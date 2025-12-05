Suscríbete a
El alcalde pacta con la Policía Local de Sevilla una solución al conflicto por el Plan de Navidad

La línea roja se situaba en los 5,6 millones de euros para pagar las horas extra de los agentes, cifra máxima que permite gastar la Intervención y que finalmente no se sobrepasará

Una treintena de policías locales de Sevilla insultan al alcalde y arremeten contra ABC por informar del boicot de las bajas masivas

José Luis Sanz en declaraciones ante los medios, este viernes
José Luis Sanz en declaraciones ante los medios, este viernes
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha llegado a un acuerdo con la Policía Local ante el conflicto derivado de la falta de acuerdo para el Plan de Navidad. El descontento de los agentes ha provocado las ausencias masivas de los agentes a los ... turnos especiales, después de que el primer edil los convirtiese en obligatorios al decretar el nivel uno del Plan de Emergencias de la ciudad. Finalmente, han aceptado volver a llevar a pleno la misma propuesta que se rechazó. La reunión se ha prolongado durante dos horas y media y tras ella, tanto el alcalde como los representantes sindicales de la plantilla han destacado el tono de entendimiento en el que ha transcurrido el encuentro.

