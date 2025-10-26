Suscríbete a
ABC Premium

La Feria del Libro de Sevilla 2025 vive un domingo lleno de literatura, familia y reencuentros lectores

La jornada ofrece presentaciones, cuentacuentos, talleres y firmas de autores locales y nacionales, con Eva Díaz Pérez como una de las protagonistas del día

Evento en la Feria del Libro de Sevilla
Evento en la Feria del Libro de Sevilla ABC

S. C.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Feria del Libro de Sevilla 2025 encara este domingo una de sus jornadas más diversas y participativas, con una programación pensada para todas las edades. Así, el recinto literario se llenará de propuestas que combinan literatura infantil, encuentros con autores, presentaciones de ... obras destacadas y actividades culturales que invitan a disfrutar de la lectura en familia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app