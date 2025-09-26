Los restos de la borrasca Gabrielle traerán lluvias a Sevilla este fin de semana: estas son las horas con más probabilidad Los últimos coletazos de este 'veranillo' de San Miguel se combinarán con la entrada de este fenómeno que abrirá el otoño meteorológico

Sevilla sufrirá los restos del huracán Gabrielle, que comienza su transición a borrasca y que llegará probablemente de forma debilitada este fin de semana a la capital hispalense. Esto podría dejar algunas lluvias al final de la semana en este estreno de la nueva estación otoñal, según la Agencia Estatal de Meteorología.

El huracán Gabrielle, ya convertido en borrasca, se aproximará a Andalucía desde este sábado y principios de la próxima semana, que se irá debilitando de forma paulatina y que si las previsiones aciertan podría dejar algunas lluvias el domingo y el lunes por el oeste de la región.

Previsión meteorológica para el fin de semana aemet

En principio, entrará como un sistema extratropical o subtropical, una mezcla entre sistema tropical y borrasca, tras recorrer el Atlántico mientras se va debilitando y situándose frente a las costas portuguesas, desde donde se prevé que se dirija hacia Andalucía, entrando por el golfo de Cádiz. Esto dejaría lluvias al oeste de la región, afectando a Huelva y Sevilla.

En este sentido, las precipitaciones llegarán a la capital hispalense de forma contundente el domingo, mientras que los cielos estarán bastante nubosos desde este sábado. Así, las lluvias llegarán desde bien temprano, según eltiempo.es, sobre las 07.00 horas de la mañana aunque de forma ligera. Estarán presentes durante toda la jornada cuando irá subiendo la probabilidad desde las 13 horas, con el 90%. Por la tarde, llegarán de forma más intensa desde las 18 horas, especialmente entre las 20 y las 21 horas, cuando se espera que suba la magnitud. En total, se prevé que caerán unos 12 litros.

En cuanto a las temperaturas, la previsión indica que las máximas seguirán subiendo por encima de los 30 grados, siendo el pico de este 'veranillo' de San Miguel, aunque se notará un descenso de 3-4 grados el domingo con la entrada de la borrasca Gabrielle. Las mínimas subirán ligeramente para llegar a los 17ºC.