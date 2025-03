Los Premios de Novela Ateneo de Sevilla 2022 se visten de largo en la Feria del Libro

Los Premios de Novela Ateneo de Sevilla 2022, que edita Algaida, son ya una realidad y se han presentado este viernes en la Feria del Libro de Sevilla en un acto que sido moderado por otro ganador de este galardón, el periodista, escritor y colaborador de ABC Francisco Robles. En la carpa de la Plaza Nueva ha estado otro colaborador de ABC, Félix Machuca, ganador del 54 Premio de Novela Ateneo de Sevilla por 'Cuaresma de sangre', aparte de Patricia Jiménenz, que ha logrado el 27 Premio de Novela Ateneo Joven de Sevilla por 'No mires al pasado'.

'Cuaresma de sangre' se ambienta en la Sevilla del siglo XVII, época en la que numerosos esclavos africanos vivían en la ciudad. Domingo Congo, un paje negro del duque de Medina Sidonia, ha llegado ser alguacil de la comunidad negra hispelense. Este desvela los intereses portugueses en alentar una revuelta en Sevilla contra Felipe IV en el Jueves Santo de 1641. Con esta obra, Machuca ha dado un giro de ciento ochenta grados en su producción literaria tras haber culminado con éxito una trilogía sobre los emperadores romanos vinculados a Hispalis ('El sueño del búho', 'Las caravanas de Hadriano' y 'Los dioses han muerto').

«He hecho una novela negra y una historia de negros. He reflejado el intento de desconectarse de la Corona de Felipe IV en la Andalucía de los grandes nobles. Por medio está la Semana Santa, que da argumento a los que protagonizan esta conspiración. En el centro de todo está la cofradía de los negros y la hermandad de la Antigua, nutrida por las élites de la ciudad. El historiador Isidoro Moreno ha documentado que estas dos hermandades se enfrentaron por cuestiones de paso. La Universidad de Sevilla ha documentado eso y Enriqueta Vila le abrió las puertas a Hugh Thomas para que este escribiera su 'Trata de esclavos'», ha señalado Machuca.

Abundando sobre este mismo tema, el autor de 'Los dioses han muerto' asegura que «el esclavismo no es una cosa sólo blancos. Los negros tenían esclavos en sus tribus y suministraron un mercado a las grandes potencias. Hoy día ese esclavismo se está dando en África y Asia. También hay por desgracia tráfico de órganos con niños». Además, este escritor ha subrayado que en el libro «hay guiños a asuntos actuales, ya que un mercader de Cataluña hace de intermediario en el complot de Lisboa y de Medina Sidonia contra Felipe IV. La novela es histórica, pero retrata la actualidad. Por eso yo soy de la opinión de que la historia se repite y el mundo va avanzando en bucles».

Otro de los grandes valores de 'Cuaresma de sangre' es que se da una imagen fidedigna de esa Sevilla del siglo XVII, donde había un contraste entre la poderosa alta nobleza y las clases más bajas. «Entraba oro, pero corrían ríos de mierda. Era una ciudad tenebrosa y muy insalubre. En ese sentido, una de las Sevillas más limpias de la historia fue Hispalis, pero en el renacimiento y el barroco la urbe era muy tenebrosa», ha asegurado este autor.

Por último, adelanta Félix Machuca que, «si la cosa funciona, habrá más novelas protagonizadas por Domingo Congo desarrollándose en otros escenarios. En Sevilla tenemos a un gran experto en temas navales, Pablo Emilio Pérez-Mallaína, y me encantaría que la próxima historia se ambientara en el mar. A mí me cuesta más encontrar un buen argumento que ponerme a escribir, pero lo que siempre tengo claro es que el tema que elija tenga que ver con el presente. En esta novela no sólo retrato el esclavismo, sino también el tema de la mujer y la violencia social. No he tenido una intención moralista, pero sí pedagógica».

Temáticas sociales

Patricia Jiménez ha sido la otra protagonista de la jornada con su novela 'No mires al pasado', que ha sido la que le ha dado el Premio Ateneo Joven. Se trata de una novela negra mezclada con el domestic thriller, donde «el entorno del protagonista asume un roll para resolver el caso». «Siempre me ha interesado retratar temáticas sociales. En mi primera novela, 'Nunca caminarás sola', hablo de la violencia de género, mientras que en esta reflejo las complicaciones familiares cuando has tenido un pasado tormentoso. En mis historias retrato partes duras, pero eso es también la realidad», comenta.

En esta obra Bilbao tiene un gran protagonismo, ya que esta autora es vizcaína. «He retratado la zona de Deusto y otras zonas como el barrio de Begoña. También está presente la ciudad de Livetech, en la República Checa, pues allí viví unos meses. Para mí, lo importante es que he intentado reflejar historias de personajes, partiendo del año 1997 hasta llegar a 2017», asegura.

Afirma igualmente esta autora que no descarta hacer en un futuro trilogías de sus novelas. «Me interesaría seguir con los mismos inspectores en escenarios diferentes, como ha hecho Camilla Läckberg, que es uno de mis grandes referentes literarios. También me gustan Mikel Santiago, Javier Castillo o Agatha Christie, entre otros. Pero no me ciño sólo a novela negra o policiaca, sino que me abro a otros géneros, porque me gustó 'Palmeras en la nieve' de Luz Gabás, y también leo a Mary Higgins Clark.