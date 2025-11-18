Suscríbete a
ABC Premium

Ana Santos: «Las mujeres escritoras siguen sin estar en los libros de texto»

La que fuera directora de la Biblioteca Nacional de España es autora de 'Sembrar palabras. El despertar intelectual de las mujeres', premio Espasa de ensayo

La Academia de Buenas Letras celebra un nuevo ciclo de conferencias sobre la acción española en América

La escritora Ana Santos, ganadora del premio Espasa de ensayo 2025 con el libro 'Sembrar palabras'
La escritora Ana Santos, ganadora del premio Espasa de ensayo 2025 con el libro 'Sembrar palabras' jeosm
Marta Carrasco

Marta Carrasco

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ana Santos ha vivido siempre rodeada de libros, y ha convertido en pasión lo que ha sido desde hace mucho tiempo su profesión. Unir ambas cosas le llevó a entrever los injustos desequilibrios de las mujeres en el delicado y apasionante mundo de la ... literatura y su acceso a la educación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app