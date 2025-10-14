Suscríbete a
ABC Premium

Sevilla acoge una jornada sobre la protección de los derechos patrimoniales de las personas con discapacidad

La Asociación Sevillana de Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual Grave celebra en Caja Rural del Sur cuatro ponencias especializadas

Residencia Nuestra Señora de la Esperanza de ASESUBPRO
Residencia Nuestra Señora de la Esperanza de ASESUBPRO asesubpro

S. L.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El próximo martes 15 de octubre a las 16,00 horas Sevilla será el escenario de una jornada jurídica de referencia, pero también divulgativa para todo público y eminentemente practica, bajo el título «Capacidad, Patrimonio y Derecho: Retos y soluciones prácticas actuales en torno ... a la discapacidad desde la reforma legal de 2021». El evento, organizado por la Asociación Sevillana de Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual Grave (ASESUBPRO), se celebrará en el Salón de Actos del Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur (calle Murillo 2 esquina plaza de la Magdalena).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app