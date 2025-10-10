Todos los autores que estarán en la Feria del Libro de Sevilla 2025: fechas y casetas

El inicio de la Feria del Libro está a la vuelta de la esquina. A partir del miércoles 22 de octubre, los Jardines de Murillo por segundo año consecutivo se llenarán de ejemplares, casetas, visitantes y de los autores literarios del momento.

Un total de 52 casetas y cinco espacios expositivos formarán parte de la vigésimo tercera edición de esta propuesta, mientras que la inauguración será la tarde del miércoles 22 de octubre a las 17 horas.

Sin duda, una de las partes más especiales de estas ferias son los encuentros con los autores y las firmas de ejemplares. Estas tendrán lugar casi todos los días desde la inauguración hasta la clausura el próximo domingo 2 de noviembre.

En total, 182 autores se darán cita en esta cita tan señalada para los aficionados a las letras, durante sus doce días de duración. Por lo general, las firmas empezarán cada día a las 11 horas y cada un tendrá una duración de 60 minutos, mientras que la última tanda de los encuentros diarios está programada a las 20.00 horas.