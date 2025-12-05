El alcalde pacta con la Policía Local de Sevilla una solución al conflicto por el Plan de Navidad

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha llegado a un acuerdo con la Policía Local ante el conflicto derivado de la falta de acuerdo para el Plan de Navidad. El descontento de los agentes ha provocado las ausencias masivas de los agentes a los ... turnos especiales, después de que el primer edil los convirtiese en obligatorios al decretar el nivel uno del Plan de Emergencias de la ciudad. Finalmente, han aceptado volver a llevar a pleno la misma propuesta que se rechazó. La reunión se ha prolongado durante dos horas y media y tras ella, tanto el alcalde como los representantes sindicales de la plantilla han destacado el tono de entendimiento en el que ha transcurrido el encuentro.

Tras ella, el primer edil ha anunciado un «principio de acuerdo» en torno a la última propuesta del Gobierno local de 5,6 millones de euros para las horas extra del Plan de Navidad, es decir «el mismo» documento que habían rechazado en bloque las secciones sindicales, en los prolegómenos del conflicto. Los agentes han declarado que ahora se da una «redistribución lógica» de los días al dispositivo. Asimismo, a pesar de darse «un acercamiento» destacan que aún no hay acuerdo como tal.

Después de que el pasado mes de mayo se agotara la partida presupuestaria de 17 millones de euros, debido al auge de eventos, el Ayuntamiento de Sevilla dispone de 5,6 millones de euros para el pago de las horas extra de los agentes estas navidades. Sobrepasar esta cifra, como recordaba el alcalde, no habría estado dentro de la legalidad. El primer edil ha señalado que la negociación se ha recuperado en torno a su última propuesta de esa cifra. Sanz ha destacado la buena voluntad mostrada para «rescatar» la propuesta municipal para el Plan Municipal y el compromiso del Ayuntamiento de «dar un acelerón» a aspectos ya en trámite, como la RPT y VPT, cuya revisión se compromete a agilizar y junto con los sindicatos proponer un reglamento consensuado entre los tres antes del 31 de enero.

Según ha declarado el alcalde este viernes, ya será menos dinero al ser menos días. Asimismo, ha anunciado que el plan de emergencia solo se quitará cuando el pleno apruebe el Plan de Navidad.

Los sindicatos han confirmado que la situación se encuentra en el «principio para llegar a un acuerdo», este irá a la asamblea de la plantilla el próximo 9 diciembre, a la mesa de negociación el día 10 y al Pleno del 18 de diciembre. En cualquier caso, una vez culminados los pasos de los días 9, 10 y 18 de diciembre, la idea es que el plan comience a regir desde el sábado 19 de diciembre. El alcalde ha mostrado su confianza en que en esta ocasión, los grupos de oposición del Ayuntamiento apoyen en el pleno la propuesta, que fue rechazada en bloque por PSOE, Vox y Podemos-IU tras no prosperar en la mesa de negociación.

De cara a este fin de semana, Sanz confía en la «profesionalidad y vocación de servicio público» de la plantilla de la Policía Local.