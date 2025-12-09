Una guitarra original de 1859 de Antonio de Torres sale a subasta en Sevilla

Una guitarra original de Antonio Torres de Torres Jurado ((La Cañada de San Urbano, Almería, 1817 - Almería,1892), sale a subasta el 10 de diciembre en la casa de subastas Isbilya de Sevilla. La guitarra, datada en 1859, es obra del constructor más ... determinante en la historia de la Guitarra Española. Su producción se caracteriza por haber obtenido una sonoridad propia -el sonido Torres- que cambiará el significado del instrumento y su papel en la música moderna, pasando de mero acompañamiento a convertirse en solista de conciertos y protagonista de partituras. Es un instrumento perseguido por coleccionistas y aficionados a la guitarra y sale a subasta con un precio de salida de 40.000 euros.

Este tipo de guitarras aparecen muy poco en el mercado, «pero a veces despiertan del letargo de un armario o la desmemoria familiar». A esta circunstancia obedece la pieza de la subasta de Isbilya, propiedad de Doña Carmen Vicente Romero desde la década de 1950. Un ejemplar fabricado en 1859 en el taller sevillano del maestro, en calle Cerrajería. El catálogo actualmente acreditado de Torres suma ochenta y ocho guitarras y una bandurria.

La guitarra de Carmen Vicente Romero que sale a subasta podría matricularse como 'FE 10B', es decir, solo se conocen diez como propias de la producción del maestro hasta 1859. Según consta en la ficha de la subasta, la antigüedad del instrumento y su uso condicionó que fuese restaurado, teniendo constancia de una reparación llevada a cabo por el constructor Manuel Ortega Sousa en 1967. Debió centrarse en la reparación de algunas grietas que son visibles en la tapa y uno de los aros. Recientemente por parte de la familia le fue encolado el puente en la Guitarrería Álvarez y Bernal de Sevilla.

Además de esta singular pieza, en el apartado de pintura antigua hay que resaltar del óleo sobre tabla del Maestro de Robledo de Chavela de 1490 titulado, 'Las Tres Generaciones con los tres Reyes Magos y el donante con su familia'. Salen también a subasta cuadros de las Escuelas Italiana, Francesa y Española de los siglos XVII y XVIII, y entre ellos, un óleo sobre tabla de Juan Sánchez de San Román (Sevilla 1475 - 1505), titulado 'Jesús camino al Calvario' y con un precio de salida de 52.000 euros.

Entre las obras del catálogo a subasta, un óleo de Fernando de Llanos (La Rioja 1470 - Murcia (?) 1525) 'Virgen María con el Niño Jesús', que parte con un precio de 18.000 euros; en el apartado de la Escuela Flamenca, una pieza del Taller de Adriaen Isenbrandt(1490 - Brujas, 1551), titulado 'Santísima Trinidad', con un precio de salida de 20.000 euros; también con un precio de 20.000 euros el óleo sobre lienzo de Francisco Collantes (Madrid, 1599 - Madrid, h. 1656) titulado 'Las lágrimas de San Pedro'; de la Escuela Española, firmada la obra por Matías de Artegada y Alfaro (Villanueva de los Infantes, 1633 - Sevilla, 1703), el lienzo, 'Santa Isabel de Hungrнa curando a los tiсosos', con un precio de partida de 18.000 euros. Mención especial de un cuadro de la Escuela Mexicana del siglo XVIII titulado, 'Alegoría de la pasión', con un precio de 25.000 euros.

Una de las obras del pintor Emilio Sánchez Perrier que sale a subasta abc

En esta ocasión salen a subasta varias obras del pintor sevillano Alfonso Grosso, (Sevilla, 1893 - 1983) la titulada 'En el convento', por un precio de partida de 1.200 euros; el lienzo 'Salida del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de la Hiniesta' con un precio de 1.600 euros; el cuadro, 'Interior de convento sevillano' con un precio de 5.500 euros, y el títulado, 'Jarrón entre dos jarras' con un precio de 2.600 euros.

Entre otras obras del catálogo de la subasta, un lienzo que retrata la plaza de San Francisco de Sevilla obra de José Navarro Llorens, ( Valencia, 1867 - Godella, 1923) con un precio de 8.000 euros; varias piezas de Gonzalo Bilbao, (Sevilla, 1860 - Madrid, 1938) entre ellas la titulada 'El bufón llamado don Juan de Austria', que parte con un precio de 5.000 euros; y entre los autores internacionales, un lienzo de Pierre Bonard (Fontenay-aux-Roses, isla de Francia, 1867 - Le Cannet, Provenza, 1947), 'Monasterio de San Esteban' que parte de 24.000 euros.

Sale también a subasta una obra de Sánchez Perrier (Sevilla, 1855 - Granada, 1907), titulado 'Paisaje de Ribera' con un precio de 20.000 euros, además de piezas de Rico Cejudo y un curioso cuadro de John Philip titulado 'Mercado en la Alameda de Hércules', entre otros.

En el apartado de Pintura Contemporánea, un aguafuerte de Pierre Soulages (Rodez, Aveyron; 1919 - Nimes, 2022) por 15.000 euros; obras taurinas de Manolo Peñalver, piezas de Palmira Abelló, José María Larrondo, Hernández Pijuan, Dalí, Francisco Cuadrado, Ricardo Suárez, Manuel Monedero, Pedro Simón, así como litografías de autores como Rafael Canogar, Chillida, Antonio Saura, Miró, Matisse, y un cartel litográfico de Chagall.

Entre otras piezas, una obra de Gustavo Bacarisas (Gibraltar, 1873 - Sevilla, 1971) titulada 'Recogiendo madera' que parte de un precio de salida de 4.200 euros; una serie de dibujos a lápiz del malagueño Revelló de Toro, así como dibujos del pintor sevillano Joaquín Sáenz y lienzos costumbristas de José Palomar, José María Labrador y Eugenio Hermoso.

En la subasta salen también a la puja numerosos lotes de joyas de diferentes épocas, así como en artes decorativas, muebles, objetos de plata, esculturas de varias técnicas y formatos y algunos textiles vintages hasta un total de 1.112 lotes entre todas las categorías.