De la borrasca Gabrielle al Veranillo de San Miguel: las lluvias dejan Sevilla y vuelven los 30 grados esta semana

Vista de Sevilla desde las Setas de la Encarnación, durante una jornada de nubosidad

Los restos del huracán Gabrielle, convertido en borrasca, trajeron a Sevilla lluvias durante este fin de semana, especialmente el domingo, jornada para la que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) decretó incluso la alerta amarilla. Al haber entrado por el oeste peninsular, la zona oriental de Andalucía sería una de las primeras en las que se disiparían estas precipitaciones, notándose ya para este inicio de semana un descenso en la probabilidad de lluvias.

Por otra parte, esa dispersión de las lluvias vendría acompañada de una leve subida de las temperaturas que haría llegar a lo que popularmente se conoce como el veranillo de San Miguel, un periodo breve de calor que suele darse ya en otoño, precisamente alrededor del cambio de mes, de septiembre a octubre.

Tiempo estable en Sevilla durante el veranillo de San Miguel

Para empezar, este lunes, según las estimaciones de la AEMET, la probabilidad de lluvias en Sevilla sería más baja en ciertas horas del día; los tramos en los que podrían darse chubascos serían principalmente durante las primeras horas de la tarde. Para el martes, se mantendría la nubosidad, aunque ya sin riesgo de precipitaciones, mientras que el miércoles las nubes ya sí se disiparían y los termómetros ascenderían, hasta que las máximas superasen los 30 grados. A partir de ahí, habiendo ya dejado las lluvias atrás, comenzaría en la capital hispalense ese veranillo de San Miguel, con cielos despejados y temperaturas estables.

Pronóstico de Aemet para esta semana en Sevilla Aemet

El culmen llegaría el domingo, día en el que se prevé que las máximas superen los 35 grados. Donde apenas habría variaciones sería en las mínimas, siempre entre los 15 y los 20 a lo largo de esta semana en Sevilla.

Por otra parte, atendiendo otros pronósticos, como los de eltiempo.es, se vaticina también ese cambio en la meteorología en Sevilla para estos próximos días. En este caso, el lunes se prevé una jornada pasada por agua, especialmente a partir del mediodía. El martes aún podrían darse algunos chubascos en las primeras horas de la tarde, mientras que el miércoles, en cambio, los cielos se despejarían y las temperaturas máximas comenzarían a subir.

Pronóstico de eltiempo.es para esta semana en Sevilla eltiempo.es

A partir de ese cambio, los termómetros se mantendrían estables en la capital hispalense durante esta nueva semana de otoño, con máximas que ronden los 30 grados y mínimas por debajo de los 20.