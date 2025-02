Sergio Millanes: «Sevilla tiene un potencial increíble, por eso no se pierden vuelos»

Lleva un par de meses al frente del aeropuerto de Sevilla, pero ya se mueve por todo el edificio, incluida la zona en obras, con soltura. No la primera vez que Sergio Millanes (Madrid, 1977) afronta un proyecto de esta envergadura, ya lo hizo en ... Tenerife con la construcción de un nuevo terminal y coordinó grandes reformas en el grupo Canarias de Aena. Este ingeniero aeronáutico pertenece a la nueva hornada de directores que conciben la gestión como una labor facilitadora. Se compromete a escuchar a cada operador siguiendo la línea marcada por su antecesor, al que conoce desde la llegada de ambos a la empresa pública y con el que comparte muchas de las decisiones tomadas.

¿Ha sido traumático este cambio tan repentino y en plena recuperación del desastre del desastre provocado por la pandemia?

Yo veo los cambios como algo positivo. Cuando llegué lo que más me interesaba era hacerme con el aeropuerto y para eso hice una transición junto al anterior director. Vine tras el nombramiento oficial para ver cómo funcionaban las cosas más importantes, porque como él se iba fuera de España, era la única oportunidad que tenía para que me lo pudiera explicar todo en persona. Yo conocía a Jesús Caballero de antes, hablábamos a menudo, pero al seguir todavía aquí pudo presentarme antes de irse a la gente clave para el aeropuerto, tanto interna como de la ciudad.

¿Y cómo le han acogido?

La verdad es que la ciudad y el aeropuerto me han acogido estupendamente. Me he encontrado con muy buenos profesionales, insisto, tanto dentro como fuera de aquí. Ya he mantenido reuniones con actores clave del mundo de la promoción turística y del tráfico general de negocios y la verdad es que me he llevado muy buenas sensaciones. Yo ya sabía que Sevilla es un aeropuerto con un potencial tremendo y después de este reseteo provocado por la pandemia, empieza una época bonita que es la de recuperar lo que se había perdido y también de volver a crecer. Digo que es una época bonita porque vamos a sentar las bases para una nueva manera de operar con la ampliación del terminal y los planes que tenemos.

Sergio Millanes V. G.

Entiendo que el punto de partida es volver al nivel de antes de la pandemia.

Ese es el primer objetivo, la consolidación del tráfico que estamos recuperando, porque no podemos decir que partimos de cero, ahora mismo tenemos el 86% de la conectividad que había antes del covid. Tenemos 61 destinos en quince países y si eso lo comparamos con el verano de 2019 nos da ese volumen. En cuanto a conectividad estamos muy bien a día de hoy, pero no en cuanto al tráfico, que todavía es muy inferior. Los aviones vienen un poquito más vacíos, pero el volumen de pasajeros está evolucionando de una manera muy positiva. Y no es una percepción, lo dicen los datos: sólo en julio hemos tenido más pasajeros que la suma de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Hablamos de 412.000 pasajeros al cierre de ese mes y es una cifra que nos hace pensar que el verano está siendo muy bueno, pero ya llevamos la mochila del primer semestre y el balance del año no va a ser tan positivo.

Una cosa que sorprendió fue que tras cada ola de contagios siempre se han restituido los vuelos con mucha rapidez en Sevilla. ¿A qué se debe?

A Sevilla.

Sevilla ya era Sevilla hace diez años y no había esa conectividad.

Un aeropuerto sin el destino no es nada, está asociado a un área de afluencia y a una oferta turística y de negocios. Creo que Sevilla tiene un potencial increíble y eso lo ven las compañías. Evidentemente eso es una parte, la otra es que las aerolíneas tienen una gestión eficiente en los aeropuertos, ellas hacen sus números y ven dónde les funcionan bien las rutas y hay menos incertidumbre, ahí es donde las recuperan con rapidez. Eso, añadido al trabajo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo en la promoción de la ciudad y con el esquema de incentivos de Aena que propone descuentos importantes es lo que retiene a las compañías. Luego está también el tema de la confianza cuando hay una crisis sanitaria. Nosotros trabajamos para ofrecer un aeropuerto seguro con una serie de servicios y garantías que los pasajeros necesitan.

El tráfico nacional se ha recuperado de una manera extraordinaria incluso en temporada baja pero ¿cuándo espera que haga lo mismo el internacional?

Efectivamente, el tráfico que domina a día de hoy es el nacional, pero hay una componente internacional que poco a poco se recupera. Tenemos buenas conexiones actualmente y hay rutas directas a aeropuertos muy importantes que son hub en otros mercados. Eso nos coloca en una buena posición, pero los organismos internacionales fijan la recuperación total de ese tráfico extranjero para 2022 y 2023. Ahora el objetivo inmediato es recupera el tráfico británico, que ya va a venir por la nueva zona de llegadas internacionales no Schengen. Ya han vuelto a operar British y EasyJet que retoman los vuelos con Londres. También tendremos para febrero la nueva ruta con Estocolmo. Estamos en el mercado de medio radio en el continente, pero también queremos ampliarnos al norte de Europa y Europa del Este. Son mercados que creemos que tienen mucho potencial y, de hecho, ya tenemos alguna ruta como la de Estocolmo, pero también Budapest y Cracovia.

¿Dadas las circunstancias se puede olvidar Sevilla por un tiempo del vuelo a Nueva York?

Sé que es una ruta emblema y que hace un par de años estuvieron muy cerca de conseguirlo. Ahora volvemos a trabajar en ello y colaboramos mano a mano con todas las instituciones que promueven el aumento de tráfico y rutas en el aeropuerto de Sevilla. Las posibilidades que hay ahora no las conozco, pero hay un trabajo previo que no se ha perdido y mucho interés por todos lados.

Este mes de julio han visitado la ciudad 5.000 estadounidenses. Parece que la demanda existe.

Hay gente que ha venido a ver a sus familiares o por otros asuntos, también por turismo. Conozco bien el mercado norteamericano, las posibilidades, las maneras de volar allí y yo sería el primer interesado en tener un vuelo directo desde Sevilla, pero en estas circunstancias es complicado, estamos como en la época de 2013 cuando el tráfico nacional representaba el 70%.

El equipo municipal de Turismo está haciendo un gran esfuerzo económico y de recursos humanos para lograr ese vuelo.

Me consta. Ya los he conocido y son un equipo muy cohesionado, con profesionales muy bien preparados. Esa es una de las cosas que más me ha sorprendido para bien al llegar aquí, que todos reman en la misma dirección para conseguir más vuelos y todas las administraciones y actores privados se sientan en la mesa para aportar.

La ampliación anunciada de Barajas y la frustrada del Prat parece que dejan desfasados los planes inmobiliarios que se anunciaron en el pasado. ¿Cambia algo para Sevilla?

A día de hoy lo que está comunicado es lo que se ha anunciado y nosotros no podemos adelantar nada porque todo está en estudio. Una de las cosas que ha hecho la pandemia de covid es que tengamos que revaluar todos los planes que había para cualquier desarrollo. Sí tenemos la disponibilidad del espacio, tenemos ganas de trabajar y en cuanto se alineen las propuestas con las necesidades que tengamos lo haremos. Sevilla se incluyó en la segunda fase de un plan inmobiliario, pero hay que esperar a las conclusiones de la consultora para ve qué posibilidades de desarrollo tiene.

La conexión por Cercanías con el núcleo urbano de la ciudad es la gran carencia para un aeropuerto que aspira a crecer.

Ese es un proyecto que está totalmente fuera de nuestra competencia, pero si podemos ayudar para que se realice, ahí estaremos. Este tipo de infraestructuras nunca son sencillas, yo ya trabajé para una conexión por tranvía con el aeropuerto de Tenerife Norte y no sólo es liberar el dinero, son también las expropiaciones y las zonas a las que da servicio.

¿Cuándo estará terminada la obra del aeropuerto?

Vamos poniendo en servicio todo lo que se va terminando. Esperamos que la nueva zona de embarque, que es uno de los hitos de esta obra, esté lista a principios del próximo año, pero la obra no se va a entregar hasta el primer semestre. Los plazos se han retrasado un poco con respecto a lo que se anunció por la pandemia. Los meses en los que se paralizaron los trabajos durante el primer estado de alarma han pesado y esto no es como darle a un botón y que todo vuelva funcionar. Hubo que volver a tomar velocidad.