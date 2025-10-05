Suscríbete a
Salvados por la Ley de la Segunda Oportunidad en Sevilla

Crece el número de personas que se acogen a este mecanismo legal para pedir el «perdón de sus deudas» ante la imposibilidad material de pagar

Condonan una deuda de 3 millones de euros a una familia de Sevilla gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad

Un matrimonio de Dos Hermanas y otro de Coria del Río cancelan 166.000 euros de deudas con la Ley de Segunda Oportunidad

Imágenes de clientes de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento
Fernando Barroso Vargas

Todo el mundo, o al menos casi todo, merece una segunda oportunidad y ese es precisamente el espíritu de la Ley 25/2015 de reducción de la carga financiera, que este último verano ha cumplido diez años, habilitando el beneficio de la exoneración del pasivo ... insatisfecho siempre que se reúnan una serie de requisitos, pues la regulación está destinada a los deudores de buena fe incapaces de saldar sus cuentas pendientes.

