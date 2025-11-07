Suscríbete a
xxII festival de cine europeo de sevilla

Alberto Rodríguez: «Seguimos arriesgando al límite como en nuestra primera película»

El director sevillano recibe esta noche el Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo de Sevilla

Alberto Rodríguez recibe este viernes el Giraldillo de Honor en una gala inaugural presentada por Los Compadres

Manuel Cristóbal: «No se entendía que el Festival de Cine Europeo no hubiera premiado aún a Alberto Rodríguez, el mejor director sevillano de la historia»

Alberto Rodríguez antes de su encuentro con los medios en el Festival de Cine Europeo de Sevilla
Alberto Rodríguez antes de su encuentro con los medios en el Festival de Cine Europeo de Sevilla maría guerra
Andrés González-Barba

Alberto Rodríguez ha sido el gran protagonista de la rueda de prensa que se ha organizado este viernes en Cartuja Center Cite, el mismo escenario en el que recibirá esta noche el Giraldillo de Honor durante la gala de inauguración del XX Festival de Cine Europeo de Sevilla ... .

