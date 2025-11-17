Suscríbete a
La Academia de Buenas Letras celebra un nuevo ciclo de conferencias sobre la acción española en América

Tras las charlas del año pasado sobre Nueva España y Cortés, ahora le toca el turno a Pizarro y al virreinato del Perú

Pérez Mallaína: «Nadie se salvaría si se juzgaran los siglos XV y XVI con la moral de hoy día»

Presentan en Buenas Letras la primera edición independiente en un volumen de 'Desolación de la quimera' de Luis Cernuda

Pablo E. Pérez-Mallaína, durante una conferencia en Buenas Letras
Pablo E. Pérez-Mallaína, durante una conferencia en Buenas Letras Juan flores

ABC de Sevilla

La Real Academia Sevillana de Buenas Letras celebra a partir de esta semana un nuevo ciclo sobre la historia de la acción española en América. En 2018, la academia y la Fundación Unicaja iniciaron una fructífera colaboración del V Centenario de Viaje ... de Magallanes-Elcano. Fruto de dicha experiencia fue la obra 'La primera vuelta al mundo. Una gesta para recordar', que fue publicado en 2019. Luego, se han celebrado otros dos ciclos, en 2022 y 2023, de los que ha aparecido publicado 'Sevilla, Andalucía y América. La etapa inicial', y posteriormente, un tercer volumen titulado 'Sevilla, Andalucía y América. Conocer para unir'.

