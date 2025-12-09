Suscríbete a
Alavés - Sevilla y Murcia - Betis, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Los sindicatos de la Policía Local de Sevilla se dividen: aceptan la última oferta de Sanz pero continuarán con las protestas

La asamblea convocada por el sindicato mayoritario dice 'si' al acuerdo con el Ayuntamiento sobre el pago de las hora extra entre el 19 de diciembre y el 6 de enero, aunque CSIF no la respaldará

El alcalde pacta con la Policía Local de Sevilla una solución al conflicto por el Plan de Navidad

Un agente de la Policía Local en el acto de encendido del alumbrado navideño de Sevilla
Un agente de la Policía Local en el acto de encendido del alumbrado navideño de Sevilla RAÚL DOBLADO
Mario Daza

Mario Daza

El conflicto que mantienen desde hace semanas el gobierno municipal y los sindicatos de la Policía Local sigue escribiendo nuevos capítulos sin acabar de cerrarse del todo. Si el pasado viernes era el alcalde José Luis Sanz el que hablaba de un principio ... de acuerdo con los agentes para regular el pago de las horas extra de estas fiestas, poco después eran los representantes de los trabajadores los que rebajaban el suflé para advertir de que prácticamente se encontraban en el mismo punto de la negociación y que el posible pacto entre ambas partes no estaba tan cerca de lo que parecía. De hecho, en este puente de la Constitución y la Inmaculada la falta de efectivos en la ciudad ha sido muy elevada e incluso fue necesario suspender varios de los eventos previstos. Una ruptura que hoy parece estar más cerca de resolverse.

