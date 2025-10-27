Suscríbete a
Homenaje en la Feria del Libro a Manuel Ferrand, el escritor que firmó la primera novela moderna de Sevilla

Manuel Ignacio Ferrand, Ignacio Camacho y Carmen Camacho conversan sobre ' Con la noche a cuestas' y otros hitos de la obra y la vida del escritor en el año del centenario de su nacimiento

Rescatan 'Con la noche a cuestas', la novela que consagró a Manuel Ferrand

Foto de familia del homenaje a Manuel Ferrand en la Feria del Libro de Sevilla
Foto de familia del homenaje a Manuel Ferrand en la Feria del Libro de Sevilla Juan Flores
Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

Manuel Ferrand era, ante todo, un humanista. Un cultivador de artes, un explorador, un arqueólogo de su propio tiempo, paisajista, un buscador incesante de estilo, un literato polivalente, un periodista de suelas gastadas, un tipo elegante, firme, humorado. Y también un hombre afable, de ... profunda sencillez y bonhomía. Hace cuatro décadas que murió el que fuera articulista e ilustrador de ABC y 100 que viera la luz en la calle Rodrigo Caro. Dos efemérides que han llevado a sus familiares y a la editorial El Paseo a poner en valor su prolífica obra y recordar su extensísima figura con varios homenajes a lo largo del año y la reedición de su trilogía de ensayos sobre la capital andaluza: 'Calles de Sevilla', 'La naturaleza en Sevilla' y 'Gastronomía sevillana', además de la novela 'Con la noche a cuestas', con la que ganó el Premio Planeta en 1968.

