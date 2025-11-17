La Academia de Buenas Letras celebra un nuevo ciclo de conferencias sobre la acción española en América

La Real Academia Sevillana de Buenas Letras celebra a partir de esta semana un nuevo ciclo sobre la historia de la acción española en América. En 2018, la academia y la Fundación Unicaja iniciaron una fructífera colaboración del V Centenario de Viaje ... de Magallanes-Elcano. Fruto de dicha experiencia fue la obra 'La primera vuelta al mundo. Una gesta para recordar', que fue publicado en 2019. Luego, se han celebrado otros dos ciclos, en 2022 y 2023, de los que ha aparecido publicado 'Sevilla, Andalucía y América. La etapa inicial', y posteriormente, un tercer volumen titulado 'Sevilla, Andalucía y América. Conocer para unir'.

A partir de aquí, la intención es salir del mundo antillano y entrar de lleno en Hispanoamérica, cuando se cambia por completo la política de España sobre las nuevas tierras descubiertas. En el año 1519 se dieron una serie de circunstancias concatenadas que hicieron posible que el viaje de Magallanes-Elcano tomara unas dimensiones que no hubieran sido posibles sin estos acontecimientos. En 1519, Carlos, el joven rey de España, fue elegido emperador; poco después, en el mismo año se fundan las ciudades de Veracruz y Panamá, y la expedición a la Especiería comenzó su andadura. A todo esto contribuyó, sin duda, la expansión atlántica anterior que estaba siendo plasmada en mapas guardados en la Casa de la Contratación como secretos de estado y proporcionaban unos conocimientos de las nuevas tierras ocupadas por Castilla que dieron unos frutos impensados: la conquista de América, con sus grandezas y sus errores.

Por tanto, la temática para los años 2024 y 2025 se centra en analizar la nueva política llevada a cabo en los Virreinatos que surgieron, primero en América del Norte, con el protagonismo de Hernán Cortés y más tarde, en América del Sur con Francisco Pizarro. Así pues, en 2024 las charlas versaron sobre la Nueva España y Cortés. Este presente año de 2025 le toca el turno a Pizarro y al virreinato del Perú con cuatro conferencias que se celebrarán los días 19, 25 y 26 de noviembre y que se recogen bajo el nombre general 'Los inicios del virreinato del Perú'. La primera de ellas se titula 'El imperio de las cuatro direcciones del mundo: los incas' y correrá a cargo de Pablo E. Pérez-Mallaína, de la Universidad de Sevilla y RASBL.

La segunda, el martes 25, la ofrecerá la doctora de la Universidad de Sevilla Carmen Mena bajo el título de 'Antecedentes de la conquista del Perú: los preparativos en Panamá y los 13 de la Fama'.

Al día siguiente habrá dos citas. Primero, el doctor de la Universidad de Granada Miguel Molina disertará sobre 'El encuentro entre Pizarro y Atahualpa'. Después, Ramón Serrera hablará sobre 'Las guerras civiles y la implantación del virreinato peruano'.

El ciclo está coordinado por Enriqueta Vila Vilar y Pablo E. Pérez-Mallaína. Todos los actos tendrán lugar en la sede de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras (c/ Abades, 14). La entrada es libre hasta completar el aforo.