Los primeros vecinos de Palmas Altas temen quedarse atrapados por las obras de su único acceso peatonal

En octubre del año pasado se entregaron las primeras viviendas de la nueva zona residencial de Isla Natura, ubicada en pleno barrio de Palmas Altas, donde ya existe la presencia de cientos y cientos de familias en este nuevo sur de la capital. Se ... trata de un barrio sostenible de más de 67 hectáreas que nació bajo una preclara vocación de sostenibilidad y una premisa de regeneración medioambiental, ofreciendo también una alternativa para la vivienda de aquellos jóvenes que buscaban iniciar sus familias o para familias ya asentadas. Estas urbanizaciones cuentan con distintos espacios que permiten que la vida diaria les otorgue la tranquilidad de estar a medio camino entre Los Bermejales y Bellavista, y no dejen de estar a tiro de piedra del centro, pero la realidad ha sido distinta en una cuestión elemental. Ocurre que con la entrega de las primeras promociones, donde se espera llegar a casi 3.000 viviendas, se está viendo un déficit en materia de accesibilidad en esta zona a causa de las obras de ampliación de la vía ferroviaria del Puerto de Sevilla, que cerrarán durante unos quince meses el único acceso peatonal que enlaza Ciudad de la Justicia y Los Bermejales, lo cual no les permitirá tener la posibilidad de entrar y salir sin necesidad de utilizar vehículo alguno.

Reclaman por tanto los vecinos de Isla Natura tanto al Ayuntamiento de Sevilla como a la Autoridad Portuaria de Sevilla que sean capaces de buscar una solución alternativa con el fin de que las familias que allí ya se van instalando y las que estén por llegar puedan ir como peatones a tomar el autobús en puntos como la propia Avenida de la Ciudad de la Justicia o la de Abengoa, o en algunos casos poder acudir a puntos cercanos de la ciudad a pie. Lamentan que a sabiendas de las dificultades que tiene la implementación y el desarrollo de una nueva zona residencial, con todo lo que conlleva urbanísticamente, impide en muchas de las familias poder llevar a pie a sus propios hijos a centros educativos ubicados en Los Bermejales, como por ejemplo puede ser el CEIP Marie Curie, en el que muchas de estas familias tienen allí a sus hijos escolarizados.

Han lanzado una página en Change.org y han creado una asociación para seguir empujando a las administraciones a que los escuchen, en la que ya acumulan nada menos que mil firmas que reflejan la emergente necesidad de evitar que dicho acceso peatonal sea cerrado a fin de que muchas de sus actividades diarias no se vean afectadas. Recuerdan asimismo los nuevos vecinos de Isla Natura que de momento lo que pueden utilizar en materia de transporte público con la intención de no quedar desconectados de la ciudad es la línea CJ de Tussam, que no accede directamente a este punto residencial, del que tampoco hay vía ciclista hacia zonas clave de la ciudad. Un autobús en el que se montan trabajadores de todo tipo y que les permite llegar en cuestión de cinco y diez minutos a sus destinos. En el caso de que se cierre dicha vía peatonal, cuentan los vecinos que la alternativa les obliga a aumentar el tiempo a pie entre 25 y 30 minutos, obligándolos en la mayoría de sus casos a tener que coger los coches a diario, lo que tampoco favorece al tráfico en un ciudad que se las tiene que ver en este apartado.

Sin alternativas peatonales

Lo que verdaderamente preocupa tras haber sumado hasta la fecha del pasado jueves 1.085 firmas para salvar el acceso peatonal de Isla Natura es que el corte sea permanente, puesto que no observan quienes allí forman parte del núcleo residencial emplazado en Palmas Altas ningún tipo de alternativa peatonal segura, tampoco ninguna pasarela ni ningún paso soterrado. Recuerdan por si fuera poco en su escrito que los juzgados de Sevilla pasarán en los próximos años a la Ciudad de la Justicia, multiplicando el tráfico de aquella zona. Abundan en que si el paso desaparece, tan sólo existirá una entrada que es por la rotonda del centro comercial Lagoh Sevilla, lo que tampoco ayudaría a redistribuir la tensión del tráfico. De ahí que la asociación se reuniese con la Gerencia de Urbanismo el pasado miércoles en una reunión a la que no faltó el director del Distrito Bellavista-La Palmera, José Guzmán, y el responsable de Movilidad, Juan García.

Transmitieron los vecinos la inquietud existente ante la posibilidad de colocar una pasarela u otro acceso peatonal, y las administraciones apuntaron que ya se está en negociaciones con el Puerto para que dichas gestionas puedas facilitarse, pero que aún no pueden dar plazos estimativos sobre la obra, ya que no estaba contemplado en el proyecto original, aseguran. Cuentan desde la asociación que las conversaciones prosiguen para que el acceso peatonal se habilite en cuanto se pierda el otro por el tema de las obras. Una posible solución es la de acercar los servicios de Tussam, pero las respuestas a las demandas vecinales se demorarán en las próximas dos o tres semanas. Sobre otros temas que incumben a los vecinos de Isla Natura, en esta reunión fueron informados sobre que el Puerto tiene potestad para la ejecución de la obra siguiendo indicaciones de Urbanismo, pero que el acceso de Abengoa, que es el acceso norte, no se verá cerrado hasta que no se concluya el acceso del Viaducto de las Razas. Para más inri en este enclave ya saben los vecinos en lo concerniente a la conclusión del viaducto, en cuanto se dé por finalizada la obra del colector de la Raza, la Junta de compensación con Metrovacesa, junto con Urbanismo, fijarán el final de esas obras en un plazo de octubre o noviembre a más tardar.