que «le he regalado un ejemplar a un primo mío con el que he vivido todas las ferias cuando era adolescente. Me ha dicho que la novela le ha durado un día y medio y que la Feria no es tan luminosa, sino que es una Feria de sombras, por eso ha visto muy acertado el título. De hecho, en el subtítulo de la novela reza la frase: «En plena Feria de Abril unos bailan, otros matan», algo que es «totalmente posible», dice Reyes Vargas. «La música en el real está muy fuerte, estás en tu mundo mágico, pero puede estar ocurriendo algo muy cerca y no ser consciente de ello», subraya.

Precisamente uno de los escritores que más admira, Antonio Guisado, será el presentador de su novela. El acto será el próximo 14 de mayo en la librería Botica de Lectores de Santa Catalina. «Antonio Guisado escribe novela negra y tiene un estilo muy particular. Sus obras son de una gran calidad y le edita Siruela. Lo sigo desde su primera novela».