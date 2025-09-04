Un matrimonio de Dos Hermanas y otro de Coria del Río cancelan 166.000 euros de deudas con la Ley de Segunda Oportunidad

Un matrimonio de Dos Hermanas y otro de Coria del Río han podido cancelar las deudas que tenían gracias a la intervención de Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. En concreto, la deuda que tenían ambos matrimonios ascendía en total a 165.956 euros. La del matrimonio de Dos Hermanas ascendía a 79.812 euros, mientras que la del de Coria del Río era de 86.144 euros.

La pareja de Dos Hermanas necesitó financiación para iniciar un negocio. Solicitaron préstamos para pagar las licencias de apertura y los diferentes permisos. Al no generar rentabilidad, solicitaron nuevos créditos para publicidad. No lograron éxito alguno. Se vieron en la obligación de cerrar, por lo que tuvieron que solicitar nuevos créditos para cubrir los pagos a proveedores. Posteriormente el deudor perdió su trabajo. A todo esto, hay que mencionar que tenían un hijo menor de edad. La deuda que tenían era de 79.812 euros.

En cuanto al matrimonio de Coria del Río, que tiene otra hija menor, ha sido liberado de un importe de 86.144 euros. Pidieron financiación para su boda. Por otra parte, uno de los vehículos de los deudores sufrió una avería, lo que les llevó a solicitar otro crédito ya que lo necesitaban para el trabajo. Además, ambos deudores sufrieron una gran inestabilidad ya que gran parte de los trabajos que tenían eran temporales y combinados con épocas de desempleo.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece tanto a particulares como a autónomos la opción de quedar libres de todas sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos. En líneas generales, el concursado tiene que actuar de buena fe, aportando la documentación requerida para certificar que no puede pagar sus deudas. Además, no puede haber sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años. Desde la reforma de septiembre de 2022, no es necesario procurar un acuerdo de pago con los bancos y entidades financieras.

El despacho, junto a este mecanismo legal, también está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores. Ofrece a sus clientes el análisis de los contratos firmados con bancos y entidades financieras. Comprueba si existen cláusulas abusivas para así solicitar la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.