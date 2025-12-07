Suscríbete a
cultura

Las obras fundamentales que no hay que perderse de la exposición de los Bécquer del Museo de Bellas Artes

La muestra 'Los Bécquer, un linaje de artistas' reúne hasta el próximo 15 de marzo 150 creaciones entre pinturas, dibujos, acuarelas y litografías

El Museo de Bellas Artes reúne a la saga Bécquer al completo por primera vez en Sevilla con 30 de las 150 obras recién restauradas

'La cruz del campo', de Joaquín Domínguez Bécquer
'La cruz del campo', de Joaquín Domínguez Bécquer
Andrés González-Barba

El Museo de Bellas Artes de Sevilla acaba de inaugurar el pasado lunes la que es sin duda su gran exposición del año, 'Los Bécquer, un linaje de artistas'. Se trata no sólo de un acercamiento al universo creativo de esta gran ... saga a través de 150 obras entre pinturas, dibujos, acuarelas y litografías, sino que supone también un magnífico retrato de la evolución que vivió la capital hispalense entre la década de los años treinta y la de los años setenta del siglo XIX. Todo ello visto a través de la mirada de cuatro artistas irrepetibles: José Domínguez Bécquer, Joaquín Domínguez Bécquer, Valeriano Domínguez Bécquer y Gustavo Adolfo Bécquer.

