Tussam elimina varias paradas desde hoy: estas son las líneas afectadas y las paradas alternativas

Tussam ha informado de varios desvíos por cortes de tráfico en la avenida Menéndez Pelayo sentido Puerta Osario desde este jueves 28 de agosto y durante tres semanas aproximadamente en el tramo comprendido entre La Florida y Luis Montoto. Afectan a las líneas 1, C4, A1 y A8 y se han establecido diversos itinerarios alternativos mientras que se prolonguen las actuaciones en esta vía.

Las líneas 1, C4 y A1 irán por la avenida Menéndez Pelayo, La Florida, Amador de los Ríos, José Laguillo, María Auxiliadora, continuando por su itinerario habitual mientras que la A8 irá por la avenida Menéndez Pelayo, La Florida, Amador de los Ríos, Gonzalo Bilbao, María Auxiliadora, Glorieta Cruceiro y seguirá por su recorrido normal.

Ante esto, quedan suprimidas las paradas de estas líneas existentes en la calle Recaredo sentido Puerta Osario mientras esté en vigor el corte de tráfico y se habilitan paradas provisionales en la calle Amador de los Ríos, conjuntamente con las líneas 24 y 27.

Estas modificaciones se unen a las ya existentes en la avenida Doctor Fedriani y que afectan a otras líneas de Tussam debido a las obras de la línea 3 del metro que van desde la rotonda de San Lázaro hasta la esquina con la Ronda Histórica.

Se han visto afectadas las líneas 1, 10 y A2 desde el pasado martes 26 de agosto, quedando suprimidas todas las paradas de la avenida Doctor Fedriani y la situada en Doctor Jaime Marcos, perteneciente a la línea 14. Sin embargo, se han habilitado paradas en Doctor Leal-Huerta del Carmen, avenida San Lázaro – Los Romeros y Doctor Morote.

