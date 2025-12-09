Una guitarra original de 1859 de Antonio de Torres sale a subasta en Sevilla

Suscríbete a
La inusual salida a la puja de una guitarra original del mítico constructor almeriense Antonio de Torres de Almería, en la casa sevillana de subastas Isbilya
Marta Carrasco

Marta Carrasco

Sevilla

Una guitarra original de Antonio Torres de Torres Jurado ((La Cañada de San Urbano, Almería, 1817 - Almería,1892), sale a subasta el 10 de diciembre en la casa de subastas Isbilya de Sevilla. La guitarra, datada en 1859, es obra del constructor más ... determinante en la historia de la Guitarra Española. Su producción se caracteriza por haber obtenido una sonoridad propia -el sonido Torres- que cambiará el significado del instrumento y su papel en la música moderna, pasando de mero acompañamiento a convertirse en solista de conciertos y protagonista de partituras. Es un instrumento perseguido por coleccionistas y aficionados a la guitarra y sale a subasta con un precio de salida de 40.000 euros.

