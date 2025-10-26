La Feria del Libro de Sevilla 2025 vive un domingo lleno de literatura, familia y reencuentros lectores

La Feria del Libro de Sevilla 2025 encara este domingo una de sus jornadas más diversas y participativas, con una programación pensada para todas las edades. Así, el recinto literario se llenará de propuestas que combinan literatura infantil, encuentros con autores, presentaciones de ... obras destacadas y actividades culturales que invitan a disfrutar de la lectura en familia.

Entre las citas más esperadas destaca la presentación de 'Sevilla. Biografía de la ciudad dorada', el nuevo libro de la escritora sevillana Eva Díaz Pérez, que tendrá lugar a las 19.00 horas en el Espacio Felise. La autora ofrecerá a los asistentes su particular mirada sobre la historia, la identidad y la esencia cultural de la capital hispalense.

El público infantil será uno de los grandes protagonistas de la jornada con una completa agenda de actividades. A las 11:30 horas, el cuento 'Amiga gallina, amigo Juan', de Juanjo Arjona, inaugurará la mañana en el Espacio Felise. Una hora más tarde Margarita del Mazo llevará su narración oral 'Los cuentos de la Flor' al Espacio UNIA, mientras que a las 17:30 horas, los pequeños lectores emprenderán un viaje de aventuras junto a Cía Planas y Ardilla Bam en una experiencia inspirada en el clásico 'Vamos a cazar un oso', también en el Espacio Felise.

La Reader Con, uno de los formatos más exitosos de la feria en los últimos años, regresará con fuerza para reunir a comunidades lectoras y creadoras. En el Espacio Felise se celebrarán las mesas «Punto de partida», con la participación de Raquel Arbeteta, Iguazel Serón, Paula Ramos y Clara Duarte (11:30 h), y «Reinventando el amor», protagonizada por la escritora Ashley Poston (12:30 h), ambas con una gran expectación entre los seguidores del género romántico y juvenil.

La jornada se completará con una agenda de firmas que con Elena Tejedor, Ana Llácer, Paula Ramos, Clara Duarte, Yolanda Morató, David Roldán, Javier Mike y Juan Pinilla.