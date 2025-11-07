Alberto Rodríguez: «Seguimos arriesgando al límite como en nuestra primera película»

Alberto Rodríguez ha sido el gran protagonista de la rueda de prensa que se ha organizado este viernes en Cartuja Center Cite, el mismo escenario en el que recibirá esta noche el Giraldillo de Honor durante la gala de inauguración del XX Festival de Cine Europeo de Sevilla ... .

Acompañado por el director del SEFF, Manuel Cristóbal -que se ha tenido que ir antes para recibir a los miembros del jurado de la Sección Oficial-, y de Antonio Navarro, el director de 'Los tigres' ha expresado su agradecimiento a este galardón que se le otorga en su propia ciudad. «Creo que este premio se personifica en mí, pero es para un colectivo que empezamos a hacer cine a principios de los 90. En esa época no había festival y apenas había productoras. En nuestro cortos había un mensaje al principio en el que se indicaba que no estábamos subvencionados por la Junta de Andalucía. Yo soy una representación de otros compañeros que siempre han estado conmigo, como Álex Catalán o Gervasio Iglesias. Por todo eso es un honor ser reconocido en casa».

Preguntado por si toda película tiene que tener un compromiso político, Rodríguez ha indicado que «todo el cine tiene un contenido social y político, hasta las películas más comerciales. Yo trato de encontrar un equilibrio entre lo que es más la parte de entretenimiento del cine y algo que está por debajo, que es donde me hago preguntas. Procuro balancear ambas cosas».

Antonio de la Torre

Reconoce Alberto Rodríguez que para él un actor «debe tener voluntad de querer contar una historia y también debe de tener intuición. Jesús Carroza es de los actores más intuitivos con los que he trabajado. No sé por qué lo tiene y otros no. Yo siempre he tenido una comunicación con los actores y siempre vamos al texto, ahí es donde se pueden arreglar las cosas». Respecto a haber colaborado por tercera vez con Antonio de la Torre -que protagoniza 'Los tigres'-, el realizador sevillano reconoce que este actor «es una fuerza de la naturaleza y siempre es capaz de transformarse en cada papel. Desde el principio pensamos en Antonio para esta película y, de hecho, el personaje se llama Antonio. Él corre maratones y está físicamente en forma para hacer un papel tan duro como ha sido el de esta película».

También este cineasta ha valorado la importancia que tiene trabajar en equipo con personas como el director de fotografía Álex Catalán, con quien compartió piso de alquiler al inicio de su carrera cuando ambos vivían en Madrid. «Personas como Álex siempre han visto lo que pueden aportar a cada película. Son gente de mucha calidad. Álex trabaja con los mejores directores, como Fernando León de Aranoa o Alejandro Amenábar. Pepe Domínguez está detrás de producciones enormes como 'Zorro'. Es un grupo de amigos y de grandes profesionales. En cada nueva película presentan una versión cada vez mejor de ellos. Son excepcionalmente grandes profesionales con mucho corazón y siempre favoreciendo la historia».

En cuanto al tema de las subvenciones, el director de 'La isla mínima' asegura que «a mí ya no me cuesta que me den subvenciones. Un cineasta es siempre su última película. Sigo teniendo la oportunidad de seguir rodando. Cuando empezamos no había ni ayuda a los cortometrajes. Fue muy lento y progresivo. Se ha crecido mucho en ese sentido, pero no se puede dejar de crecer». Asimismo, ha dicho que «me pone muy contento recibir este premio en casa. Me he sentido bien tratado por las administraciones. Creo que este homenaje es un poco desproporcionado. Me siento muy andaluz y sevillano».

También la rueda de prensa ha servido para hacer un homenaje al que fuera el primer productor de Alberto Rodríguez, José Antonio Félez, que falleció este pasado verano. El director español había rodado en 2000 el cortometraje 'Bancos', que tuvo un recorrido internacional. «Cuando teníamos 'El factor Pilgrim' llamamos la atención de José Antonio Félez, que nos apoyó desde el principio porque creyó en nosotros. Sin él no estaría hoy aquí porque apostó por nosotros. 'El factor Pilgrim' consiguió una mención especial en San Sebastián y a partir de ahí cambió todo. Félez fue el que nos ayudó. Le debemos a él la carrera y le echo mucho de menos».

También Rodríguez ha tenido palabras hacia Rafael Cobos, el guionista con el que lleva colaborando desde hace 22 años. «Hemos depurado nuestro tiempo de trabajo. Hay que estar muy seguro del punto de partida a la hora de hacer una película. Por eso, Rafael y yo perdemos un mes o dos en hablar del tema. 'Grupo 7' salió de un sumario judicial, mientras que 'La isla mínima' empezó con una exposición de fotografía a partir de un paisaje concreto. Una vez que lo tenemos claro, todo el proceso de elaboración va más rodado. Cuando vamos elaborando el guion, Rafael es más escritor y yo soy más de goma de borrar. Luego preparamos la película y la ensayamos. En 'Los tigres', hasta que no llegamos a los barcos, no supimos ciertas cosas. Hay que reescribir el guion muchas veces. El equipo trabaja para la historia. Yo tiendo a escuchar a cualquiera porque muchas veces las soluciones vienen de donde menos te las esperas».

El realizador de 'La peste' ha dejado de hacer algunos proyectos a lo largo de su carrera, como 'Los fundadores'. A este respecto, ha comentado que «es imposible hacer películas sin tener cadáveres en el armario. Al final las películas que haces son las importantes. Creo que seguimos arriesgando al límite de las cosas como en la primera película. Siempre hemos apostado por ir más allá de lo convencional y lo ortodoxo. Esa experiencia la compartí desde el principio con Santi Amodeo». 'Los fundadores' es un guión de ciencia ficción que escribieron hace unos siete años Rodríguez y Cobos. «Lo que cuenta esa historia lo estamos encontrando en los telediarios».

Durante el encuentro con los medios se la ha preguntado a Alberto Rodríguez si estaría dispuesto a trabajar de nuevo con Santi Amodeo, con quien codirigió 'El factor Pilgrim'. Sobre ese asunto ha aclarado que «no sé si volveré a trabajar con Santi Amodeo. Es un tío muy divertido y con mucho talento. Él venía del teatro y yo tenía formación de imagen y sonido. A través de él entendí a los actores y él entendió la cámara a través de mí. El público ha salido ganando con las carreras de los dos».

También ha recordado los tiempos en los que se formó en la antigua Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla. «La facultad fue una etapa de aprendizaje donde rodamos desde el principio. Luego vino la etapa de CinExin, donde se produjo una sinergia. Vinieron gente de TVE, de Canal Sur, del Instituto Néstor Almendros y gente de teatro como Álex O'Dogherty. Teníamos muchas ganas de hacer cine y muy poco dinero», ha sentenciado.

'Anatomía de un instante'

Sobre la serie de Movistar + 'Anatomía de un instante', de la cual adelantará dos capítulos en el Festival de Cine Europeo, Alberto Rodríguez asegura que «tiene un tratamiento muy cinematográfico. Son cuatro capítulos como cuatro películas. Cuesta más trabajo en una serie centrarse porque los rodajes son más largos. En el cine se cuida todo más porque es imposible mantener la tensión y la atención tanto tiempo». También ha señalado lo diferente que es trabajar un guion propio que hacerlo desde una novela previa como es la de Javier Cercas. «Tuvimos que reducir el libro de Cercas a cuatro capítulos cuando la novela está llena de ramificaciones y tiene un elemento literario importante. Puedo decir que este es de los mejores guiones que ha escrito Rafael. En 'Anatomía de un instante' contamos la historia con mayúsculas de este país. Mucha gente tiene referentes directos de lo que se cuenta. Esta es una serie que tendrá polémica por el desgraciado ascenso que está teniendo la extrema derecha».