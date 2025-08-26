Cambios de itinerario de Tussam por las obras de la línea 3 del metro de Sevilla

Tussam avisa de cambios por las obras en Doctor Fedriani: nuevas paradas y líneas afectadas Los autobuses 1, 10, 14 y A2 modifican sus recorridos desde el 26 de agosto debido a los trabajos junto al Hospital Virgen Macarena

Las obras del tercer tramo de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla obligarán a modificar, a partir del martes 26 de agosto, los recorridos de varias líneas de autobuses de Tussam en el distrito Macarena. En concreto, las líneas 1, 10, 14 y A2 verán alterado su itinerario debido al corte de tráfico en la avenida Doctor Fedriani en sentido norte, a la altura del Hospital Virgen Macarena.

La medida forma parte de las restricciones al tráfico que desde el 11 de agosto afectan a esta zona, donde la circulación se ha reducido a un carril por sentido en el cruce con las avenidas Doctor Leal Castaño y Doctor Marañón.

Itinerarios alternativos Líneas 1, 10 y A2 (sentido barrio): Don Fadrique, Doctor Marañón, Doctor Leal Castaño, avenida San Lázaro y avenida Doctor Fedriani (la línea 1 continuará por Trabajadores Inmigrantes), retomando después su recorrido habitual.

Línea 14: Los Romeros, avenida San Lázaro y Manuel Blasco Garzón, reincorporándose a su ruta normal.

Quedan suprimidas todas las paradas de la avenida Doctor Fedriani, así como la ubicada en Doctor Jaime Marcos (línea 14).

Para paliar las afecciones, se han habilitado paradas provisionales en sentido barrio para las líneas 1, 10 y A2 en:

- Doctor Leal Castaño – Huerta del Carmen.

- Avenida San Lázaro – Los Romeros (también para la línea 14).

- Avenida San Lázaro – Doctor Morote.

Obras en profundidad junto al Hospital Macarena

Los trabajos actuales incluyen la ocupación de la franja de aparcamientos en el margen izquierdo de la avenida Doctor Fedriani, sentido hospital Virgen Macarena, para ejecutar la reposición de la línea de saneamiento. Según la Junta de Andalucía, también se está trabajando en la construcción de una línea de pilotes de seguridad en las zonas próximas al acerado, con excavaciones que alcanzan en algunos puntos los cinco metros de profundidad.

El objetivo es evitar deslizamientos de tierra y garantizar tanto la seguridad de los trabajadores como de los edificios colindantes.

La Línea 3 Norte del Metro cuenta con un presupuesto de 1.366 millones de euros y está declarada como operación estratégica del marco Feder 2021-2027. El trazado, de 7,5 kilómetros más un ramal técnico de 1,4 km, conectará Pino Montano con el Prado de San Sebastián, donde enlazará con la Línea 1.

Este tramo norte incluirá 12 estaciones (11 subterráneas y una en superficie) y dará servicio a algunos de los principales núcleos poblacionales de la ciudad.