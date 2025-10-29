Suscríbete a
ABC Premium
El tiempo
Sevilla, en alerta naranja por fuertes lluvias: estas son las peores horas
Última hora
La Junta desmiente la suspensión de clases por la alerta naranja

Care Santos: «Una vez me preguntaron cómo mi padre podía ser médico si era andaluz»

La escritora catalana presenta este jueves en la Feria del Libro de Sevilla la novela en la que narra la historia de sus padres, 'El amor que pasa' (Destino)

Todos los autores que estarán en la Feria del Libro de Sevilla 2025: fechas y casetas

Homenaje en la Feria del Libro a Manuel Ferrand, el escritor que firmó la primera novela moderna de Sevilla

Care Santos presenta mañana en la Feria del Libro de Sevilla su novela 'El amor que pasa'
Care Santos presenta mañana en la Feria del Libro de Sevilla su novela 'El amor que pasa' Maya Balanyá
Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Care Santos presenta este jueves (17.45 horas) en la Feria del Libro de Sevilla su última novela, 'El amor que pasa' (Destino) en un acto en el que estará acompañada por el escritor Salvador Gutiérrez Solis. La escritora y crítica catalana es mitad sevillana ... por parte paterna, por eso simultanea las lenguas castellana y catalana en sus obras, sin predilecciones. Ganadora o finalista de numerosos premios, entre ellos el Nadal en 2017 por 'Media vida', la autora se ha enfrentado a su novela más difícil. La rima X de Gustavo Adolfo Bécquer da título al libro que condensa la historia de amor de sus progenitores, Antonio y Claudina, él andaluz, ella de Barcelona. Pero también supone el retrato de una época, de un país en plena transformación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app