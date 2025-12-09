Los sindicatos de la Policía Local de Sevilla se dividen: aceptan la última oferta de Sanz pero continuarán con las protestas

El conflicto que mantienen desde hace semanas el gobierno municipal y los sindicatos de la Policía Local sigue escribiendo nuevos capítulos sin acabar de cerrarse del todo. Si el pasado viernes era el alcalde José Luis Sanz el que hablaba de un principio ... de acuerdo con los agentes para regular el pago de las horas extra de estas fiestas, poco después eran los representantes de los trabajadores los que rebajaban el suflé para advertir de que prácticamente se encontraban en el mismo punto de la negociación y que el posible pacto entre ambas partes no estaba tan cerca de lo que parecía. De hecho, en este puente de la Constitución y la Inmaculada la falta de efectivos en la ciudad ha sido muy elevada e incluso fue necesario suspender varios de los eventos previstos. Una ruptura que hoy parece estar más cerca de resolverse.

Sobre las 14 horas de este martes comenzaba una asamblea en la sede de la Policía Local en la Ranilla, convocada desde el sindicato mayoritario de los agentes (el Sppme) y en la que se ha analizado en profundidad la última de las propuestas que ha puesto sobre la mesa el gobierno de José Luis Sanz en aras de alcanzar un acuerdo. A saber: mantener el Plan de Navidad entre el 19 de diciembre y el 6 de enero, actualizando el precio de las horas extra a la misma cantidad por día que se abonó el pasado año. Todo ello, con un límite legal, una línea roja, que el alcalde ha insistido en varias ocasiones que no estaba dispuesto a superar. Es decir, el límite presupuestario de 5,6 millones de euros que había sido autorizado por la Intervención y que estaba lejos de los ocho millones de euros que en un principio pidieron los sindicatos.

Casi un centenar de miembros del Sppme han participado de esta reunión, a la que también han asistido las otras dos organizaciones sindicales (CSIF y SPLS) como invitados. La propuesta que desde la asociación mayoritaria se ha planteado hoy a sus afiliados ha consistido en aceptar la propuesta que planteó el alcalde el pasado viernes, aunque con matices. La intención, que ha sido respaldada por mayoría, es votar que sí a este planteamiento en el encuentro que se celebrará este miércoles con el Ayuntamiento, aunque se van a mantener la protestas previstas así como la postura de no hacer más servicios extraordinarios durante los próximos fines de semana. Uno de ellos sería el del 13 y 14 de diciembre, previo a la entrada en vigor de este plan, y también a partir del 7 de enero, una vez que se diera por acabado.

Los agentes asumirán el Plan de Navidad entre el 19 de diciembre y el 6 de enero pero actualizando los precios de 2004 a los que se abonaron durante el pasado año

Porque los sindicatos siguen insistiendo -y aquí si hay unanimidad- en que hay otra serie de aspectos que van más allá de las hora extras de Navidad y que siguen sin cumplirse. Entre ellos, la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la plantilla o la Valoración de los Puestos de Trabajos (VPT), además de la necesidad de incorporar nuevos agentes que asuman las plazas vacantes. Es más, en el marco de estas reivindicaciones, hay convocada una manifestación en la puerta de la Casa Consistorial el próximo 18 de diciembre, coincidiendo con el día en el que se celebrará el próximo Pleno ordinario municipal. Fuentes del CSIF, por su parte, han asegurado que no votarán a favor y que dudan entre el 'no' o la abstención como consecuencia de estos flecos que siguen sin resolverse.

El plan de 2004

La decisión de los sindicatos es una salida a la compleja situación a la que se iban a enfrentar los agentes a partir del 19 de diciembre. En caso de que no se llegara a un acuerdo, ese día se activaría el Plan de Navidad que sigue vigente en el Ayuntamiento y que es el que se aprobó en 2004. La diferencia entre el de entonces y el que ahora se propone reside, fundamentalmente, en el aspecto económico. Es decir, el precio al que se pagaban las horas extra de entonces no es el mismo que el de ahora. Y eso sí lo van a aceptar los sindicatos, de ahí que el mayoritario quiera respaldar el plan de Sanz. Y es que, de este modo, van a cobrar hasta el 6 de enero las productividades al mismo precio por día que ya percibieron durante la pasada Navidad, pero siempre con el tope de los 5,6 millones de euros al que no se llegará bajo ningún concepto. Entre otras cosas, porque restan menos días en el calendario que los que incluía la propuesta inicial del alcalde. De hecho, sólo serían 19 de las 29 jornadas propuestas.

Pero la realidad es que el gobierno municipal sigue sin disponer de crédito para hacer frente al pago de estas horas extraordinarias. Entre otras cosas, porque el presupuesto para las productividades de la Policía Local se agotó el pasado mes de mayo, poco después de la celebración de la Feria de Abril. Los servicios fuera de turno que se han realizado desde entonces se han ido pagando con el paso de los meses a través de reconocimientos de crédito, en los que ha sido necesario levantar varios reparos suspensivos por parte de la Intervención. Pero la oposición ya avisó de que no respaldaría más veces esta estrategia. Es más, ya rechazaron la modificación presupuestaria de 5,6 millones con la que Sanz quería pagar las horas de esta Navidad en el Pleno extraordinario del pasado 26 de noviembre. Ahora, en la sesión ordinaria de este 18 de diciembre, el gobierno volverá a plantear la propuesta, ahora con el apoyo de los sindicatos, aunque resta por saber si los grupos municipales la apoyarán o si seguirán bloqueando la acción del ejecutivo.