El público joven llena los Jardines de Murillo en el primer viernes de la Feria del Libro de Sevilla

Buen ambiente en el primer viernes de la edición 2024 de la Feria del Libro de Sevilla tras la incertidumbre por las lluvias de la mañana y, especialmente, el cambio de ubicación. Los Jardines de Murillo han recibido este viernes un continuo goteo de público, mayoritariamente juvenil, atraído por la presencia de algunos de sus autores favoritos. Tal es el caso de Eloy Moreno, que ha estado firmando ejemplares de sus libros durante más de tres horas a causa de la enorme afluencia de seguidores.

Otros nombres propios de esta primera jornada oficial fueron el periodista José Luis Sastre con la presentación de su primera novela, 'Las palabras robadas'; el escritor de novela histórica Luis Zueco o la autora y directora de cine Julia Montejo. En una edición dedicada a los hermanos Machado y Julia Uceda, la poesía también tiene un marcado protagonismo. Hoy ha tocado el turno a José (Defreds) y David (Redry), que se han presentado ante su público como «los Estopa de Hacendado» y han dejado una buena marca entre su joven auditorio.

«Mi profesión me ha enseñado que las historias pequeñas son las que te permiten llegar a conclusiones más profundas». Así ha defendido el periodista José Luis Sastre su primera novela, 'Las frases robadas', un relato emotivo y feliz sobre la memoria, la dignidad y la muerte que explica cómo una hija puede conocer a su padre a partir de las lecturas que leyó y subrayó. Sastre, subdirector de Hoy por Hoy en la Cadena SER, es una de las voces más relevantes del periodismo actual, y su talento como cronista y articulista se ha trasladado ahora a su primera obra escrita de ficción. A pesar de tratar sobre los últimos días de un padre enfermo contado en la voz de su hija, Sastre ha asegurado que su intención es que «la novela fuera luminosa, reivindicar la alegría pese a todo; la alegría y las pequeñas cosas».

José Luis Sastre ha presentado su novela 'Las frases robadas' en conversación con la profesora sevillana Rocío Rojas-Marcos FLS/M.O.

Así se ha manifestado Sastre que, en conversación con la profesora sevillana Rocío Rojas-Marcos, ha llenado hasta la bandera el Espacio Hermanos Machado de la Feria del Libro de Sevilla, en una tarde de llenazos absolutos, como el protagonizado horas antes por el escritor de novelas juveniles Eloy Moreno, que ha congregado a masas para su conversación con el periodista Daniel Blanco en torno a Redes, su último libro, del que ha estado firmando ejemplares durante más de tres horas.

Eloy Moreno ha cosechado en los últimos años más de un millón y medio de lectores desde 'El Bolígrafo de gel verde' (2009), su primer libro autopublicado. «Yo empecé vendiendo mis libros con una maleta en mitad de la calle y ahora fíjate», ha señalado incrédulo ante un Espacio Fundación Unicaja rebosante de oyentes. En diciembre, se estrenará la serie adaptada de su novela Invisible (2018).

El autor ha aprovechado su encuentro con el público para defender a los jóvenes lectores ante la creencia de que ahora se lee menos, lo que en opinión del autor es «mentira». Además, ha compartido sus reflexiones sobre el uso de las redes sociales, tema principal de su libro: «Va a llegar un punto en el que no podamos distinguir lo que es real de lo que no y eso me da mucho miedo».

La tarde ha continuado con la presentación de 'Manual para cobardes', de Julia Montejo, la quinta novela de esta escritora, guionista y directora de cine, que ha desgranado su libro junto al periodista Braulio Ortiz. «Esta es una novela para quienes hemos tenido alguna vez la sensación de no encajar, y también para quienes sienten haber olvidado al niño que fueron y todos sus miedos», ha declarado la autora.

'Manual para cobardes' es la historia de un niño vasco en la posguerra que se convertirá en un prestigioso abogado en los años 70, un niño que ha de afrontar el miedo en la búsqueda de la verdad sobre sus padres. «Yo quería contar la guerra y el miedo desde la mirada de un niño que puede transformar las desgracias en una aventura», ha confesado Julia a sus oyentes.

A las preguntas de su interlocutor, la autora ha reflexionado sobre el valor de la ficción y la narrativa: «El mundo se ve a través de las historias que contamos, los escritores tenemos un poder indudable en la transformación de muchas vidas, es abrumador», ha concluido.

Recital Poético joven, con Defreds y Redry María Ortegón /FLS

«Somos los Estopa de Hacendado», se han presentado diciendo entre risas los jóvenes poetas José (Defreds) y David (Redry). Ambos han compartido escenario en un evento íntimo y distendido en el que han recitado sus versos a un público de jóvenes oyentes. Durante su cita literaria, 'Ojalá estar', se ha transformado en un recital de sentimientos a flor de piel, de humor y unión entre los autores y su público, que ha impregnado por una hora el Espacio Fundación Unicaja de la Feria del Libro.Defreds es autor de títulos como Casi sin querer, Ojalá siempre, Sempiterno, Historias de un náufrago hipocondríaco o Amanecer. Por su parte, Redry ha publicado los poemarios 'Abrázame los monstruos', 'Huir de mí', 'No quiero otro invierno sin mí', 'Todos los vuelos que perdí por ti' y 'Amor revolución', entre otros.

'El mapa de un mundo nuevo'

'El mapa de un mundo nuevo', tres novelas ambientadas en los espacios arquitectónicos más importantes de la Edad Media. En 2023 publicó El tablero de la reina, una obra sobre los orígenes del ajedrez y el ascenso al poder de Isabel la Católica que cierra ahora con el libro que ha presentado esta tarde en la Feria del Libro de Sevilla, El monasterio y El castillo, La ciudad. Ingeniero reconvertido en historiador y autor de novelas históricas de enorme aceptación, consiguió el éxito internacional con su trilogía medieval Luis Zueco, de El mapa de un mundo nuevoLa primera jornada de la Feria del Libro de Sevilla, en la que la afluencia de público ha sido una constante, ha cerrado con la presentación de la novela Esta novela narra los años que cambiaron para siempre el curso de la historia. «A final del siglo XV no sabíamos cómo era el mundo. Sabíamos algo de China, creíamos que Japón era una pequeña isla y de África no sabíamos apenas nada. Cuando se hablaba de un sitio desconocido se decía 'aquí hay dragones'. Y esa fue una expresión que va a marcar todo el siglo: ir a por esos dragones y descubrir el mundo que no estaba ante nuevos ojos», ha explicado el autor en el Espacio Fundación Unicaja.

